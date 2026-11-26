Do tej nietypowej operacji włączyła się nawet NASA, która skierowała w rejon amerykańskich zakładów amunicyjnych w stanie Iowa trzy samoloty badawcze, a na dodatek sięgnęła po aparaturę naukową znajdującą się prawie 36000 km nad powierzchnią Ziemi. Sama operacja z 25 listopada 2026 roku stanowi więc świetny przykład tego, jak zaawansowanym zapleczem technologicznym dysponujemy dziś w obliczu potencjalnych katastrof przemysłowych.

Amerykanie musieli wysadzić własne zapasy materiałów wybuchowych

Całe zamieszanie sprowadzało się do 68 beczek zawierających łącznie około 4400 kg azydku ołowiu, czyli związku chemicznego wykorzystywanego jako materiał wybuchowy inicjujący m.in. w amunicji. Przechowywane przez lata zapasy uległy częściowej rekrystalizacji, która według amerykańskiej armii zwiększyła ich wrażliwość i stworzyła ryzyko samoistnej eksplozji. Innymi słowy, do dalszego użytku się nie nadawały.

Czytaj też: Pocisk leciał, a oni zmienili mu cel. HIMARS właśnie dostał potężną sztuczkę

As part of a coordinated, whole-of-government effort, NASA has rapidly mobilized specialized research aircraft, space-based observation capabilities, and scientific personnel to support ongoing efforts at the Iowa Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa. NASA stands ready to… — NASA (@NASA) November 24, 2026

Dlatego też wojskowi przez kilka miesięcy analizowali możliwości pozbycia się tego materiału i ostatecznie uznali kontrolowaną detonację za najbezpieczniejsze wyjście. Decyzja wywołała jednak sprzeciw okolicznych mieszkańców, doprowadziła do batalii sądowej, a w sprawę zaangażował się nawet Donald Trump. Największe obawy budziła możliwość powstania chmury toksycznego pyłu, który mógłby osiąść na okolicznych polach uprawnych, budynkach i przydomowych ogródkach.

W efekcie władze sięgnęły zarówno po specjalne bariery ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, jak i wyjątkowo rozbudowany system monitorowania środowiska. Tutaj właśnie wkroczyła też amerykańska agencja kosmiczna.

Dawny łowca okrętów podwodnych i kosmiczny analizator atmosfery

NASA zaangażowała w operację samoloty Gulfstream III, Beechcraft King Air B200 oraz P-3 Orion. Ten ostatni wywodzi się z konstrukcji, która przez dekady służyła amerykańskiej marynarce wojennej do poszukiwania okrętów podwodnych, a dziś sprawdza się również w roli latającego laboratorium naukowego.

Czytaj też: Zwykłe statki mogą dostać broń rodem z okrętów wojennych. Wszystko przez drony

P-3 Orion

Znacznie bardziej interesuje mnie jednak wykorzystanie w tej akcji również instrumentu TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), który od 2023 roku funkcjonuje na pokładzie komercyjnego satelity telekomunikacyjnego Intelsat 40e. Jego wyjątkowość sprowadza się m.in. do orbity geostacjonarnej, dzięki której instrument może obserwować ten sam obszar naszej planety przez cały dzień, zamiast zaglądać nad niego tylko podczas kolejnych przelotów. Podobne możliwości obserwowania procesów zachodzących na Ziemi z orbity opisywałem już przy technologii radarowej, która pozwala wykrywać nawet niewielkie przemieszczenia gruntu.

TEMPO analizuje światło słoneczne odbite od powierzchni Ziemi i rozproszone w atmosferze, wykorzystując w tym celu spektrometr pracujący w zakresie ultrafioletu oraz światła widzialnego. Poszczególne związki chemiczne pochłaniają światło w charakterystycznych dla siebie zakresach długości fal, co pozwala naukowcom określać zawartość m.in. dwutlenku azotu, ozonu i formaldehydu w atmosferze oraz badać obecność aerozoli. Dzięki temu naukowcy mogą śledzić zmiany jakości powietrza w skali godzinowej, ale nawet tak zaawansowany instrument nie jest w stanie bezpośrednio określić zawartości ołowiu w obserwowanym pyle. Stąd ogromne znaczenie uzupełniających pomiarów lotniczych i naziemnych.

Czy wielka eksplozja rzeczywiście okazała się bezpieczna?

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) jeszcze przed detonacją zebrała ponad 1200 próbek powietrza, gleby i wody, aby mieć z czym porównać późniejsze wyniki badań. Pierwsze pomiary po eksplozji napawają optymizmem, bo nawet po upływie ponad pięciu godzin monitory EPA nadal nie wykrywały ołowiu w powietrzu. Sama amerykańska armia potwierdziła z kolei zniszczenie całego niebezpiecznego zapasu.

Czytaj też: Pocisk poleci dalej i to bez silnika rakietowego. USA inwestują w niezwykły dopalacz artylerii

Z ogłaszaniem pełnego sukcesu jednak bym się wstrzymał. Brak wykrywalnego ołowiu w powietrzu nie wyklucza bowiem obecności tego pierwiastka w glebie czy na powierzchniach budynków. Paradoksalnie więc mimo zaangażowania trzech samolotów badawczych i aparatury kosmicznej wartej miliony dolarów, ostateczna ocena skutków środowiskowych całej operacji będzie zależała również od czegoś tak przyziemnego, jak laboratoryjna analiza próbek ziemi z okolicznych pól.

Źródła: Defence Blog, NASA, TEMPO, Armia USA, EPA