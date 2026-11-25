Czy armatorzy będą kiedyś wynajmować systemy obrony przeciwlotniczej na czas rejsu przez niebezpieczne akweny? Brzmi to może absurdalnie, ale turecka firma ASELSAN najwyraźniej dostrzegła potencjał w takim podejściu do ochrony cywilnych statków. Ma już zresztą odpowiednią technologię, której możliwości właśnie po raz kolejny udowodniła na morzu.

Turecki GÖKDENİZ zestrzelił odrzutowego drona na morzu

23 listopada firma ASELSAN pochwaliła się udaną próbą swojego systemu obrony bezpośredniej GÖKDENİZ, który jest morskim odpowiednikiem lądowego systemu przeciwlotniczego KORKUT. Podczas demonstracji u północnych wybrzeży Turcji system ten zniszczył szybko poruszający się bezzałogowiec z napędem odrzutowym, który wykonywał manewry na niewielkiej wysokości, symulując charakterystykę lotu współczesnych zagrożeń powietrznych. Sam okręt płynął wtedy z prędkością około 9-19 km/h.

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Podstawą GÖKDENİZ są dwa działka automatyczne kalibru 35 mm, którym towarzyszą systemy radarowe oraz optoelektroniczne. Szczególnie ważna jest jednak tutaj specjalistyczna amunicja ATOM z programowalnym zapalnikiem, która uwalnia w powietrzu chmurę elementów rażących. Dzięki temu zniszczenie stosunkowo niewielkiego celu nie wymaga bezpośredniego trafienia w niego całym pociskiem. Takie podejście do obrony przeciwlotniczej jest wyjątkowo atrakcyjne w dobie tanich dronów, bo pozwala ograniczyć zużycie znacznie droższych pocisków rakietowych.

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Podczas najnowszej demonstracji komputer samodzielnie wykrywał oraz śledził zagrożenie, a udział operatora sprowadzał się do autoryzacji otwarcia ognia jednym przyciskiem. Według ASELSAN system potrafi również samodzielnie ustalać priorytety wielu celów i działać w trybie w pełni autonomicznym, w którym nawet decyzję o otwarciu ognia podejmuje komputer. Nie mylmy jednak tej autonomii z jakąś wielką rewolucją na poletku sztucznej inteligencji, bo podobną filozofię działania reprezentują od dekad systemy pokroju amerykańskiego Phalanxa. Znacznie ciekawsze jest dla mnie to, gdzie Turcy chcą teraz wykorzystywać swoje uzbrojenie.

Obrona przeciwlotnicza w kontenerze? Sprzęt już powstał

Ten test jest o tyle ciekawy, że podczas listopadowych targów Euronaval 2026 firma ASELSAN pokazała kontenerowy wariant GÖKDENİZ z własnym zasilaniem oraz stanowiskiem operatorskim. Dzięki takiej konstrukcji system ma działać niezależnie od elektroniki statku, na którym akurat się znajduje. Producent przewiduje możliwość jego tymczasowego instalowania m.in. na tankowcach oraz statkach towarowych, a następnie przenoszenia na inne jednostki. Gdyby tego było mało, podobnej kontenerowej wersji doczekał się również rakietowy system obrony przeciwlotniczej GÖKSUR VLS.

O ile przy okazji chińskiego statku handlowego pełnego kontenerowego uzbrojenia zastanawiałem się nad potencjalnymi konsekwencjami militaryzacji cywilnej żeglugi, o tyle turecki pomysł ma przynajmniej jasno określone przeznaczenie defensywne. Z perspektywy armatora jest też o tyle sensowny, że nie wymaga inwestowania w stałą modernizację całej floty tylko dlatego, że część statków okazjonalnie przepływa przez niebezpieczne akweny. Oczywiście jednak od udanego zestrzelenia drona z pokładu okrętu wojennego do zapewnienia porównywalnej ochrony zwykłemu tankowcowi droga jest jeszcze daleka.

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ASELSAN musi udowodnić skuteczność również kontenerowej wersji systemu, a do tego dochodzą kwestie związane z dopuszczeniem tak uzbrojonych jednostek do zagranicznych portów czy odpowiedzialnością za użycie broni przez personel na cywilnym statku. Najbardziej zastanawia mnie jednak to, czy w przyszłości armatorzy nie zaczną traktować wynajmu systemów przeciwlotniczych podobnie jak dodatkowego ubezpieczenia na czas rejsu przez niebezpieczne wody. Jeśli bowiem dostęp do wojskowej technologii zacznie stanowić kolejny koszt transportu towarów, to konsekwencje upowszechnienia się dronów bojowych odczujemy również podczas zwykłych zakupów.

Źródła: ASELSAN, Janes, Naval News