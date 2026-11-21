Historia marki sięga 1904 roku, kiedy to w angielskim Yorkshire rozpoczęła działalność firma znana później przede wszystkim z motocykli Panther. Ich produkcja zakończyła się w 1966 roku, a dopiero w 2022 roku grupa inwestorów postanowiła przywrócić Phelon & Moore do życia. Tyle że te współczesne motocykle powstają według zupełnie innego modelu biznesowego, bo za ich projektowanie i rozwój odpowiada zaplecze we Włoszech, a produkcją zajmują się partnerzy w Chinach. Czy więc możemy jeszcze mówić o brytyjskich motocyklach?

Brytyjska historia i chińskie motocykle. Phelon & Moore ma plan

Korzystanie z chińskich fabryk nie jest rzadkością. Przy okazji SWM Versante 550 pisałem już o podobnym połączeniu europejskiej marki z azjatyckim zapleczem przemysłowym. Taka praktyka bierze się stąd, że Chińczycy potrafią dziś produkować naprawdę zaawansowane motocykle, a proces produkcji jest tam zwykle na tyle tani, aby uzasadnić konieczność transportu na inny kontynent. Zresztą samo miejsce montażu nie świadczy jeszcze o jakości wykonania i dlatego bardziej ciekawy mnie fakt, czy sama historyczna nazwa rzeczywiście daje współczesnemu klientowi coś więcej.

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Wygląda na to, że Phelon & Moore najwyraźniej zamierza wykorzystać swoje dziedzictwo do zbudowania całej gamy motocykli, bo oto obok większych Capetown 7, klasycznych Brighton i skuterów Panthette do oferty na 2027 rok dołączają dwa kolejne adventure – Capetown 5X i Capetown 5 Rally. Nieprzypadkowa jest nawet sama nazwa tej rodziny, bo nawiązuje ona do historycznej wyprawy Theresy Wallach i Florence Blenkiron przez Afrykę na motocyklu Panther z wózkiem bocznym. Firma ma więc autentyczną historię, na której może budować swoją tożsamość, ale czy nowe maszyny są równie interesujące?

Capetown 5X i Rally, czyli co oferuje odrodzona legenda?

Oba motocykle korzystają z dwucylindrowego silnika o pojemności 449,5 cm³, który rozwija 46,5 KM (34,2 kW) przy 10000 obr./min oraz 39,1 Nm przy 6500 obr./min. Takie parametry pozwalają korzystać z motocykli posiadaczom prawa jazdy A2 bez ograniczania mocy. Ciekawiej robi się w przypadku podwozia.

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Capetown 5X to bardziej uniwersalna propozycja z kołami 19 i 17 cali oraz zawieszeniem o skoku 180 i 190 mm. Rally otrzymał terenowy zestaw 21 i 18 cali oraz skok zawieszenia zwiększony do 220 i 230 mm. Różnice nie ograniczają się więc do podwyższonego błotnika i agresywniejszego wyglądu. Większe przednie koło i dodatkowe 40 mm skoku zawieszenia mogą realnie pomóc na nierównościach, choć bez jazdy próbnej trudno ocenić, jak dobrze producent zestroił całość.

Wyposażenie również trudno nazwać ubogim, bo obejmuje m.in. 7-calowy ekran TFT, podgrzewane manetki, regulowaną szybę, oświetlenie LED, aluminiową osłonę silnika i szprychowe koła przystosowane do opon bezdętkowych. Dziś podobne elementy znajdziemy już u konkurencji, więc sama lista dodatków nie wystarczy do wyróżnienia nowych Capetownów.

Czy brytyjska legenda ma czym przekonać motocyklistów?

Największe zastrzeżenia można mieć aktualnie do masy. Phelon & Moore deklaruje 192 kg dla 5X i 197 kg dla Rally, ale mowa o wartościach na sucho. Samo 17 litrów benzyny dołoży kolejne kilkanaście kilogramów, a przecież pozostają jeszcze pozostałe płyny eksploatacyjne. Sporo. Zwłaszcza na motocykl tej klasy.

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Dodatkowo oba Capetowny będą musiały konkurować z motocyklami pokroju CFMoto 450MT, który kosztuje w Polsce od 28700 zł i ma już rozwinięte zaplecze dealerskie. Nowa marka musi więc przekonać klienta nie tylko parametrami, ale także ceną, dostępnością części oraz jakością obsługi serwisowej. Phelon & Moore deklaruje rozwój dystrybucji również w Polsce, jednak nie znamy jeszcze cen nowych modeli ani dokładnego terminu ich wejścia do sprzedaży.

Źródła: Visordown, Phelon & Moore, Motorcycles News, CFMoto Polska