Wspomniane rozwiązanie nie wymaga budowania kolejnego zaawansowanego pocisku ani nawet zupełnie nowego statku powietrznego. W ramach tego eksperymentu wystarczyło wykorzystać bezzałogowy śmigłowiec CAMCOPTER S-100 w roli nosiciela mniejszego drona, a następnie zapewnić temu drugiemu łączność już po oddzieleniu. Brzmi prosto? Owszem, ale dopiero po przyjrzeniu się szczegółom tego eksperymentu zaczyna być jasne, dlaczego Austriacy widzą w nim coś więcej niż demonstrację.

Austriacki śmigłowiec wypuścił polskiego drona

Podczas demonstracji w Austrii CAMCOPTER S-100 przeniósł niewielkiego drona HSCD-1 (High-Speed Camera Drone) dostarczonego przez OSIRIS Poland, a następnie uwolnił go podczas lotu do przodu. Mniejsza maszyna następnie kontynuowała lot pod kontrolą operatora, ale sygnały sterujące i obraz z jej kamery przechodziły przez większy bezzałogowiec. S-100 pełnił więc jednocześnie funkcję transportowca, platformy startowej i latającego przekaźnika łączności. W moich oczach zwłaszcza ta ostatnia funkcja jest tutaj najważniejsza.

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Niewielki dron może otrzymać znacznie korzystniejsze warunki działania, jeśli większa maszyna dostarczy go w pobliże wybranego obszaru. Nie musi wtedy zużywać większości zapasu energii na sam dolot, ale to przekaźnik umieszczony wysoko nad ziemią może pomóc utrzymać połączenie mimo przeszkód terenowych. Oczywiście nie oznacza to, że nagle taki dron będzie w stanie latać przez wiele godzin. Jego własne ograniczenia pozostają naturalnie takie same, ale zmienia się punkt, z którego rozpoczyna właściwą misję.

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Sam CAMCOPTER S-100 jest zresztą znacznie poważniejszą konstrukcją, niż mogłoby sugerować określenie “dron”. Mówimy tutaj bowiem o bezzałogowym śmigłowcu o maksymalnej masie startowej 200 kg, który wedle producenta może pozostawać w powietrzu do 10 godzin i korzystać z łącza danych o zasięgu do 200 km. Gdyby tego było mało, S-100 od dawna znajduje zastosowanie na okrętach, bo francuska marynarka zamówiła w kwietniu 2026 roku pięć kolejnych systemów, a Grecja wybrała cztery dla swoich fregat FDI.

Latający lotniskowiec może być odpowiedzią na tanie drony, ale…

Wspominałem już o podobnym kierunku rozwoju przy Bayraktarze TB2, który zaczął pełnić funkcję latającego lotniskowca. Tam jednak chodziło przede wszystkim o przenoszenie dronów uderzeniowych, podczas gdy Schiebel wskazuje na możliwość wykorzystania swojego rozwiązania do zwalczania innych bezzałogowców. Różnica jest zasadnicza, bo taki nosiciel mógłby w przyszłości odgrywać rolę elementu wysuniętej obrony przeciwlotniczej, a nie tylko platformy do atakowania celów naziemnych.

Wyobraźcie sobie fregatę patrolującą morze, której systemy wykrywają nadlatującą grupę dronów. Zamiast od razu wykorzystywać własne pociski przeciwlotnicze, okręt mógłby wysłać S-100 z mniejszymi przechwytywaczami. Te z kolei rozpoczęłyby pościg w pewnej odległości od jednostki, podczas gdy ich nosiciel utrzymywałby łączność z operatorami. Taki scenariusz pozwalałby potencjalnie ograniczyć zużycie kosztownego uzbrojenia okrętowego, ale wymagałby również skutecznego systemu wykrywania i wskazywania celów.

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Tyle że nie możemy jeszcze mówić o gotowej technologii do takiej obrony. Schiebel wykorzystał podczas demonstracji nieuzbrojony wariant HSCD-1, a więc tym samym nie doszło do przechwycenia ani zniszczenia żadnego celu. Producent nie przedstawił też szczegółowych parametrów lotu mniejszej maszyny, dystansu pokonanego po zrzucie czy wyników prób odporności łączności na zakłócenia. Nie wiemy nawet, czy obecna konfiguracja może obsłużyć kilka przechwytywaczy jednocześnie.

Dochodzi do tego ekonomia. CAMCOPTER S-100 jest zaawansowaną maszyną, którą trzeba utrzymywać, serwisować i chronić przed przeciwnikiem. Jeśli miałby przenosić tylko jeden tani przechwytywacz, to cały pomysł mógłby szybko stracić sens finansowy. Sytuacja wyglądałaby inaczej przy możliwości wykorzystania większej liczby mniejszych dronów podczas jednego lotu, ale Schiebel musi dopiero udowodnić taką zdolność.

Źródła: Schiebel, Defence Blog