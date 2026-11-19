Czasami nie potrzeba wiele, żeby w człowieku się obudziły ciepłe wspomnienia o przeszłości. Przyjemnie jest jednak, kiedy dzieje się to przy pomocy równie ciekawych okazji, jak na przykład tycia gra o naprawianiu ikon młodości różnych generacji jak Nintendo DS, Nokia 3310, PlayStation, tamagotchi, a już niebawem i Commodore64.

Już niebawem zobaczyć skrawek waszego dzieciństwa w uroczej grze o naprawie retro sprzętu elektronicznego

Prawdopodobnie każdy, kto chociaż trochę się zainteresował historią swoich ulubionych sprzętów elektronicznych, pomyślał sobie, że w sumie to ciekawie byłoby zajrzeć do środka. Twórcy z Mandragory najwyraźniej też tak pomyśleli, bo stworzyli grę, w której się wcielamy we właściciela sklepu, w którym naprawia elektronikę przyniesioną przez swoich klientów.

Mandragora

Gra ma dość sztampowy setting, lata 2000. gdzieś w Tokio i kreska bohaterów też mogłaby być lepsza, lecz cała istota tej zabawy tkwi jednak w czymś innym, co jest o wiele przyjemniejsze. Chodzi o doglądanie retro sprzętów z zabawnie podmienionymi nazwami (tylko część licencji się udało pozyskać w tym Atari i nadchodzące Commodore) i naprawianie ich na życzenie klientów, jednocześnie budząc w graczach wspomnienia.

ReStory: Chill Electronics Repairs jest zatem podróżą przez wspomnienia z naszymi ulubionymi modelami sprzętów dawniej codzienności, dzisiaj retro. Wśród nich takie hity jak Pokia 3310, Fuzzby, Patento BS czy NONY PMP! Oczywiście są to tylko nazwy zastępujące te prawdziwe, na które się nie udało zdobyć twórcom licencji (to w końcu niewielkie studio 15 osób, którzy nie mogli przewidzieć, że ich gra stanie się sukcesem). Niemniej, każdy wciąż będzie wstanie rozpoznać swoją ukochaną komórkę Nokię 3310, Nintendo DS albo marzenie każdego dziecka lat 90., mówiącego Furby.

Ale jest też Atari i nadchodzi jeszcze Commodore! Które przyniesie wiele sprzętów z dawnej epoki, takich jak Commodore 64, joystick Commodore TAC-2, stacja dyskietek, Commodore CBM 2001, stacja na kasety C1530, monitor oraz wiele innych. Twórcy zapowiadają premierę na początek przyszłego roku i co najciekawsze, dodatek powstaje we współpracy z zespołem, który obecnie zajmuje wskrzeszaniem marki.

Gra dla osób ceniących sobie luz i spokój

ReStory można już kupować na Steamie dla PC oraz Mac i kosztuje 50 złotych. Jest to też kolejny już z wielu tytułów coraz popularniejszego gatunku, a właściwe trendu cozy games, czyli tytułów dających emocji spokoju i satysfakcji z realizacji rzeczy, często przy pomocy cyfrowych rąk. To tak w dużym skrócie, lecz jest to kierunek, któremu bardzo kibicuję, bo sprawia rzeczywiście, że można się wyżyć nawet kreatywnie, ale bez potrzeby angażowania silnych emocji jak w battle royale czy LOLu.

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Szczególnie na tym tle się wybił ostatnio nieduży tytuł Dressmaker, w którym się tworzy od zera sukienki dla klientów zakładu krawieckiego i nie da się opisać w słowach, jak bardzo jest to wciągająca gra. Wygląda więc na to, że do szczęścia naprawdę już nie potrzeba otwartych światów, RPG i wielowątkowej fabuły. Wystarczy, żeby odpowiedni nastrój pozwalał każdemu się wyciszyć i przypomnieć za co się pokochało niegdyś gry.