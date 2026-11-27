Chodzi o dwa rozległe obszary położone w prowincjach Liaoning i Hunan. Największym z nich jest złoże Dadonggou, w którym według oficjalnych szacunków znajduje się ponad 1400 ton złota. To największe pojedyncze złoże tego metalu odkryte w Chinach od 1949 roku. I choć w teorii mogłoby się to przełożyć na zyski sięgające nawet 165 miliardów dolarów, to rzeczywisty zarobek będzie zależny od wielu różnych czynników. Chodzi między innymi o koszty wydobycia, przetwarzania surowca oraz ilości metalu, którą uda się faktycznie odzyskać.

Czytaj też: Wielka eksplozja w USA zaangażowała nawet NASA. Takiego zagrożenia nie widać gołym okiem

Drugim ważnym obszarem jest Wangu, położone w prowincji Hunan. Odkrycie miało tam miejsce już dwa lata temu, kiedy to geolodzy poinformowali o zidentyfikowaniu ponad 40 żył złota, zawierających około 300 ton kruszcu na głębokości do 2000 metrów. Dzięki dalszym analizom i modelowaniu geologicznemu oszacowali, iż zasoby mogą przekraczać 1000 ton, jeśli uwzględnić głębsze partie terenu.

W tym przypadku teoretyczna wartość mogłaby wynosić niemal 115 miliardów dolarów. W połączeniu z Dadonggou daje to kwotę zbliżoną do 300 miliardów dolarów. A gdyby odsunąć na bok debatowanie o aspekcie finansowym, to ciekawa okazuje się również sama budowa geologiczna złoża. Badając Dadonggou, naukowcy przeanalizowali dane z ponad 200 odwiertów, a także próbki skał oraz mikroskopową strukturę kryształów kwarcu. Okazało się, że złoto występuje tam przede wszystkim w stosunkowo płaskich, łagodnie nachylonych strefach skał metamorficznych, zamiast charakterystycznych, stromych żył kwarcowych.

Wydaje się, iż złoże powstawało w kilku etapach, a główna faza jego formowania przypadła na wczesną kredę. Złotonośne płyny przemieszczały się wówczas przez szczeliny i uskoki w skorupie ziemskiej, a następnie osadzały metal w odpowiednich warunkach geologicznych, na głębokości około 6-12 kilometrów. Podobne struktury mogą występować również w innych regionach świata. Stąd pomysł, iż odkrycia z Chin mogą pomóc w poszukiwaniu kolejnych dużych złóż złota.

Czytaj też: Potężne złoża węglowodorów u wybrzeży Angoli. Amerykanie już się na nie czają

W przypadku Dadonggou miały już miejsce szeroko zakrojone badania, z których wynika, że można tam będzie odzyskać od 65 do 91 procent zawartego w rudzie złota. Inaczej wygląda sytuacja w Wangu. Szacunek przekraczający 1000 ton pozostaje prognozą, która wymaga potwierdzenia kolejnymi odwiertami. Odkrycia pokazują jednak, jak duży potencjał wciąż kryje się pod powierzchnią Ziemi. Dla Chin byłaby to przede wszystkim szansa na wzmocnienie bezpieczeństwa surowcowego i pozycji na światowym rynku złota.

Źródło: Science Alert