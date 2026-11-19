Szukanie bez śladu bez włączania trybu incognito

Algorytmy personalizacji są bezlitosne. Wystarczy jedno zapytanie, by przez kolejne tygodnie wyszukiwarka i sieci reklamowe podsuwały powiązane podpowiedzi. Gdy chcemy znaleźć prezent dla drugiej połówki – a dzielimy jeden komputer – takie reklamy mogą skutecznie popsuć niespodziankę. Podobnie jest z innymi rzeczami. Chociaż tryb incognito nie daje nam prawdziwej prywatności w sieci, to jednak pozwala unikać przynajmniej tego problemu. Tylko że to wciąż trochę więcej klikania i konieczność otwierania zupełnie nowego okna przeglądarki. Niby nic trudnego, ale skoro można łatwiej, to dlaczego tego nie robić.

Dlatego Google dodał do lubianego Trybu AI tymczasowe wątki. Jak już sama nazwa wskazuje, chodzi o wyszukiwanie i uzyskanie odpowiedzi, które nie będą zostawiały śladu na naszym koncie. Ten mechanizm znamy już zresztą z Gemini, bo tam gigant też dodał opcję czatów tymczasowych.

Po uruchomieniu takiej sesji rozmowa zostaje całkowicie odseparowana od naszego konta Google – zadawane pytania nie zapisują się w historii wyszukiwania, nie korzystają z wcześniejszych preferencji użytkownika i nie wpływają na przyszłą personalizację wyników ani wyświetlanych reklam. Po zamknięciu wątku ślad po konwersacji znika z widoku i nie ma strachu, że za chwilę temat wróci do nas w formie reklam. funkcja trafia globalnie do przeglądarek na komputerach oraz urządzeniach mobilnych we wszystkich językach obsługiwanych przez Tryb AI.

Coś nowego także dla Google Home

Równolegle gigant z Mountain View rozwija swój ekosystem inteligentnego domu, wdrażając pakiet aktualizacji dla platformy Google Home. Użytkownicy smartfonów z Androidem posiadający kompatybilne inteligentne zamki zyskują możliwość otwierania drzwi wejściowych za pomocą cyfrowych kluczy domowych zapisanych bezpośrednio Google Wallet.

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Ulepszeń doczekały się także powiadomienia z kamer oraz wideodzwonków reagujących na ruch – subskrybenci planu Google Home Premium Advanced otrzymują bogatsze opisy zdarzeń wzbogacone o rozpoznawanie konkretnych dźwięków otoczenia, takich jak szczekanie psa czy odgłos tłuczonego szkła.

Darmowe osobiste awatary w generatorze wideo Google Vids

Google miał najwyraźniej ostatnio dużo pracy, bo dostaliśmy jeszcze do tego jedną nowość, tym razem dotyczącą Google Vids. Niedawno bowiem gigant odświeżył generator wideo, opierając go na modelu Omni 1.2 Flash. Teraz z kolei platforma otwiera przed użytkownikami funkcję osobistych awatarów, pozwalającą wygenerować własnego cyfrowego prezentera i wykorzystywać go w tworzonych materiałach wideo.

Proces przygotowania takiej postaci daje sporą swobodę twórczą, bo możemy samodzielnie zaprojektować wygląd oraz brzmienie głosu swojego cyfrowego odpowiednika według własnej wizji, albo pominąć ręczną konfigurację i po prostu wgrać gotowe zdjęcie jako bazę. Najważniejszy jest fakt, że stworzony awatar zachowuje jednolity wygląd we wszystkich kolejnych scenach generowanych wewnątrz projektu. Można go więc używać np. podczas tworzenia zabawnych filmików z życzeniami urodzinowymi. Funkcja jest już za darmo wdrażana dla wszystkich posiadaczy standardowego konta Google.

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Ciekawe tylko, czy firma jakoś ograniczy możliwość ich wykorzystywania w niecnym celu. Jasne, awatar jest przypisany do naszego konta i ma niewidoczny znak cyfrowy SynthID, jednak nie sądzę, by cyberprzestępców to specjalnie powstrzymywało.

Źródło: Google (1, 2 i 3)