Coraz częściej badania dotyczące naszych codziennych nawyków zwracają problem na PUI (problematic usage of Internet) — problematyczne korzystanie z internetu. Na takie zjawisko składa się kompulsywne przewijanie mediów społecznościowych, ale także zbyt długie granie, impulsywne zakupy oraz hazard online i cyberchondrię — skłonność do lęku spowodowanego wyszukiwaniem w internecie chorób po objawach.

Główną cechą tych wszystkich zjawisk jest to, że każde z nich jest trudne do skontrolowania przez osobę, która ma z nim problemy. Przejawiają więc one objawy uzależnienia. Problematyczne korzystanie z internetu ma konsekwencje dla zdrowia, życia społecznego, pracy, nauki czy ogólnej jakości życia. Badacze ujawniają, że problem może być poważniejszy i o wiele bardziej masowy, niż można było przypuszczać.

Doomscrooling to sposób na usmażenie mózgu? Nowe dane niepokoją

Za raport odpowiadają uczeni z komisji The Lancet Psychiatry, na którą składa się 30 badaczy. Dysfunkcyjne interakcje z technologią cyfrową są ich zdaniem zagrożeniem dla 10% populacji. Rezultat ten wykazano poprzez metaanalizy badań dostępnych w PubMed do końca 2025 roku. Badacze wskazują, że wzrost problematycznego korzystania z internetu wiąże się bezpośrednio z pandemią, po której problem ten dotknął większej części społeczeństwa.

Niektóre metaanalizy zawarte w badaniach (Meng et al., 2022) wskazują, że problem może dotyczyć nawet 14,22% wszystkich osób. Jednocześnie wyniki te nie pochodzą z wywiadów klinicznych, a z samoopisowych kwestionariuszy, a gdy pojawiają się rygorystyczne kryteria diagnostyczne, wskaźniki są niższe. W dalszym ciągu oscylujemy jednak w okolicy 1/10 części społeczeństwa. Zdaniem komisji oznacza to, że światowe organizacje zdrowotne powinny priorytetowo zająć się tą sprawą.

Doomscrolling może być poważnym problemem

Badacze zwracają uwagę, że problem nie leży wyłącznie w samokontroli jednostki. Środowisko cyfrowe korzysta z naszych podatności, na przykład z neurobiologicznych deficytów kontroli poznawczej. Niektórzy ludzie po prostu chcą odkrywać nowe rzeczy i mocnym stymulantem jest dla nich otrzymywanie niewidzianych wcześniej informacji. Do tego trudności w regulacji emocji oraz podatności genetyczne także mogą być powodem skłonności do PUI.

Znamy przyczyny problemu. Czy istnieje szansa, by je powstrzymać?

Doomscrolling nie jest nowym pojęciem, a pierwsze użycia datuje się jeszcze na 2018 rok. Korelację między podatnościami biopsychospołecznymi jednostki a środowiskiem cyfrowym odnotowuje się od lat, a komisja The Lancet Psychiatry wskazuje na mechanizmy, które uzależniają “z założenia”.

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Wśród narzędzi, które zwiększają szansę na doomscrooling czy kompulsywne zakupy są nagrody losowe. Pełnią one rolę zmiennych schematów wzmacniania i potrafią uzależniać niczym gry hazardowe. Chodzi tu zarówno o korzyści w grach (lootboxy), jak i w mediach społecznościowych (nieprzewidywalność w komentarzach, niespodzianka w postaci nowych treści).

Do tego dochodzą tzw. dark patterns i projektowanie interfejsów w sposób, który nakręca doomscrolling. Immersywne animacje to jedno, ale tworzenie systemów, w których trudno zrezygnować z subskrypcji czy wyjść z aplikacji jest częstym problemem, zwłaszcza w przypadku sklepów. Temu zagadnieniu przygląda się między innymi Komisja Europejska.

Inne aspekty, które mogą wspomagać problematyczne korzystanie z internetu to m.in. personalizacja algorytmiczna, wzmacniana m.in. przez analizę behawioralną i system rekomendacji, a także ciągła dostępność i anonimowość działań. Wykorzystywany jest także głód behawioralny (które wzmaga m.in. reakcję na bodźce), a także lęk przed pominięciem.

„Technologie cyfrowe są obecnie wplecione w niemal każdy aspekt współczesnego życia i przynoszą ogromne korzyści” – powiedział w oświadczeniu profesor zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia Uniwersytetu Flindersa, Zsolt Demetrovics, który współprowadził badania. „Wyzwaniem jest znalezienie sposobów na ograniczenie szkód przy jednoczesnym zachowaniu licznych korzyści płynących z bycia w kontakcie”. Pałeczka jest po stronie Mety, ByteDance czy Google.