Do tak rewolucyjnych wniosków doszedł międzynarodowy zespół astronomów z Australii i Szwecji, kierowany przez Hillary Davis z Uniwersytetu w Sydney. Wyniki badań ukazały się w Nature Astronomy. Autorzy publikacji skupili się na jednym z najbardziej skomplikowanych do obserwacji obszarów naszej galaktyki, czyli jej centralnej części. Droga Mleczna należy do galaktyk spiralnych z poprzeczką, co oznacza, iż posiada wydłużoną strukturę złożoną z gwiazd, rozciągającą się przez jej centrum. Struktura ta obraca się i wpływa grawitacyjnie na otaczający ją gaz.

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Dotychczas astronomowie zakładali, że intensywne oddziaływania w obrębie centralnej poprzeczki utrudniają powstawanie nowych gwiazd. Nowe badania pokazują jednak, iż sytuacja może być znacznie bardziej złożona. Dlaczego to takie szokujące? Obracająca się poprzeczka galaktyczna oddziałuje na obłoki gazu, wywołując potężne fale uderzeniowe. Zazwyczaj takie warunki powodują silne turbulencje i utrudniają zapadanie się materii pod wpływem grawitacji. W rezultacie proces narodzin nowych gwiazd zostaje ograniczony. W przypadku Drogi Mlecznej naukowcy zaobserwowali jednak coś zaskakującego.

Okazuje się, że fale uderzeniowe mogą również ściskać gaz na tyle skutecznie, by tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych gwiazd. W konsekwencji centralna poprzeczka naszej galaktyki może być znacznie aktywniejszym obszarem gwiazdotwórczym, niż wcześniej przypuszczano. Pod tym względem Droga Mleczna może różnić się od większości podobnych galaktyk obserwowanych przez astronomów.

Najbardziej niezwykła część ostatnich ustaleń dotyczy Ramienia Węgielnicy. Jest to jedna ze struktur uwzględnianych na tradycyjnych mapach Drogi Mlecznej. Kluczową rolę w badaniach odegrały masery astrofizyczne, a więc naturalne źródła intensywnego promieniowania mikrofalowego, związane między innymi z obszarami narodzin masywnych gwiazd. Dzięki nim astronomowie mogą lokalizować bardzo młode obiekty i śledzić miejsca, w których zachodzi proces gwiazdotwórczy.

Dotychczas położenie tych źródeł można było uznawać za dowód na istnienie Ramienia Węgielnicy. Zespół dr Davis porównał jednak ich rozmieszczenie z zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, przedstawiającymi ewolucję galaktyk na przestrzeni miliardów lat. Stało się jasne, że lokalizacja maserów znacznie lepiej odpowiadała przewidywanemu przebiegowi fal uderzeniowych na przedniej krawędzi centralnej poprzeczki niż strukturze klasycznego ramienia spiralnego.

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Jak dodają sami zainteresowani, przynajmniej część tego, co dotychczas uznawano za Ramię Węgielnicy, może być w rzeczywistości rozległym obszarem intensywnego powstawania gwiazd. Przy okazji astronomowie byli w stanie dokładniej oszacować rozmiary jednej z najważniejszych struktur Drogi Mlecznej. Według przeprowadzonych analiz centralna poprzeczka rozciąga się na około 14 tysięcy lat świetlnych od centrum wzdłuż swojej dłuższej osi. Jej nachylenie względem naszej linii widzenia wynosi około 20 stopni.

Naukowcy szacują również, że struktura obraca się stosunkowo powoli. Jej właściwości od dawna stanowiły przedmiot dyskusji, ponieważ obserwowanie centralnego obszaru Drogi Mlecznej jest wyjątkowo trudne. Znajdujemy się bowiem wewnątrz galaktyki, a dodatkowo widok przesłaniają ogromne ilości kosmicznego pyłu. I choć nie można jeszcze przesądzić, że Ramię Węgielnicy należy całkowicie wykreślić z map naszej galaktyki, to obecnie dostępne dane wskazują na taki właśnie scenariusz.

Źródło: Nature Astronomy