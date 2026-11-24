Anthropic opublikowało wczoraj pracę naukową zatytułowaną VP ≠ VNP over every field. Jej autorem jest wewnętrzny model badawczy Claude, który miał samodzielnie opracować argument matematyczny, a następnie przygotować jego formalną wersję. Jeżeli przedstawione rozumowanie okaże się poprawne, będzie to istotne osiągnięcie w dziedzinie informatyki teoretycznej i teorii złożoności obliczeniowej.

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Problem, którego dotyczy publikacja, wiąże się z hipotezą sformułowaną w 1979 roku przez informatyka Lesliego Valianta. Chodzi o wykazanie, że klasy problemów oznaczane jako VP i VNP nie są sobie równe. Zagadnienie to bywa określane jako algebraiczny odpowiednik słynnego problemu P kontra NP. Rozmyślanie na ten temat warto rozpocząć od przyjrzenia się dwóm pojęciom matematycznym: wyznacznikowi macierzy oraz permanentowi. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne. Oba polegają na mnożeniu odpowiednio dobranych elementów macierzy i dodawaniu otrzymanych wyników.

Różnica tkwi między innymi w znakach poszczególnych składników. W wyznaczniku występują zarówno plusy, jak i minusy, natomiast w permanencie wszystkie składniki są dodawane. Ta pozornie niewielka zmiana ma ogromne konsekwencje obliczeniowe. Wyznacznik można obliczać stosunkowo szybko dzięki znanym algorytmom, takim jak eliminacja Gaussa. W przypadku permanentu nie znamy podobnie wydajnej metody. Liczba operacji potrzebnych do jego obliczenia rośnie bardzo szybko wraz ze zwiększaniem rozmiaru macierzy. Właśnie ten problem stanowi jeden z fundamentów hipotezy Valianta. Badacze próbują ustalić, czy istnieje skuteczny matematyczny sposób na znaczące uproszczenie obliczeń, czy też ich złożoność ma nieusuwalne ograniczenia.

An internal Claude model just found a proof of the algebraic analogue of P vs NP, known as Valiant’s conjecture



Claude is credited as the author of the 70-page paper and the Lean proof passed automated checks.



If you remember the determinant of a 2×2 matrix, it’s ad − bc.… pic.twitter.com/v9Sa6euxVE — alphaXiv (@askalphaxiv) November 23, 2026

Anthropic, poza wspomnianą publikacją, udostępniło również jej formalizację w języku Lean 4. To narzędzie pozwalające zapisywać twierdzenia matematyczne w precyzyjnej postaci i automatycznie sprawdzać poprawność kolejnych kroków dowodu. Taki system może wykrywać błędy logiczne i sprawdzać, czy przedstawione rozumowanie rzeczywiście wynika z przyjętych założeń. Mimo to nie mówimy jeszcze o pełnym sukcesie, gdyż żaden matematyk nie sprawdził dotąd dowodu. Co więcej, komputer może zweryfikować poprawność formalnego rozumowania, lecz nie potrafi samodzielnie zagwarantować, iż zapisane twierdzenie dokładnie odpowiada temu, co autor deklaruje w publikacji.

Hipoteza Valianta dotyczy obliczeń algebraicznych, opartych na dodawaniu i mnożeniu wielomianów. Co ciekawe, Claude twierdzi, że udowodnił rozdzielenie klas VP i VNP, ale jego wynik nie rozstrzyga problemu P kontra NP. Jeżeli dowód Anthropic przejdzie niezależną weryfikację, będzie to kolejny sygnał, iż modele sztucznej inteligencji mogą samodzielnie tworzyć nowe wyniki matematyczne.

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A przecież pracownicy rosnącego giganta twierdzą, że Claude przygotował zarówno argumentację, jak i jej formalny zapis, który można poddać kontroli komputerowej. To już nie jest sytuacja, w któej chatbot jedynie przedstawia przekonująco brzmiącą odpowiedź. Teraz matematycy muszą dokładnie przeanalizować opublikowaną pracę, sprawdzić jej założenia i ocenić, czy przedstawiony dowód rzeczywiście rozwiązuje problem Valianta. Jeżeli tak się stanie, osiągnięcie Claude’a może przejść do historii jako jeden z pierwszych przypadków, w których sztuczna inteligencja samodzielnie rozwiązała wieloletni otwarty problem matematyczny.

Źródło: X