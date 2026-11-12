Egzoplaneta nagle zniknęła astronomom z oczu. Właśnie odkryli, co się z nią stało 

Odkrycie, jakiego dokonali, dotyczy obiektu TOI-2535 b, znajdującego się około 1000 lat świetlnych od Ziemi. Jest to tzw. gorący Jowisz, czyli gazowy olbrzym krążący niezwykle blisko swojej gwiazdy. Jeden pełny obieg wokół niej zajmuje mu zaledwie 8,25 dnia. Dla porównania Merkury, a więc najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego, potrzebuje na to aż 88 dni.

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TOI-2535 b stanowiła obiekt obserwacji prowadzonych przez należący do NASA teleskop TESS od kwietnia 2019 roku do marca tego roku. Instrument poszukuje egzoplanet, analizując niewielkie spadki jasności gwiazd. Kiedy planeta przechodzi na tle swojej gwiazdy, częściowo zasłania jej światło. Takie zjawisko nazywane jest tranzytem. W przypadku TOI-2535 b astronomowie zauważyli jednak coś bardzo nietypowego. Kolejne tranzyty nie następowały zgodnie z przewidywaniami. Planeta pojawiała się na tle swojej gwiazdy nawet sześć godzin wcześniej lub później, niż wynikałoby to z regularnego cyklu orbitalnego.

Co więcej, z czasem obserwowane przejścia stawały się coraz krótsze i słabsze. W marcu sygnał całkowicie zniknął. Początkowo mogło się wydawać, że doszło do jakiegoś nieznanego zjawiska, lecz analiza danych wskazała na znacznie ciekawsze wyjaśnienie. Zespół astronomów kierowany przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles ustalił, że na TOI-2535 b oddziałuje grawitacyjnie inna planeta. Choć sama pozostaje niewidoczna w dotychczasowych obserwacjach tranzytowych, jej wpływ na sąsiada jest bardzo wyraźny.

Oba obiekty wzajemnie zaburzają swoje orbity. W rezultacie ich płaszczyzny orbitalne stopniowo zmieniają nachylenie, powodując charakterystyczne kołysanie przypominające ruch wirującego bąka. W przypadku TOI-2535 b zmiana okazała się na tyle duża, że planeta przestała przechodzić bezpośrednio na tle swojej gwiazdy z perspektywy obserwatorów na Ziemi.

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Nie oznacza to więc, iż obiekt przestał istnieć lub nagle zmienił swoje położenie w kosmicznej skali. Nadal krąży wokół gwiazdy, ale jego orbita ustawiła się pod takim kątem, że teleskopy nie mogą już obserwować charakterystycznych spadków jej jasności. Najbardziej zaskakujące jest to, że astronomowie nie spodziewają się ponownego zaobserwowania tranzytu TOI-2535 b przez co najmniej 30 lat. Według szacunków kolejna okazja może pojawić się dopiero za 30-50 lat. Znacznie wcześniej na tle gwiazdy może natomiast przejść jej ukryty towarzysz.

Źródło: Astrophysical Journal Letters