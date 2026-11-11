Testy vivo X500 Pro Max, smartfona, który sprawia, że zdjęcia nie są już tylko prostą zabawą

Patrząc na historię smartfonów można dzisiaj się uśmiechnąć lub nawet roześmiać na myśl jaką przesadą były dawne reklamy możliwości fotograficznych ówczesnych smartfonów. Jakoś bawi mnie niezmiernie, że nawet Instagram miał wtedy ikonę aparatu, a powiem wam, że iPhone 3G (bo jeszcze wtedy była to ekskluzywna aplikacja), nie był królem nieskazitelnych ujęć. Jednakże to co teraz jest możliwe, nie jest już powodem do żartów i nie zestarzeje się tak niegodnie, jak poprzednia dekada.

Vivo X500 Pro Max to po prostu flagowiec, który sprawia, że plotki o wariancie ultra nie mają sensu

Od razu po otwarciu pudełka widać wszystko jak na dłoni, vivo X500 Pro Max to kawał bezwstydnie wielkiego smartfona z pięknym ekranem. Z przodu wita nas imponujący, 6,85″-calowy” wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 2K (ZEISS Master Color Display). To właśnie w nim pokazano, że 120 to za mało, więc vivo wysłało w świat smartfona z odświeżaniem 144 Hz, wsparciem dla HDR10+ i Dolby Vision.

Wszystko co się na tym ekranie pojawia, wygląda bajecznie i miękko płynie (chyba, że włączymy oszczędzanie baterii), ma obłędne kolory i w słońcu ani na moment nie myślałem o tym, że jest mi niewygodnie. Co w sumie sprawia, jak o tym teraz myślę, że już nawet o tym nie myślę, żeby było inaczej z perspektywy tego, w jakim miejscu jest nasza technologia oraz ile teraz kosztują telefony.

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Wewnątrz nie znajdziemy Snapdragona, lecz trwającą dalej ofensywę konkurencji ostatnio coraz częściej obecnej we flagowym sprzęcie, a jest to procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro wytworzony w procesie 2 nm, sparowany z 12 GB RAM-u (z opcją wirtualnego rozszerzenia o kolejne 24 GB). Całość napędza Android 17 z nakładką OriginOS 7, co zgodnie z oczekiwaniami w smartfonie tej klasy, oznacza, że wszystko działa płynnie i według oczekiwań. Od systemu po gry, a w tym wypadku, szczególnie ważne że płynnie przechodzi od jednego obiektywu lub wartości zoomu do następnej.

vivo wcisnęło tu akumulator o dużej pojemności 6750 mAh, ale niestety nie żyjemy w bańce, więc ta wiadomość jest słodko-gorzka, gdyż z jednej strony można się cieszyć na dobre zagospodarowanie miejsca wewnątrz, ale też z drugiej wiemy, że model wydany w Chinach ma tę baterię większą, więc szkoda, że nie dotarła w tym wariancie do Polski. Niemniej to wciąż ze dwa dni normalnego użytkowania bez szukania gniazdka, a jeżeli już zajdzie taka potrzeba, to szybkie ładowanie 90W po kablu i 40W bezprzewodowo załatwia sprawę.

Z tyłu z kolei mamy bardzo ładny akcent, czyli charakterystyczne, mieniące się w świetle plecki (wielka strata, że i tak tego większość z nas nie zauważy bo smartfon będzie stale w etui) z wielką, wysuniętą wyspą aparatów, na której lśni dumnie logo ZEISS. Co ciekawe, projektanci wykazali się sprytem i sama obudowa płynnie wznosi się w stronę modułu, żeby wizualnie zamaskować jego prawdziwą grubość. A jest co maskować, bo fotografia jest tutaj najważniejsza i to widać.

Fotografia w vivo X500 Pro Maxc zachwyca, a szczególnie jej możliwości rozszerzenia o akcesoria

Zdjęcia to najważniejszy powód wybrania modelu vivo X500 Pro Max, każdy inny jest równie dobrze realizowany w mniejszym wariancie, tutaj chodzi o wyspę i… Obiektywy. Główny aparat z 50 MP matrycą Sony LYTIA L910 (o rozmiarze 1/1,28 cala) korzysta z technologii LOFIC, co jest będzie szczególnie korzystne podczas wycieczek do ciepłych krajów. LOFIC pozwala matrycy przyjąć ilości światła w jasnych partiach kadru bez ich prześwietlania, czyli zwiększa możliwości kontrastowe telefonu. Zyskujemy tym samym zakres dynamiczny na poziomie 17 EV w trybie Log.

Jest to też przydatne rozwiązanie, którego niezwykłość polega na tym, że go nie widać, w tym sensie, że zdjęcia nieba, czy robione pod słońce będą łatwiejsze i nawet przez głowę nie przechodzi, że coś się zrobiło ryzykancko. Podczas testów bawiłem się w otoczeniu silnie nasłonecznionej biblioteki, która nie jest osłonięta żadnym cieniem, a jej płyty dodatkowo wzmagają odblask. Pomimo tych wyzwań, zdjęcia wykonane kwiatom, czy drzewom zachowały głębokie cienie, a chmury nad budynkiem swoje detale.

Do tego nie mogło i zabraknąć optycznej stabilizacji obrazu (OIS) o skuteczności CIPA 7.0 i wychyleniu do 3 stopni (producent odważnie przyrównuje swoje rozwiązania do gimbala). To pozwala na dużą swobodę i robienie zdjęć, gdy nagle coś przykuje oko lub nawet od niechcenia. Dość ważne kiery w ręku się trzyma tak ogromne i dość ciężkie urządzenie.

Najważniejszy będzie jednak ten częściej używany w zestawie teleobiektyw apochromatyczny ZEISS APO z matrycą 200 MP (rozmiar 1/1,4 cala, fizyczna ogniskowa 85 mm). Z takimi parametrami można wiele, od portretów po piękne widoki i duże zbliżenia. Szczerze powiem, że testowanie takich urządzeń jest trochę jak miecz obosieczny, bo po tych kilku tygodniach człowiek przyzwyczaja się do pewnego standardu wygody, a gdy po powrocie do własnego smartfona tego nie ma, to przeżywa się szok.

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To jednak nie jest jego cała historia i chociaż fajnie się go używa, że tak powiem tradycyjnie, to błyszczy dopiero z głównym punktem zestawu fotograficznego zarezerwowanego wyłącznie dla większego modelu vivo X500 Pro. Warto też dodać, że teleobiektyw ostrzy ładnie z bliska nawet 15 centymetrów, zatem fani szczegółowych fotografii będą w niebowzięci.

Dla twórców wideo też przygotowano potężne narzędzie umożliwiające nagrywanie w 4K przy 240 klatkach na sekundę (co daje 8-krotne, płynne spowolnienie obrazu), wsparcie dla profilu Cinematic Pro Log, przestrzeni ACES oraz tryb kinowego portretu z Dolby Vision.

Klęska urodzaju w fotograficznym smartfonie vivo X500 Pro Max. Telekonwertery to ogrom frajdy, ale i uciążliwości

Testowany przeze mnie zestaw był tym, o którym się najbardziej marzy, czyli wariant z pełnym zestawem fotograficznych akcesoriów. Spowodowało to, że miałem jednocześnie najlepsze i najgorsze doświadczenia fotograficzne, które ostatecznie udowodniły, że smartfon może być teraz świetnym kompanem fotografa. A szczególnie niepozorny dodatek, do którego zbiegiem okoliczności byłem bardzo przygotowany.

Jednakże od razu po otrzymaniu ogromnego pakunku miałem w głowie dylemat. Idea aparatu w telefonie od zawsze była prosta, wyciągamy go z kieszeni, naciskamy wskazane miejsce i z miejsca jest gotowe zdjęcie, po czym smartfon wraca do kieszeni, a my mamy zdjęcie. Tymczasem zestaw foto w vivo X500 Pro Max zaczyna przypominać pakowanie się na profesjonalną sesję.

Zestaw fotograficzny zawiera:

dwa telekonwertery,

etui fotograficzne,

grip zmieniający część telefonu w uchwyt aparatu,

pasek na ramię,

adapter mocowania do konwerterów,

a także adapter do montowania filtrów,

uchwyt do statywu,

zapasowe dekielki ochronne

Całość się kręci wokół specjalnego etui i jego gwintu wokół wyspy aparatów, to tam można dokręcić adapter pozwalający na założenie telekonwerterów ZEISS Gen 2 (odpowiednik 200 mm) lub przeogromnego ZEISS Gen 2 Ultra (odpowiednik 400 mm). Etui pozwala także, żeby z boku wsunąć dedykowany grip z fizycznym spustem migawki i wbudowanym powerbankiem. Dodatkowo, co mnie miło zaskoczyło i bardzo się podoba, w zestawie jest jeszcze dedykowane mocowanie na klasyczne filtry fotograficzne o średnicy 43 mm (możemy nakręcić filtr CPL albo dyfuzyjny).

Trzeba sobie powiedzieć wprost, że z tym wzmocnieniem, vivo X500 zmienia się w bardzo dobry, kompaktowy aparat cyfrowy. W całym zestawie najbardziej mnie zawiódł grip, który nie był w używaniu tak wygodny jak ten z aparatów i przez to instynkt się z nim kłócił, więc łatwiej było korzystać z klasycznej metody chwytania zdjęć przy pomocy telefonu, ale! Na jego obronę muszę dodać, że bardzo wygodnie się nim kontrolowało przesuwanie obiektywu z punktu do punktu.

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Ogromną zaletą posiadania też tych opcji, jest łatwość ich używania kiedy są pod ręką. Starałem się nie zdejmować adaptera na telekonwertery (tym bardziej, że w przeciwieństwie do konkurencji nie zasłania pozostałych obiektywów), więc każda okazja wymagała ode mnie jedynie szybkiego nakręcenia konwertera, co było wygodne i nie, gdyż musi on być ułożony w odpowiednią stronę. Niemniej, łatwość jest wysoka i prędko można przejść do robienia zdjęć ptakom. To jednak ukazuje skąd moje sprzeczności w odczuciach.

Żeby używać obiektywów, trzeba pamiętać o zabraniu etui z gwintem, gripa i oczywiście samego telekonwertera 400 mm. Zatem jest trochę tych gadżetów, które trzeba mieć ze sobą w plecaku albo już gotowych na urządzeniu. Etui i adapter nie są problemem. vivo X500 Pro Max jest już sam z siebie sporym urządzeniem więc dołożenie warstw mu nie szkodzi i osobiście nigdy ich nie zdejmowałem. Co, zaznaczę, działało dzięki noszeniu przeze mnie raczej szerokich spodni, a jesienią i zimą kurtek. W lecie tak duży telefon w etui musi trafić do torby lub nerki.

I wreszcie robienie zdjęć, zanim się wyciągnie telekonwerter i go poprawnie nakręci to ten moment, na którego uchwyceniu nam zależało – zniknie. A trzeba jeszcze do tego wsadzić grip, chociaż ja go dość szybko porzuciłem. To są chwile decydujące o przegapieniu momentu wartego uwagi, więc lepiej już się przemieszczać z telekowerterem, a to zmienia całkowicie dynamikę używania smartfona. A trzeba jeszcze do tego dołożyć konieczność zatwierdzenia informacji o nałożonym dodatku, gdyż sam telefon tego nie wykrywa, co jest dla mnie nieporozumieniem.

I tutaj mam wiele pytań, jak bardzo traktujemy to jako aparat, a jak bardzo jako smartfon? Tym bardziej, że w cenie vivo X500 Pro Max możemy mieć solidny aparat i smartfona (sugerowana cena to 10 649 złotych!), co zdejmuje konieczność przejmowania się poziomem naładowania baterii i innych.

Więcej sensu to wszystko nabiera, jeżeli dodamy do tych rozważań mnogość opcji w aplikacji niedostępnych dla aparatów. Mamy tu tryby Pro, tryby sceniczne Stage Mode 3.0 (z automatycznym śledzeniem Fancam i Dual-View 4K), rozmycia, filtry, różne menu zależne od tego, czy konwerter jest podpięty, czy nie. Po przełączeniu na telekonwerter część funkcji znika, a na jej miejsce wchodzą nowe, ułatwiające zrobienie zdjęcia Księżyca! Zatem, vivo ma coś na swoją obronę.

Czarnym koniem tych wyścigów jest aparat główny 50 MP w połączeniu z adapterem do filtrów. Ja akurat miałem dość mocno zmiękczający światło filtr dyfuzyjny Kenko Black Mist, którego nie zdejmowałem, jeżeli widziałem, że nie mam danego dnia ochoty robić zdjęć z konwerterem. Miałem wtedy z telefonu najwięcej frajdy, bo tworzył zdjęcia jakich oczekiwałem od podstawowej szerokości obiektywów w smartfonie o jakości i kompaktowości godnej niewielkim, cyfrowym aparatom. Jakbym miał opcję kupić zestaw fotograficzny z uproszczonym etui (czyli bez gripa) z samą nakrętką na filtr i jednocześnie jakimś dodanym do zestawu… Polecałbym vivo X500 Pro Max nie tylko zainteresowanym robieniem zdjęć, ale każdemu, bo wszyscy by na tym korzystali. Tak, stałem się dużym fanem tego rozwiązania.

Polska cena vivo X500 Pro Max, czyli brutalne zderzenie z rzeczywistością

Pod kątem wydajności i jakości ekranu nie miałem, żadnych uwag. Gry wszystkie działały bez zarzutu, a w parze z moim przenośnym kontrolerem Razer Kishi V3 stawał się super konsolą przenośną do Minecrafta, Fortnite’a czy innych popularnych gier na smartfonach z rodowodem bardziej konsolowo-komputerowym.

Pod kątem dźwięku miło mnie zaskoczyło jak niewielka jest różnica pomiędzy pionem a poziomem. Muzyka, streamy i wideo na YouTube brzmiały bardzo dobrze! Dzięki czemu nie miałem tego bólu z tyłu głowy, że tracę na jakości trzymając telefon naturalnie w ręce, zamiast w poziomie, co skutkowałoby lepszymi wrażeniami. A z tak dużym ekranem chętniej się przymyka oko na mniejszą skalę wideo, więc vivo X500 Pro Max zbiera za to dodatkowe punkty.

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Ostatecznie jednak jest to urządzenie w trudnej pozycji. Fragmenty jego wyjątkowości, to elementy odziedziczone po vivo X300 Ultra, więc ma wyraźnie znamiona topowego flagowca. Z drugiej strony wciąż krążą plotki o vivo X500 Ultra, które miałoby się pojawić już niebawem, a jednocześnie sam producent ich nie dementuje, co moim zdaniem może zadziałać na niekorzyść.

A to dlatego, że mówimy o drogim zestawie, więc jeżeli ktoś może mieć jeszcze więcej, to prawdopodobnie poczeka na bardziej zaawansowany system i zobaczy, czy nie jest warto jednak dołożyć kapkę więcej. Szczególnie, że duet vivo X500 Pro Max + zestaw telekonwerterów, jest już na starcie skierowany do największych entuzjastów mobilnych ciekawostek.

Niemniej, na pewno niemalże idealnie zrealizowano najważniejsze zadanie, czyli jakość do ceny. To jest nowoczesny, zaawansowany smartfon, który nie zawodzi i delikatnie odstaje od X300 Ultra, a teakże ściąga go w dół to ciągłe przywiązanie do preinstalowanych aplikacji. Trudno jest mi przestać wywracać oczami, że w 2026 roku, w smartfonie z zestawu za ponad 10 tysięcy złotych, wciąż muszę się użerać z aplikacjami, których nie chcę.

Poza tym? vivo wykonało solidną pracę i jeżeli ktoś z chce fotografii właśnie w tym stylu, to się nie zawiedzie. Jeżeli chce fajnego smartfona, to lepiej sprawdzić vivo X500 Pro w mniejszym rozmiarze.