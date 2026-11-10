Test FIIDO Nomads Pro. Elektryczny rower trekkingowy na terenowe przygody

Mimo stosunkowo niedawnej premiery, która miała miejsce w czerwcu 2026 roku, FIIDO Nomads Pro nie jest zupełnie nowym rowerem na rynku. Ten elektryczny rower bazuje bowiem na modelu Nomads firmy FIIDO, ale w przeciwieństwie do niego dostał przede wszystkim silnik typu mid-drive (między korbami), a nie w tylnej piaście, co diametralnie zmienia sposób jazdy, ale nie oznacza samych zalet. Niedawno przekonał mnie o tym podobnie wyposażony ENGWE L20 3.0 Pro, którego testowałem. Jednak po kolei…

Składanie i dołączone wyposażenie FIIDO Nomads Pro

Forma, w której trafiają do nas rowery od zagranicznych producentów, jest bardzo podobna. Wielki gruby karton, cała masa wypełnienia, rower złożony już mniej więcej w 75 lub 90% i cały zestaw narzędzi to już wieloletni standard. W przypadku FIIDO Nomads Pro jest jednak nieco inaczej. Proces składania tego roweru oprócz zamontowania przedniego koła, aluminiowych platform i kierownicy wymaga kilku dodatkowych, ale prostych w realizacji kroków.

Mowa o przykręceniu bagażnika, wkręceniu manualnego dzwonka, reflektora przedniego oraz sterownika w formie wyświetlacza z podświetlanymi przyciskami. Co ciekawe, na kokpicie znajdziemy przyciski dublujące swoje funkcje, bo z jakiegoś powodu producent uznał, że kontrolę nad elektroniką wsadzi zarówno do wspomnianego modułu w centrum, jak i kontrolera po lewej stronie. Oba dodatki dzierżą podświetlane, gumowane przyciski o dobrej charakterystyce pracy i z jednoznacznym oznaczeniem.

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W podstawowym zestawie poza samym rowerem otrzymujemy ładowarkę, pedały, przedni reflektor, tylne czerwone światło (nie rozświetla się przy hamowaniu), fizyczny dzwonek, licznik, tylny bagażnik, błotniki, tradycyjną podpórkę/stopkę, blokadę tylnego koła typu podkowa, instrukcję, dwa komplety kluczyków (jeden do akumulatora, drugi do wspomnianej blokady koła), jedną parę wymiennych klocków hamulcowych oraz całkiem bogaty zestaw narzędzi obejmujący m.in. dwa klucze płaskie, śrubokręt i imbus typu Y. Znajdziecie więc wszystko, czego potrzeba, aby złożyć rower do kupy i serwisować go w podstawowym zakresie.

Sam proces składania FIIDO powinno jednak ułatwić, a to po to, aby zminimalizować konieczność zaglądania do instrukcji, a da się to osiągnąć poprzez proste naklejki ze strzałkami i wizerunkiem tego, co należy gdzie wkręcić. Same śrubki (zwłaszcza te dla światła i wyświetlacza) powinny być zaś wstępnie wkręcone w odpowiednie miejsca, aby uniknąć ich pomieszania czy zgubienia. Na przewodach powinny zaś znaleźć się bardziej jednoznaczne wskazówki co do ich wpięcia, ale tutaj akurat już się czepiam, a to dlatego, że reszta roweru jest przygotowana świetnie, wliczając w to m.in. blokadę na klocki hamulcowe w przednim zacisku.

Inną sprawą jest już regulacja hamulców, bo Nomads Pro wymagał tutaj poprawek już po wyjęciu z pudła. Na całe jednak szczęście regulacja hydraulicznych zacisków jest banalna, więc każdy sobie z nią poradzi, a w moim egzemplarzu 9-biegowa przerzutka działała bez zarzutu zarówno od razu, jak i po kilkunastu kilometrach.

Nie zareagowałem jednak odpowiednio szybko w kwestii dodatkowego przykręcania śrubek po pierwszych kilkudziesięciu kilometrach jazdy po nierównym terenie. W efekcie tego straciłem śrubkę przy przednim kole oraz całe zabezpieczenie akumulatora, co było już przedziwne, bo tak jak koło mogłem źle dokręcić, tak zabezpieczenie było już montowane fabrycznie. Oba zamienniki dostarczyło mi dopiero FIIDO po tygodniach oczekiwania, bo niestety były to części niestandardowe, a jednocześnie dostałem zapewnienie o rozwiązaniu tych problemów w fabryce. Tego zweryfikować jednak nie mogę, więc ważne jest to, że musicie pamiętać o regularnym sprawdzaniu śrubek w FIIDO Nomads Pro przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów. Inaczej czeka was niemiła niespodzianka.

Pierwsze wrażenia FIIDO Nomads Pro

Wyższa półka – zdecydowanie. Taka myśl pojawiła mi się od razu po pierwszym kontakcie z FIIDO Nomads Pro. Ciekawie prezentujący się kolor aluminiowej ramy typu step-over, wewnętrznie prowadzone przewody, zintegrowana blokada tylnego koła, wyjmowany akumulator i rozbudowany kokpit sprawiają bardzo dobre pierwsze wrażenie.

Potem dochodzą do tego kolejne konkrety, bo siodełko z centralnym wycięciem, powietrzny widelec, hydrauliczne hamulce KARASAWA z 4 tłoczkami, duże perforowane tarcze, 9-biegowy Shimano CUES, pełne wyposażenie trekkingowe i kilka punktów montażowych.

To wszystko składa się na pierwsze wrażenie, że z perspektywy rowerzysty gotowego na przygodę w terenie, Nomads Pro jest rowerem, na którego trudno narzekać. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.

Im jednak bardziej przyglądamy się szczegółom, tym częściej dostrzegamy pewne problemy i wiem – nie zawsze są one tak jednoznaczne oraz zależą od własnych upodobań. Jak jednak być upierdliwym testerem, to być trzeba nieubłaganie. Pierwszy problem jest bardzo subiektywny, a widać go już podczas składania – mowa o reflektorze LED, którego mocujemy do kierownicy i kierujemy “w przód”, czyli na drogę. Nie możemy jednak skierować go bardzo “w dół”, aby uniknąć zasłaniania snopu światła przewodami, a taki projekt oznacza też, że oświetlamy zawsze to miejsce, w którego kierunku jest obrócona kierownica. Podczas jazdy w nocy dublujemy więc światło np. czołówki, ale większości zapewne takie rozwiązanie się spodoba, bo jest ot, standardowe.

Wspomniane wewnętrznie prowadzone przewody są zaś utrapieniem przy bardziej złożonym serwisie, ale na szczęście w toku testów nie musiałem się tym przejmować. Zauważyłem jednak, że w miejscu na akumulator wszystkie przewody są łatwo dostępne, więc przynajmniej o to nie musicie się martwić. Wiadomo – jest to sprawa, która wróci dopiero po latach i w sumie zwykle staje się problemem serwisu rowerowego, ale trzeba ciągle o tym pamiętać. Podobnie zresztą jak o dodatkowym przewodzie przy tylnej przerzutce, który wykrywa zmianę przełożenia i dezaktywuje silnik na krótką chwilę, aby uniknąć przeciążenia układu napędowego nadmiernym momentem obrotowym. Jest to świetny dodatek, ale też kolejny poziom skomplikowania projektu.

Pierwsze kilometry zdradziły też niespecjalnie dobrą formę błotników z tworzywa sztucznego, które najpierw musimy “powyginać” do odpowiedniego kształtu nad oponą, a następnie musimy pilnować ich przy byle uderzeniu. Nie zachowują bowiem stałej pozycji i po prostu się wyginają na metalowych wysięgnikach, okazjonalnie hacząc o oponę przez bardzo niski prześwit, który przypomina o sobie również podczas jazdy w błotnistym terenie.

Na całe szczęście inne elementy FIIDO Nomads Pro nie są już tak problematyczne z punktu widzenia serwisu i codzienności. Najbardziej podoba mi się wyświetlacz sprawiający wrażenie wbudowanego w kierownicę, którego na szczęście można łatwo wymienić bez konieczności wyrzucania np. całego kokpitu. Jest to bowiem ot moduł z portami, a jeśli podświetlane przyciski w nim odmówią posłuszeństwa, to zmianę trybu jazdy oraz menu znajdziecie też na kontrolerze po lewej, gdzie znalazł się też przycisk wspomagania do 6 km/h (trzeba go trzymać), przycisk aktywacji elektronicznego sygnału dźwiękowego (mimo obecności manualnego dzwonka) oraz przycisk odpowiadający za aktywację reflektora.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje też tylny bagażnik o deklarowanej nośności 25 kg, na którym możemy przewozić dodatkowe sakwy lub torbę oferowaną przez FIIDO. Ta dwustronna mieści całą masę rzeczy, bo jednocześnie np. kask, koc piknikowy, mały plecak, zestaw narzędzi i mniejsze zakupy. Gdyby tego było mało, możemy dorzucić do tego dodatkową torbę już bezpośrednio na bagażnik, a nawet dwa uchwyty na dwa dodatkowe (i dodatkowo płatne) akumulatory.

Jakim rowerem jest FIIDO Nomads Pro?

FIIDO Nomads Pro należy do tej grupy rowerów elektrycznych, które próbują połączyć cechy typowego trekkinga, roweru górskiego oraz miejskiego środka transportu. Nie mamy tutaj pełnego zawieszenia, agresywnej geometrii czy szerokich opon do pokonywania najbardziej wymagających tras, ale dostajemy aluminiową ramę, 29-calowe koła, 120-mm widelec powietrzny i komplet wyposażenia potrzebnego do codziennej jazdy. Najbliżej mu więc do trekkingowego hardtaila, który poradzi sobie zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i na leśnych drogach, szutrach czy bardziej wymagających podjazdach.

Ważna jest przy tym masa, bo FIIDO deklaruje 26,2 kg wraz z akumulatorem, a mój pomiar z kompletnym wyposażeniem, ale bez dodatkowych sakw, wskazał około 26,4 kg. Nie jest to oczywiście lekki rower, ale kiedy przypomnę sobie ważącego 32,8 kg ENGWE L20 3.0 Pro, którego testowałem niedawno, różnica staje się bardzo odczuwalna. Zwłaszcza podczas przestawiania roweru, podprowadzania go pod przeszkody czy zwyczajnego manewrowania przy niskiej prędkości. Wciąż nie jest to jednak sprzęt, który chciałbym regularnie wnosić po schodach na trzecie piętro.

Największą różnicę między tymi rowerami czuć jednak podczas jazdy. ENGWE ze swoimi 20-calowymi kołami i trzycalowymi oponami był znacznie bardziej kompaktową konstrukcją, ale jego niewielki prześwit oraz geometria potrafiły utrudnić pokonywanie większych nierówności. Nomads Pro wypada tutaj znacznie lepiej. Duże koła łatwiej przetaczają się przez kamienie, korzenie i koleiny, a wyżej położone korby oraz pedały znacznie rzadziej wymagają ode mnie zwracania uwagi na wystające przeszkody. Wreszcie mogłem więc skupić się na wybieraniu odpowiedniej trasy, zamiast ciągle zastanawiać się, czy za chwilę czymś nie zahaczę.

Doceniłem również samą możliwość jazdy bez wspomagania. W wielu wcześniej testowanych przeze mnie rowerach elektrycznych wyłączenie silnika zmieniało jazdę w niezbyt przyjemny trening siłowy, ale tutaj jest inaczej. Owszem, dodatkowe kilogramy nadal dają o sobie znać, zwłaszcza podczas przyspieszania i pokonywania wzniesień, ale na płaskim terenie i łagodniejszych podjazdach spokojnie można poruszać się wyłącznie siłą własnych mięśni. Wystarczy odpowiednio wcześnie zredukować przełożenie i zaakceptować, że nie będziemy utrzymywać takiego samego tempa jak na lekkim rowerze bez napędu. Im jednak droga staje się trudniejsza, tym chętniej wracałem do najniższego poziomu wspomagania.

Takie połączenie możliwości sprawia, że Nomads Pro nie wymusza jednego sposobu użytkowania. W ciągu tygodnia możemy traktować go jak zwyczajny rower do jazdy po mieście, a w weekend wyruszyć nim na dłuższą wycieczkę, nie martwiąc się przesadnie o to, czy po drodze skończy się asfalt. Trzeba tylko pamiętać, że nadal mówimy o rowerze trekkingowym, a nie pełnoprawnej maszynie enduro. Ograniczenia wynikające z opon, braku tylnego amortyzatora i stosunkowo dużej masy nie znikają tylko dlatego, że producent zamontował mocny silnik centralny.

Jak wypada napęd FIIDO Nomads Pro?

Za wspomaganie odpowiada Mivice X700, czyli silnik umieszczony centralnie, między korbami, o znamionowej mocy 250 W i deklarowanym maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm. Brzmi znajomo? Nic dziwnego, bo dokładnie tę samą rodzinę napędu spotkałem w ENGWE L20 3.0 Pro. W obu przypadkach otrzymujemy więc jednostkę o imponującym momencie obrotowym, ale jej zachowanie zależy również od przełożeń, charakterystyki sterownika oraz samej konstrukcji roweru. Dlatego też Nomads Pro jeździ się inaczej, mimo podobnych parametrów na papierze.

Silnik centralny ma ogromną przewagę nad jednostką umieszczoną w piaście koła, bo przekazuje moment obrotowy przez łańcuch i kasetę. W praktyce możemy więc wykorzystywać przełożenia nie tylko do dostosowywania własnego wysiłku, ale również do utrzymywania silnika w odpowiednim zakresie prędkości obrotowej. Jest to szczególnie przydatne podczas stromych podjazdów, kiedy zredukowanie biegu pozwala zwiększyć siłę napędową na tylnym kole bez konieczności nadmiernego obciążania układu. Oczywiście nie oznacza to, że każdy silnik centralny automatycznie poradzi sobie z dowolnym wzniesieniem, ale w wymagającym terenie taka konstrukcja ma bardzo dużo sensu.

FIIDO połączyło Mivice X700 z 9-rzędowym napędem Shimano CUES, kasetą o potwierdzonym przeze mnie zakresie 11-36T i przednią zębatką 40T. W porównaniu z 7-rzędowym Shimano Tourney z ENGWE L20 3.0 Pro otrzymujemy więc więcej dostępnych przełożeń, a przede wszystkim łatwiejsze dostosowywanie kadencji do aktualnego nachylenia drogi. Podczas moich wycieczek po Beskidach miało to ogromne znaczenie, bo Nomads Pro radził sobie na podjazdach, które wcześniej zmuszały mnie do zejścia z innych rowerów. Czasami problemem było samo nachylenie, innym razem kamienie albo koleiny, ale połączenie odpowiednio niskiego przełożenia, dużych kół i mocnego wspomagania pozwalało mi po prostu kontynuować jazdę.

Nie oznacza to oczywiście, że 100 Nm możemy wykorzystywać bez żadnych konsekwencji. Im wyższy poziom wspomagania, tym większe obciążenie łańcucha, kasety i pozostałych elementów układu napędowego. Szczególnie niekorzystne jest zmienianie biegów pod dużym obciążeniem, bo silnik centralny dokłada w tym momencie swoją siłę do nacisku generowanego przez nogi. FIIDO częściowo rozwiązało ten problem za pomocą dodatkowego czujnika przy tylnej przerzutce, który wykrywa zmianę przełożenia i na krótką chwilę ogranicza wspomaganie. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, choć jednocześnie kolejny przewód i dodatkowy element elektroniczny.

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Pod względem działania samego wspomagania Nomads Pro nie sprawiał mi istotnych problemów. Silnik reaguje na wysiłek wkładany w pedałowanie dzięki czujnikowi momentu obrotowego, więc nie mamy tutaj do czynienia z prostym układem, który uruchamia napęd tylko dlatego, że korby zaczęły się obracać. Im mocniej naciskamy na pedały, tym większego wsparcia możemy oczekiwać, co szczególnie dobrze sprawdza się na nierównych drogach oraz podczas stopniowego zwiększania tempa jazdy. Nadal musimy jednak pamiętać, że jest to wspomaganie, a nie napęd zastępujący pedałowanie.

Do wyboru otrzymujemy standardowo trzy poziomy wsparcia, które można rozszerzyć do pięciu za pomocą aplikacji FIIDO. Na płaskim terenie korzystanie z maksymalnej mocy często nie ma specjalnego sensu, a przy dłuższych trasach wręcz warto ograniczać wspomaganie, żeby niepotrzebnie nie wyczerpywać akumulatora. Dochodzi do tego standardowe odcięcie wsparcia po osiągnięciu 25 km/h oraz funkcja Walk Assist, dzięki której silnik pomaga prowadzić rower z prędkością do około 6 km/h.

Cieszy mnie też obecność spinki łańcucha, która pozwala go rozłączyć bez konieczności używania rozkuwacza. Jest to drobiazg, ale podczas czyszczenia i serwisowania napędu znacznie ułatwia pracę, szczególnie że w rowerze z mocnym silnikiem centralnym warto regularnie kontrolować stan łańcucha i kasety.

Akumulator i zasięg FIIDO Nomads Pro. Tutaj przydaje się rozsądek

Największy problem z tak wydajnym silnikiem centralnym dotyczy ilości energii, którą mamy do dyspozycji. FIIDO zdecydowało się na akumulator o napięciu 36 V i pojemności 11,6 Ah, co daje 417,6 Wh pojemności energetycznej. Nie jest to szczególnie imponująca wartość w rowerze wyposażonym w tak wydajny silnik, a to zwłaszcza kiedy planujemy regularnie jeździć po górach. Z drugiej strony większy akumulator oznaczałby dodatkową masę, a Nomads Pro już teraz waży ponad 26 kg, więc do szczególnie lekkich e-bike’ów nie należy.

Producent deklaruje zaś zasięg do 74,85 km w trybie Eco, 63,2 km w Sport oraz 51,83 km w Turbo. Wyniki te zostały uzyskane jednak w określonych warunkach testowych, na płaskiej nawierzchni i przy masie rowerzysty wynoszącej 85 kg. Musimy o tym pamiętać, bo nawet niewielka zmiana przewyższeń, obciążenia czy ciśnienia w oponach potrafi wyraźnie wpłynąć na zużycie energii. Tym bardziej w przypadku napędu centralnego, którego obciążenie zależy również od wybranego przełożenia i sposobu pedałowania.

Moje doświadczenia z jazdy po górach były pod tym względem znacznie mniej optymistyczne, a razem z ekwipunkiem przebijam wspomniane 85 kg o jakieś 10-15 kg. Kiedy korzystałem z maksymalnego wspomagania podczas bardzo wymagających tras (liczne przewyższenia, drogi pełne wielkich kamieni), to akumulator wystarczał na około 25-30 km. Nie jest to wynik, który szczególnie zaskakuje przy takim profilu jazdy, ale dobrze pokazuje, że deklarowane przez FIIDO kilkadziesiąt kilometrów zasięgu trzeba traktować w odpowiednim kontekście. Jeśli planujecie regularnie pokonywać strome podjazdy, to nie radziłbym zakładać, że Nomads Pro przejedzie na jednym ładowaniu dystans zbliżony do wartości deklarowanej przez producenta.

Postanowiłem również sprawdzić, jak bardzo zużycie energii różni się między skrajnymi trybami wspomagania w identycznym lekkim terenie i przy agresywnej jeździe w temperaturze 4 stopni Celsjusza. W trybie Turbo po przejechaniu jednego kilometra poziom naładowania spada średnio o 4%. Tryb Eco wypadł nieco lepiej, bo po kilometrze traciłem średnio 3% energii. Oczywiście nie oznacza to, że na pełnym akumulatorze przejedziemy dokładnie 25 lub 32 km, bo takie krótkie próby nie uwzględniają wszystkich czynników wpływających na zasięg, ale dobrze pokazują różnice w zapotrzebowaniu na energię i pokazują, że przy jednym akumulatorze Nomads Pro długodystansowcem nie jest. Im częściej będziecie dezaktywować wsparcie, a nie tylko je zmniejszać, tym lepiej.

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Znacznie ciekawsze jest jednak to, jak te tryby wypadają podczas samej jazdy. Różnica w sile wspomagania między Eco a Turbo i Turbo+ jest bardzo odczuwalna i to zwłaszcza na podjazdach, ale już najniższy poziom zapewnia tak dużo wsparcia, że w większości sytuacji nie potrzebowałem niczego więcej. Podczas jazdy z dodatkowym obciążeniem czy pokonywania stromych wzniesień taka charakterystyka może być bardzo przydatna, ale i tak w fabrycznej konfiguracji brakuje mi jednak jeszcze jednego, wyraźnie słabszego poziomu wspomagania. Takiego, który pozwalałby przede wszystkim kompensować dodatkową masę roweru, zamiast tak mocno ułatwiać pedałowanie na każdym etapie.

Niestety dwa dodatkowe tryby ukryte w aplikacji na smartfonie tego problemu nie rozwiązują, ale za to gwarantują najmocniejszy tryb Turbo+. Sam regularnie wyłączałem silnik na prostych odcinkach i umiarkowanych podjazdach, żeby oszczędzać energię na trudniejsze fragmenty trasy.

Pewnym pocieszeniem takiego niewielkiego zasięgu Nomads Pro jest możliwość wyjęcia akumulatora z ramy i naładowania go bez konieczności ustawiania całego roweru przy gniazdku. Co ważne, usuwa to z e-bike kilka kilogramów i sprawia, że te płaskie trasy są jeszcze prostsze do pokonania bez żadnego wspomagania. Awaryjnie możecie więc jeździć na Nomads Pro tak, jak na zwyczajnym rowerze, bo dręczyć was będzie wtedy tylko dodatkowa masa, a nie np. zwiększony opór z racji silnika elektrycznego.

Jest to o tyle ważne, że sam proces ładowania nie jest jednak szczególnie szybki, bo dołączona ładowarka ma parametry 36 V i 2 A, a FIIDO deklaruje około 6 godzin potrzebnych do pełnego naładowania akumulatora o pojemności 417,6 Wh. W moim przypadku cały proces trwał jednak około 5 godzin i 20 minut, a więc o 40 minut krócej od deklaracji producenta. Nadal jest to czas wystarczający przede wszystkim do ładowania nocnego, a nie szybkiego uzupełniania energii podczas krótkiego postoju.

Dodatkowe akumulatory FIIDO Nomads Pro

FIIDO przygotowało intrygujący sposób na zwiększenie zasięgu, bo Nomads Pro można wyposażyć w dwa dodatkowe akumulatory przewożone na specjalnym mocowaniu przy tylnej części roweru. W takiej konfiguracji do dyspozycji mamy trzy akumulatory o pojemności 417,6 Wh każdy, a więc łącznie 1252,8 Wh zgromadzonej energii. Producent deklaruje wtedy maksymalny zasięg na poziomie 224,55 km, ale mówimy o możliwości korzystania z zapasowych akumulatorów przewożonych na rowerze, a nie cudownym zwiększeniu wydajności samego napędu.

Najważniejsza pozostaje jednak dodatkowa waga, spowodowany nią spadek zasięgu i lekkości prowadzenia oraz… cena. Na początku listopada 2026 roku FIIDO Nomads Pro w podstawowej konfiguracji kosztuje w polskim sklepie producenta 8456 zł, natomiast komplet dwóch dodatkowych akumulatorów z torbami i mocowaniem wyceniono na 2961 zł. W efekcie pełny zestaw kosztuje aż 11417 zł, co zmienia nieco sposób patrzenia na opłacalność tego roweru. Za taką kwotę możemy już zacząć rozglądać się również za droższymi rowerami trekkingowymi z większym fabrycznym akumulatorem.

Możemy też zdecydować się na jeden zapasowy akumulator, który wraz z torbą kosztuje 1269 zł, ale do jego przewożenia na dedykowanym mocowaniu potrzebujemy dodatkowego uchwytu za 419 zł. Łącznie daje to 1688 zł dopłaty, a więc 10 144 zł za rower z dwoma akumulatorami, o ile nie pojawią się dodatkowe promocje. Co ciekawe, kupienie dwóch zapasowych akumulatorów i jednego uchwytu osobno kosztuje 2957 zł, czyli praktycznie tyle samo co gotowy zestaw.

Tak rozbudowany system ma również wspomniane wady. Dwa dodatkowe akumulatory ważą łącznie około 6 kg, a przecież do tego trzeba doliczyć ich mocowanie oraz ewentualny bagaż. Większa masa umieszczona przy tylnej części roweru zmienia rozkład obciążenia, co ma znaczenie podczas manewrowania, jazdy po nierównościach czy podnoszenia roweru. Dlatego do codziennego użytkowania pozostałbym przy jednym akumulatorze, a dodatkowe kupowałbym dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście planowałbym regularne, wielogodzinne wyprawy. Inną sprawą jest to, że w moim przypadku (waga, teren, dynamika jazdy) ciągłe korzystanie ze wspomagania i zestaw 3 akumulatorów, przełożyłyby się na jakieś około sto przejechanych kilometrów.

FIIDO Nomads Pro jako rower na moje beskidzkie tereny

Największą zaletą FIIDO Nomads Pro jest dla mnie to, że wreszcie mogłem wykorzystać mocny silnik centralny podczas jazdy po wymagającym terenie bez ciągłego martwienia się o prześwit i niewielkie koła. Beskidy nie są może najbardziej ekstremalnym miejscem na świecie, ale wystarczy zjechać z asfaltu na jedną z leśnych dróg, żeby szybko przekonać się, jak różnie mogą zachowywać się rowery o zbliżonych parametrach silnika. Stromizny, luźne kamienie, głębokie koleiny oraz zmieniająca się nawierzchnia wymagają czegoś więcej niż wysokiego momentu obrotowego.

Koła o średnicy 29 cali i opony CST Patrol o szerokości 2,1 cala zapewniają znacznie bardziej naturalne prowadzenie na takich drogach niż niewielkie koła znane mi np. z ENGWE L20 3.0 Pro. Rower łatwiej przetacza się przez przeszkody, a jego geometria sprzyja utrzymywaniu stabilnego toru jazdy. Nie oznacza to jednak, że możemy całkowicie przestać wybierać odpowiednią linię przejazdu. Opony nie należą do szczególnie szerokich, więc na luźnej nawierzchni i mokrych kamieniach nadal trzeba uważać, podobnie jak w przypadku typowego roweru trekkingowego.

Bardzo dobrze oceniam również powietrzny widelec o skoku 120 mm, który oferuje coś więcej niż tylko podstawowe tłumienie nierówności. Najważniejsza jest możliwość regulowania ciśnienia, a więc dostosowania ugięcia wstępnego, znanego jako SAG, do masy rowerzysty i sposobu jazdy. Dzięki temu możemy uzyskać odpowiedni kompromis między komfortem a podparciem podczas pokonywania przeszkód, zamiast polegać wyłącznie na fabrycznej charakterystyce sprężyny. Do regulacji najlepiej wykorzystać pompkę do amortyzatorów z manometrem, która pozwala precyzyjnie kontrolować ciśnienie.

Szczególnie przydatna okazała się blokada amortyzatora obsługiwana bezpośrednio z kierownicy. Podczas jazdy po zróżnicowanym terenie korzystałem z niej regularnie, bo możliwość szybkiego usztywnienia widelca na gładkiej nawierzchni i ponownego odblokowania go przed wjazdem na leśny odcinek rzeczywiście poprawia wygodę. Jest to jeden z tych dodatków, których znaczenie docenia się dopiero wtedy, kiedy nie trzeba sięgać do samego amortyzatora przy każdej zmianie warunków.

Na osobną uwagę zasługują hamulce hydrauliczne z czterotłoczkowymi zaciskami Karasawa. Po takim zestawie spodziewałem się bardzo agresywnej reakcji już na początku ruchu klamki, ale FIIDO zaskoczyło mnie pod tym względem dość łagodną charakterystyką. Dźwignie mają stosunkowo długi zakres pracy, a w moim egzemplarzu przez pierwszą 1/4 ruchu nie odczuwałem praktycznie żadnej siły hamowania. Siła hamowania nie narasta również tak gwałtownie, jak można byłoby oczekiwać po samej specyfikacji, co z jednej strony ułatwia jej dozowanie, ale z drugiej wymaga przyzwyczajenia. Nie oznacza to jednak problemów ze skutecznścią podczas codziennej jazdy, bo tej zdecydowanie nie brakowało. W razie potrzeby rower potrafił bardzo sprawnie wytracić prędkość, co w przypadku ważącej ponad 26 kg konstrukcji oraz rowerzysty z ekwipunkiem o łącznej masie przekraczającej 90 kg ma ogromne znaczenie.

Jednocześnie sama obecność czterech tłoczków nie oznacza automatycznie pełnej odporności na przegrzewanie podczas długich zjazdów. Znaczenie mają również tarcze, klocki, temperatura otoczenia oraz sposób operowania hamulcami, a tak się składa, że miałem okazję sprawdzić Nomads Pro zarówno w letnim upale, jak i przy temperaturze bliskiej zeru. Różnica była bardzo odczuwalna. Podczas letniego zjazdu o długości około 4 kilometrów, połączonego z utratą ponad 400 metrów wysokości, zauważyłem wyraźne pogorszenie skuteczności hamowania mniej więcej w połowie drogi, przez co musiałem znacznie uważniej operować klamkami.

Jest to zgodne z charakterystyką zjawiska fadingu, które może występować podczas długotrwałego obciążania hamulców. Podczas podobnych zjazdów w październikowym chłodzie problem praktycznie znikał, co sugeruje, że niższa temperatura otoczenia pomagała układowi skuteczniej odprowadzać ciepło. Podobnie jak moje uszy, które podczas takich wycieczek również doświadczały bardzo intensywnego chłodzenia.

Nie można też zapominać o wyposażeniu bagażowym. Tylny bagażnik ma deklarowaną nośność 25 kg, co pozwala przewozić zakupy, sprzęt turystyczny czy zawartość większych sakw. Podczas jazdy z podwójną sakwą zauważyłem jednak pewien irytujący problem, bo zdarzało mi się zahaczać butami o jej krawędzie zwłaszcza przy podjazdach. Dodatkowe obciążenie utrudnia również manewrowanie rowerem, ale w przypadku takiej konstrukcji jest to naturalna konsekwencja przewożenia większej masy. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na samą pojemność sakw, ale również ich położenie względem pedałów i tylnego koła.

Największe zastrzeżenia po intensywniejszej jeździe mam jednak do szczegółów wykonania oraz zabezpieczenia elementów wyposażenia. Wspomniane wcześniej zgubione śruby są tutaj najlepszym przykładem, bo po kilkudziesięciu kilometrach jazdy po nierównych nawierzchniach nie powinno dochodzić do utraty elementów, które wymagają później sprowadzania zamienników od producenta. Do tego dochodzi gromadzenie się dużej ilości pyłu na elementach amortyzatora podczas jazdy w suchym terenie, przez co regularne czyszczenie goleni i kontrolowanie uszczelek stają się szczególnie istotne.

Finalnie FIIDO Nomads Pro sprawdził się w moich beskidzkich warunkach znacznie lepiej niż wiele wcześniej testowanych rowerów elektrycznych. Nie dlatego, że jest najmocniejszy, najtrwalszy czy najbardziej zaawansowany, ale dlatego, że jego konstrukcja pozwala rzeczywiście wykorzystać możliwości napędu centralnego. Duże koła, odpowiedni zakres przełożeń, regulowany widelec i skuteczne hamulce sprawiają, że jazda po leśnych drogach jest nie tylko możliwa, ale przede wszystkim przyjemna. Trzeba jedynie zaakceptować ograniczony zasięg podczas mocnego wspomagania oraz konieczność regularnego sprawdzania stanu wyposażenia.

Test FIIDO Nomads Pro – podsumowanie

FIIDO Nomads Pro okazał się jednym z ciekawszych rowerów elektrycznych, z jakimi miałem do czynienia w ostatnich miesiącach, a jego największą zaletą wcale nie jest deklarowane 100 Nm momentu obrotowego. Znacznie bardziej doceniłem to, że producent wykorzystał mocny silnik centralny w konstrukcji, która nadal zachowuje większość zalet zwyczajnego (ciężkiego) roweru. Możliwość jazdy bez wspomagania, 29-calowe koła, 9-rzędowy Shimano CUES oraz powietrzny widelec o skoku 120 mm sprawiają, że Nomads Pro nie ogranicza się do wygodnego przewożenia rowerzysty z punktu A do punktu B.

Podczas moich wycieczek po Beskidach mogłem wreszcie pokonywać podjazdy i przeszkody, które w przypadku innych testowanych przeze mnie e-bike’ów oznaczały konieczność zejścia z siodełka. Dodatkowo masa wynosząca około 26,4 kg, choć nadal spora, okazała się znacznie łatwiejsza do zaakceptowania niż ponad 30 kg w testowanym wcześniej ENGWE L20 3.0 Pro. Zwłaszcza że tradycyjne koła znacznie ułatwiają rozpędzenie roweru nawet bez wspomagania i np. po wyjęciu z ramy akumulatora.

Problem w tym, że FIIDO Nomads Pro jest jednocześnie rowerem, który potrafi rozczarować w najmniej oczekiwanych momentach. Utrata śruby przy przednim kole oraz fabrycznie montowanego zabezpieczenia akumulatora, na którego wymianę musiałem czekać tygodniami, zdecydowanie nie świadczy najlepiej o dopracowaniu konstrukcji. Nawet jeśli producent zapewnia, że te problemy już rozwiązał, to trzeba mieć je z tyłu głowy.

Do tego dochodzą mało sztywne błotniki, przeszkadzająca okazjonalnie w jeździe (choć opcjonalna) torba oraz same hamulce. Podczas codziennej jazdy okazały się wprawdzie bardzo skuteczne, ale podczas długiego, wymagającego zjazdu w letnim upale zaczęły piszczeć i wyczuwalnie tracić na skuteczności. Podkreślam jednak, że akurat żaden rower jeszcze nie radził sobie z tym problemem perfekcyjnie w przypadku tej wymagającej trasy, na której wykonuje testy. Trudno mi jednocześnie przejść obojętnie obok takich niedociągnięć i to zwłaszcza w rowerze przeznaczonym również do pokonywania wielokilometrowych tras z dodatkowym bagażem.

Najmniej jestem jednak przekonany do sposobu, w jaki FIIDO podeszło do kwestii zasięgu. Akumulator o pojemności 417,6 Wh wystarczał mi podczas wymagających górskich wycieczek z maksymalnym wspomaganiem na około 25-30 km, a nawet najniższy tryb Eco oferował na tyle dużo wsparcia, że regularnie wyłączałem silnik, aby oszczędzać energię. Brak jeszcze delikatniejszego poziomu wspomagania, którego nie zapewniają również dodatkowe tryby dostępne w aplikacji, uważam za niewykorzystaną szansę. Możemy oczywiście dokupić dwa zapasowe akumulatory i znacząco zwiększyć dostępny zapas energii, ale wtedy cena całego zestawu rośnie z 8456 do 11 417 zł, a masa roweru zwiększa się o kolejne kilka kilogramów. W takiej konfiguracji Nomads Pro zaczyna już konkurować z droższymi rowerami trekkingowymi.

Czy więc polecam FIIDO Nomads Pro? Tak, ale przede wszystkim osobom, które chcą rzeczywiście jeździć na rowerze, a nie tylko korzystać z jego silnika. Jeśli szukacie uniwersalnej konstrukcji do codziennych dojazdów, leśnych wycieczek i pokonywania wymagających podjazdów, to Nomads Pro ma naprawdę wiele do zaoferowania. Nie jest jednak sprzętem, który poleciłbym bez zastrzeżeń komuś planującemu regularne, długie wyprawy z intensywnym wspomaganiem i dużym obciążeniem. FIIDO przygotowało bardzo udane połączenie klasycznego roweru trekkingowego z mocnym napędem elektrycznym, ale jednocześnie nie dopracowało wszystkich szczegółów, które decydują o komforcie, bezpieczeństwie i zaufaniu do sprzętu podczas wymagających wycieczek.