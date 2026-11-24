Właśnie nad takim rozwiązaniem pracuje amerykańska firma Firehawk Aerospace, która otrzymała od Armii USA kolejny wielomilionowy kontrakt. Najciekawsze jest jednak to, że Amerykanie wcale nie odkrywają nowego sposobu zwiększania zasięgu artylerii, bo sama technologia istnieje już od dekad. Chcą za to zmienić sposób jej produkcji i to w takim stopniu, że plany firmy na najbliższe lata robią wręcz większe wrażenie niż zasada działania samego rozwiązania.

Jak zwiększyć zasięg artylerii bez silnika rakietowego?

Mowa o technologii base bleed, czyli gazogeneratorze dennym umieszczanym w tylnej części pocisku. Działa to tak, że po wystrzeleniu specjalny materiał pędny powoli się spala, uwalniając gazy do obszaru obniżonego ciśnienia za amunicją. Zmniejsza tym samym opór aerodynamiczny, dzięki czemu pocisk może dłużej zachować swoją prędkość nadaną jeszcze w lufie artylerii. W przeciwieństwie do amunicji RAP z rzeczywistym napędem rakietowym, taki gazogenerator nie służy do istotnego rozpędzania pocisku, a jedynie do ograniczania strat energii podczas lotu.

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Amunicja kalibru 155 mm

Sama technologia nie jest niczym nowym. Pisałem już o niej przy porównaniu najciekawszych systemów artyleryjskich kalibru 155 mm, bo właśnie dzięki gazogeneratorom nowoczesne armatohaubice z lufami L52 mogą zwiększyć zasięg z około 30 do 40 km, choć jest to zależne od rodzaju amunicji. Nie jest to więc żadna magiczna metoda na podwojenie możliwości artylerii, ale sprawdzony sposób na uzyskanie dodatkowych kilometrów bez konieczności opracowywania zupełnie nowego działa. Oczywiście kosztem miejsca wewnątrz pocisku, które mógłby zajmować materiał wybuchowy, a także większej złożoności samej amunicji.

USA chcą skrócić produkcję z tygodni do godzin

Najnowszy kontrakt dla Firehawk Aerospace opiewa na 14,55 mln dolarów, czyli około 59 mln zł. Prace nad termoplastycznym materiałem pędnym dla gazogeneratorów mają z kolei potrwać do 30 listopada 2028 roku, a armia sfinansowała je ze środków przeznaczonych na badania i rozwój. Co ciekawe, w przetargu pojawiła się tylko jedna oferta i to właśnie od Firehawk, który proponuje przede wszystkim rewolucję procesu produkcyjnego.

Tradycyjnie materiały pędne wymagają mieszania składników, zalewania form i długotrwałego utwardzania. Firehawk rozwija natomiast termoplastyczne mieszanki, które pozwalają kształtować materiał między innymi przez formowanie wtryskowe oraz prasowanie. Firma zajmuje się również drukiem 3D materiałów pędnych, ale nie wiemy akurat tego, czy każdy nowy gazogenerator będzie powstawał na drukarce. Pewne jest za to, że skala potencjalnego przyspieszenia procesu produkcji jest wręcz absurdalna.

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Według deklaracji Firehawk proces wytwarzania materiału pędnego do silników rakietowych, który tradycyjnie zajmuje nawet 60 dni, firma potrafi skrócić do około siedmiu godzin, ograniczając koszt do jednej dziesiątej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że są to deklaracje dotyczące produkcji materiałów pędnych, a nie niezależnie potwierdzone wyniki seryjnego wytwarzania gazogeneratorów artyleryjskich. Mimo to trudno dziwić się zainteresowaniu Pentagonu.

Sto tysięcy gazogeneratorów rocznie

Firehawk nie zaczyna od zera. W sierpniu 2026 roku firma otrzymała osobny kontrakt wart 24 mln dolarów, czyli około 97 mln zł, na zwiększenie produkcji materiałów pędnych dla pocisków M1128 kalibru 155 mm. Plany zakładają osiągnięcie rocznej wydajności rzędu 336 ton, a docelowo około 1400 ton po pełnym uruchomieniu zakładu w Oklahomie. Firma współpracuje też z General Dynamics, które odpowiada za metalowe elementy oraz integrację gotowej amunicji.

Jeszcze ciekawiej robi się przy deklaracjach dotyczących 2027 roku. Firehawk zamierza wyprodukować wtedy ponad 100 tysięcy gazogeneratorów artyleryjskich, początkowo z myślą o sprzedaży zagranicznej. Jednocześnie firma przewiduje od 12 do 18 miesięcy na kwalifikację rozwiązania przez armię amerykańską. Możemy więc dojść do sytuacji, w której zdolności produkcyjne będą rozwijać się szybciej niż procedury dopuszczające nowy produkt do wojskowego zastosowania.

Produkcja broni to podstawa

Patrząc na to wszystko, uważam, że największe znaczenie tej inwestycji wcale nie leży wyłącznie w zwiększaniu zasięgu artylerii. Wojna w Ukrainie przypomniała nam przecież, że nawet najbardziej zaawansowana armatohaubica niewiele znaczy bez odpowiedniego zapasu amunicji. Dlatego właśnie możliwość szybkiego i taniego produkowania sprawdzonych rozwiązań może okazać się znacznie ważniejsza od kolejnego rekordu odległości strzału. Firehawk musi jednak jeszcze udowodnić, że potrafi utrzymać odpowiednią jakość, powtarzalność spalania oraz trwałość swoich materiałów przy masowej produkcji.

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Jeśli to się uda, to amerykańska artyleria nie otrzyma przełomowego wynalazku zmieniającego zasady balistyki. Zyska za to coś, czego przy intensywnym konflikcie nie da się przecenić – możliwość znacznie szybszego uzupełniania zapasów dalekosiężnej amunicji. Być może właśnie na tym będzie polegać jedna z najważniejszych zmian w przemyśle zbrojeniowym najbliższych lat. Nie na konstruowaniu coraz bardziej skomplikowanych pocisków, ale na znalezieniu sposobu, żeby te już sprawdzone produkować znacznie szybciej, taniej i w większych ilościach.

Źródła: Defence Blog, Departament Wojny USA