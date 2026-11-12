Gemini w Carplay już oficjalnie. Do czego się przyda?

Google przez lata zbudował przekonujący ekosystem wokół swoich aplikacji i usług. Użytkownicy integrujący swoje narzędzia z Gemini mogą w jednej chwili dostać podsumowanie wiadomości e-mail, planować wydarzenia w kalendarzach czy przeglądać swoje wiadomości bez faktycznego zaglądania do telefonu. Do tego zyskują dostęp do odpowiedzi z najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie.

Nie chodzi o to, by brzmiało to jak reklama. Po prostu Google ma taką pozycję na rynku na wielu rynkach, że brak jego produktu na danej platformie użytkownicy mogą odczuwać mocno. Obecność Google w Apple CarPlay nie powinna zatem dziwić, ale dotychczas nie było miejsca na wirtualnego asystenta, który mógłby być konkurencją Siri. To ulega zmianie.

Gemini w Apple CarPlay. Co może nowa wersja asystenta?

Gemini trafia do Apple CarPlay w zaawansowanej formie. Dostajemy zatem nie tylko asystenta odpowiadającego na nasze pytania, ale i Gemini Live, które ten aspekt przenosi na bardziej konwersacyjne podłoże. Wystarczy zajrzeć do App Store, gdzie aplikacja będzie czekała obok innych rozwiązań od Google.

Gemini w Google Chrome będzie wymagało włączenia z poziomu ekranu, a nie głosem

Wraz z nową aktualizacją Gemini w przeglądarce Chrome zyskała nowe uprawnienie. Teraz domyślnie przegląda ona nasze aktywne karty, by szybciej odpowiedzieć na nasze zapytania. Na komputerze możemy zapytać się o podsumowanie długiego dokumentu lub strony produktowej. Gemini może też znaleźć cenę i wykonuje te zadania bez wpisywania przez nas długiej komendy.

Gemini może dostarczać nam podsumowania dnia oraz wiadomości. Możemy też poprosić o odniesienie się do kalendarza. Rozmowa nie musi przebiegać schematycznie i można przerywać asystentowi, by dodać kontekst lub całkowicie zmienić temat. Rozmowy można kontynuować na innych urządzeniach, gdzie działa Gemini — na przykład na smartfonie albo komputerze.

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Niestety, są też pewne ograniczenia. Aby skorzystać z Gemini i móc z nim rozmawiać, należy włączyć aplikację z poziomu ekranu. Jeśli skrót jest dostępny pod ręką, zapewne nie będzie to problemem. Gorzej, że skorzystanie z tego asystenta nadal nie będzie możliwe przez wykorzystanie komendy głosowej, która działa na smartfonach z Androidem.

Integracja z Gemini budzi wątpliwości, ale to nie powstrzyma Google

Google stawia na łatwość obsługi, aby w ten sposób przekonywać kolejnych ludzi do korzystania z asystenta sztucznej inteligencji, który do rozwoju potrzebuje kolejnych pakietów danych. Użytkownicy mogą podnosić obawy dotyczące prywatności informacji, ale śledzenie treści kart może zostać wyłączone.

Jednocześnie większość ludzi tego nie zrobi — albo z nieświadomości, albo z lenistwa, albo z przeświadczenia, że przecież i tak już wszystko o nas wiedzą. Część włączy też funkcję z powrotem przy pierwszej niedogodności. Na razie jednak to rozwiązanie jeszcze nie działa w Polsce.

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Gdy już zacznie działać, a będziecie chcieli wyłączyć przeglądanie kart przez Gemini, to najłatwiej będzie wejść w ustawienia, a następnie wybrać sekcję “Innowacje AI”. Obecnie nie ma tam jeszcze odpowiedniej opcji, ale sekcja “Gemini w Chrome” najpewniej będzie zawierała takie opcje.