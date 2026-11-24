Ustalenia w tej sprawie są wyjątkowo trudne ze względu na fakt, iż obszar Układu Słonecznego położony za orbitą Neptuna wciąż skrywa wiele tajemnic. Znajdują się tam tysiące lodowych obiektów, z których większość należy do pasa Kuipera. Niektóre z nich poruszają się jednak po orbitach, jakich nie da się łatwo wyjaśnić oddziaływaniem grawitacyjnym znanych planet.

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Astronomowie od lat próbują ustalić, dlaczego część odległych obiektów ma tak nietypowe trajektorie. Niektóre poruszają się pod bardzo dużym kątem względem płaszczyzny orbit planet, inne oddalają się od Słońca na ogromne dystanse. Jednym z najbardziej interesujących przykładów jest Sedna, której niezwykle wydłużona orbita wyprowadza ją daleko poza obszar zdominowany przez znane planety. Jednym z możliwych wyjaśnień jest obecność dodatkowego, dotychczas nieodkrytego ciała niebieskiego. Dotychczas największe zainteresowanie wzbudzała hipoteza Dziewiątej Planety. Teraz naukowcy proponują jednak zupełnie innego kandydata.

Nową koncepcję opracował międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez Patryka Sofię Lykawkę z Kindai University w Japonii. On i jego współpracownicy przeprowadzili rozbudowane symulacje komputerowe, które obejmowały około 4,5 miliarda lat ewolucji Układu Słonecznego. Odtworzyli w nich między innymi migrację wielkich planet i sprawdzili, jak ich grawitacja wpływała na rozmieszczenie odległych obiektów lodowych. Następnie porównali modele uwzględniające wyłącznie znane planety olbrzymy z wariantami, w których dodano jeszcze jeden hipotetyczny świat. Jak się okazało, modele zawierające dodatkową planetę znacznie lepiej odtwarzały niektóre nietypowe populacje obiektów transneptunowych. Właśnie w ten sposób wyłoniła się koncepcja Planety X2.

Według najbardziej obiecującego wariantu miałaby ona masę od jednej do dwóch mas Ziemi. Jej orbita byłaby jednak niezwykle rozległa i wydłużona. Średnia odległość od Słońca, określana przez wielką półoś orbity, wynosiłaby około 350-500 jednostek astronomicznych. Dla porównania Neptun znajduje się średnio około 30 jednostek astronomicznych od naszej gwiazdy. Co więcej, nawet w punkcie największego zbliżenia do Słońca hipotetyczna planeta pozostawałaby w odległości około 200 jednostek astronomicznych. Oznacza to, że znajdowałaby się znacznie dalej niż Pluton.

Hipoteza wspomnianej Dziewiątej Planety zakłada istnienie znacznie masywniejszego obiektu, którego grawitacja mogłaby odpowiadać za skupianie orbit niektórych odległych ciał. W przypadku Planety X2 chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie obecności obiektów o wyjątkowo nachylonych i odłączonych orbitach. Według badaczy nie można obecnie wykluczyć żadnego z trzech scenariuszy: istnienia wyłącznie Planety X2, samej Dziewiątej Planety albo obu ciał jednocześnie. Nie ma również pewności, czy którykolwiek z tych hipotetycznych światów rzeczywiście istnieje.

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Skąd taka planeta mogłaby się wziąć? Jedno z możliwych wyjaśnień zakłada, iż powstała znacznie bliżej Słońca, a następnie została wyrzucona na odległą orbitę wskutek oddziaływań grawitacyjnych z innymi planetami. We wczesnym Układzie Słonecznym podobne procesy mogły prowadzić do przemieszczania się całych światów na zupełnie nowe obszary przestrzeni.

Źródło: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society