Jeszcze kilka lat temu wybór laptopa czy komputera stacjonarnego sprowadzał się głównie do określenia budżetu i wydajności, której potrzebowaliśmy. Gracz szukał możliwie najmocniejszej karty graficznej, montażysta zwracał uwagę na procesor, pamięć i ekran, a programista mógł przez lata pracować na stosunkowo przeciętnym sprzęcie. Dzisiaj te granice zaczynają się zacierać, bo ten sam układ graficzny może rano ogarniać montaż filmu, po południu przyspieszać renderowanie scen 3D, a wieczorem pozwalać na granie w najbardziej wymagające produkcje. Dochodzi do tego jeszcze możliwość lokalnego uruchamiania sztucznej inteligencji.

Nie każdy komputer poradzi sobie jednak z tym wszystkim równie dobrze i właśnie dlatego postanowiłem przyjrzeć się temu, co rzeczywiście zyskujemy, inwestując w nowszy sprzęt.

Jaki sprzęt kupić pod koniec 2026 roku?

W pierwszej kolejności zastanówcie się, czy rzeczywiście potrzebujecie nowego komputera, czy może wystarczy modernizacja obecnego. Jeśli zależy Wam na mobilności, naturalnym wyborem będzie laptop z dedykowaną grafiką, ale jeśli pracujecie i gracie głównie przy biurku, to komputer stacjonarny zapewni większą swobodę późniejszej rozbudowy. Właśnie dlatego wybrałem kilka propozycji odpowiadających na różne scenariusze użytkowania, które warto mieć na uwadze podczas świątecznych wyprzedaży.

Jeśli szukacie sprzętu, który poza pracą pozwoli Wam pograć w najnowsze produkcje, to ciekawą propozycją jest HyperX OMEN 16 z GeForce RTX 5070, wyposażony w 16-rdzeniowego Intela Core i7-14650HX, 32 GB pamięci DDR5 oraz dwa dyski SSD o łącznej pojemności około 1,5 TB. Największym atutem tego laptopa jest jednak 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i odświeżaniu 165 Hz, który w połączeniu z dedykowaną grafiką zapewnia solidną podstawę do grania i pracy z obrazem. Przy cenie około 8300 zł trudno mówić o tanim laptopie, zwłaszcza że ta konfiguracja nie ma systemu operacyjnego, ale otrzymujemy sprzęt o znacznie szerszych możliwościach niż typowa maszyna do gier.

Jeśli jednak mobilność nie ma dla Was większego znaczenia, to warto przyjrzeć się gotowym komputerom pokroju HIRO Gamer z GeForce RTX 5070 i Intel Core i5-14400F. Za około 9000 zł otrzymujemy kompletną jednostkę z 32 GB pamięci DDR5, dyskiem SSD 1 TB, 12 GB pamięci graficznej i zainstalowanym Windowsem 11 Home. Taka konfiguracja pozwala myśleć o komfortowym graniu w rozdzielczości 1440p, a jednocześnie zapewnia możliwość uruchamiania mniejszych lokalnych modeli AI. Sam procesor Intela nie należy już do najnowszych konstrukcji, ale jego 10 rdzeni i 16 wątków nadal stanowią rozsądną podstawę komputera gamingowego. Przy takiej cenie zdecydowanie porównałbym jednak koszt gotowego zestawu z samodzielnym składaniem peceta, zwracając szczególną uwagę na płytę główną, zasilacz i chłodzenie. Gotowy komputer ma bowiem sens przede wszystkim wtedy, gdy oszczędza nam nie tylko czas, ale również pieniądze.

Nie musicie też wymieniać całego komputera, żeby skorzystać z możliwości nowych GeForce RTX. Jeśli macie już mocny procesor i odpowiedni zasilacz, to znacznie rozsądniejszym zakupem może okazać się sama karta graficzna pokroju MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC z 16 GB GDDR7. W porównaniu ze zwykłym RTX 5070 otrzymujemy nie tylko wyższą wydajność, ale przede wszystkim 16 GB własnej pamięci graficznej, co ma znaczenie zarówno w wymagających grach, jak i podczas lokalnego uruchamiania modeli AI. Sam korzystam z karty z 16 GB VRAM, więc doskonale wiem, że taka pojemność daje znacznie większą swobodę niż 8 lub 12 GB, choć nadal nie pozwala zapomnieć o ograniczeniach przy większych modelach językowych.

Co potrafią współczesne GeForce RTX w grach?

Jeśli zależy Wam na połączeniu pracy i rozrywki na jednym sprzęcie, to współczesne laptopy z GeForce RTX mają w tej kwestii naprawdę sporo do zaoferowania. Przykładowo ASUS ROG Zephyrus Duo z kartą GeForce RTX 5090 osiągnął w moich testach Cyberpunka 2077 średnio 80,5 FPS w natywnym 2K na ustawieniach Ultra, a po włączeniu DLSS Balanced, ray tracingu Ultra i generowania klatek x4 już 195,7 FPS. Nawet bardziej wymagający path tracing pozwolił utrzymać średnią na poziomie 159,1 FPS. Trzeba jednak pamiętać, że generowane klatki nie poprawiają responsywności tak samo jak wzrost liczby klatek rzeczywiście renderowanych przez silnik gry.

Naturalnie wysoka wydajność ma swoją cenę w postaci poboru energii i hałasu, a w przypadku laptopów dochodzą jeszcze ograniczenia mocy GPU oraz chłodzenia. Dlatego na Waszym miejscu nie wybierałbym sprzętu wyłącznie na podstawie nazwy karty graficznej, tylko rzeczywistych wyników w zastosowaniach, z których zamierzamy korzystać.

Trzeba też pamiętać, że sama wydajność współczesnych kart graficznych nie musi służyć nam wyłącznie do grania. W moim przypadku równie duże znaczenie ma to, co taki sprzęt potrafi podczas pracy.

Montaż filmów, grafika i tworzenie gier

Montowanie filmów, obróbka zdjęć, przygotowywanie animacji czy renderowanie scen 3D od dawna korzystają z akceleracji GPU, a kolejne generacje GeForce RTX sukcesywnie zwiększają zakres operacji, które możemy przerzucić z procesora centralnego na kartę graficzną. Efekt nie zawsze będzie oznaczał dwukrotnie szybszy eksport filmu, ale może przełożyć się na znacznie płynniejszą pracę w trakcie jego przygotowywania.

Dobrym przykładem jest DaVinci Resolve, który potrafi wykorzystać układy NVIDIA do przyspieszania wielu efektów, przetwarzania obrazu i funkcji wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Podobnie Adobe Premiere Pro korzysta z akceleracji GPU oraz sprzętowych jednostek odpowiedzialnych za kodowanie i dekodowanie materiałów wideo. W przypadku GeForce RTX serii 50 szczególne znaczenie mają z kolei możliwości architektury Blackwell, obsługującej między innymi sprzętowe przetwarzanie wybranych formatów 4:2:2, co może ułatwić pracę z materiałami pochodzącymi z profesjonalnych aparatów i kamer. Dochodzi do tego NVENC, a więc sprzętowy enkoder, dzięki któremu możemy eksportować kompatybilne materiały bez obciążania procesora centralnego w takim stopniu, jak przy kodowaniu programowym.

Podobna sytuacja występuje w grafice 3D. Blender korzysta z CUDA i OptiX, dzięki którym karty GeForce RTX mogą znacząco przyspieszać renderowanie scen w Cycles, a kolejne aktualizacje rozwijają również jakość podglądu. Przykładowo Blender 5.3 otrzymał obsługę NVIDIA DLSS Ray Reconstruction w podglądzie Cycles, co pozwala szybciej oceniać oświetlenie, odbicia i materiały podczas pracy. Dochodzą do tego narzędzia generatywne pokroju ComfyUI, które pozwalają lokalnie tworzyć i przetwarzać obrazy oraz materiały wideo z wykorzystaniem modeli AI. W takim środowisku moc obliczeniowa GPU przekłada się już nie tylko na szybkość wykonywania pojedynczego zadania, ale również na liczbę eksperymentów, które zdążymy przeprowadzić.

Osobiście szczególnie interesuje mnie wykorzystanie tego potencjału podczas tworzenia gier. Pracując w Unity czy Unreal Engine, doceniam wydajność karty graficznej nie tylko podczas testowania samej gry, ale również podczas pracy nad oświetleniem, materiałami czy efektami wizualnymi bezpośrednio w edytorze. Im bardziej rozbudowane środowisko tworzymy, tym większe znaczenie ma płynność jego podglądu, bo przecież nie chcemy czekać po każdej zmianie położenia źródła światła czy parametrów materiału.

Musimy jednak zachować rozsądek, bo to wszystko nie oznacza, że każdy program i każdy kodek automatycznie wykorzysta wszystkie możliwości karty. Ważny jest też procesor, pamięć oraz dysk SSD, bo przykładowo w takim Unity sama rekompilacja skryptów czy przygotowywanie kompilacji gry nadal w znacznym stopniu zależą od CPU i RAM. Karta graficzna nie przyspieszy magicznie każdej operacji wykonywanej w edytorze, bo znacznie większą różnicę zobaczymy przy renderowaniu zaawansowanej grafiki, pracy z oświetleniem, modelami AI czy aplikacjami wykorzystującymi obliczenia na GPU. Zresztą właśnie w takich zastosowaniach warto zainteresować się ekosystemem NVIDIA Studio. Nie jest to pojedynczy program, a zestaw technologii, narzędzi i sterowników Studio, które koncentrują się na zgodności oraz stabilności w aplikacjach kreatywnych.

Lokalna sztuczna inteligencja. Własny asystent bez chmury

Poza graniem i zastosowaniami kreatywnymi nowoczesne układy graficzne otwierają przed nami jeszcze jedną możliwość, która moim zdaniem będzie miała coraz większy wpływ na wybór komputerów w najbliższych latach.

Sztuczna inteligencja nie musi już oznaczać otwarcia ChatGPT w przeglądarce, przesłania dokumentu do zewnętrznego serwera, obaw o wycieki danych i uzależnienia od łączności z Internetem. Coraz więcej możemy zrobić lokalnie, wykorzystując modele językowe uruchomione bezpośrednio na własnym sprzęcie, a to otwiera drogę do zupełnie nowych zastosowań. Od prostego asystenta odpowiadającego na pytania dotyczące naszych dokumentów, aż po rozbudowane systemy, które samodzielnie analizują pliki, przeszukują firmowe archiwa i przygotowują raporty.

Przekonałem się o tym podczas eksperymentu z ASUS ProArt P16, w którym uruchomiłem lokalnego agenta AI wykorzystującego modele Qwen3.8-27B oraz GPT-OSS-120B. Przygotowałem fikcyjną firmę, 29 dokumentów dotyczących jej działalności, a do tego sześć faktur i listę zamówień. Zadaniem sztucznej inteligencji było nie tylko odpowiadanie na pytania, ale również samodzielne wyszukiwanie informacji, porównywanie danych oraz wykrywanie niezgodności. W jednym z eksperymentów celowo umieściłem trzy błędy w fakturach i oba modele poprawnie je wykryły, nie zgłaszając jednocześnie problemów w pozostałych dokumentach.

Najważniejsze było jednak to, że przygotowany system potrafił wykonać te zadania bez połączenia z Internetem. W praktyce oznacza to możliwość stworzenia firmowego asystenta, który analizuje poufne dokumenty, umowy, raporty finansowe czy fragmenty kodu źródłowego bez konieczności przesyłania ich do zewnętrznego dostawcy AI. Oczywiście lokalność sama w sobie nie gwarantuje bezpieczeństwa, bo nadal musimy kontrolować uprawnienia agenta, weryfikować jego odpowiedzi i zabezpieczać go przed złośliwymi instrukcjami ukrytymi w dokumentach. Jednak możliwość samodzielnego zarządzania całym środowiskiem ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach przetwarzających wrażliwe dane.

Podobne zastosowania znajdziemy zresztą znacznie bliżej codzienności. Programista może wykorzystać lokalny model do analizy kodu i dokumentacji projektu, specjalista od cyberbezpieczeństwa do wstępnego porządkowania logów i raportów, a montażysta do wyszukiwania fragmentów nagrań na podstawie transkrypcji. Menedżer z kolei może zbudować asystenta, który zna wewnętrzne procedury firmy i potrafi wskazać odpowiedni dokument, zamiast zmuszać pracownika do ręcznego przeszukiwania setek plików. W każdym z tych przypadków AI powinno przede wszystkim oszczędzać czas, a nie zastępować kontrolę człowieka.

Co ma do tego karta graficzna? Bardzo dużo, bo uruchamianie lokalnych modeli językowych wymaga zarówno odpowiedniej mocy obliczeniowej, jak i pamięci. Nawet popularne modele mające kilkanaście miliardów parametrów mogą potrzebować wielu gigabajtów VRAM, a większe konstrukcje szybko przekraczają możliwości typowych laptopów. Właśnie dlatego GeForce RTX z 16 GB pamięci będzie znacznie bardziej elastycznym wyborem pod lokalne AI niż model z 8 GB, choć sam rozmiar pamięci nie przesądza jeszcze o szybkości działania modelu.

NVIDIA rozwija w tym obszarze nie tylko sam sprzęt, ale również zaplecze programowe obejmujące CUDA, TensorRT, NVIDIA PAIR czy rozwiązania współpracujące z llama.cpp. Dzięki temu użytkownik może uruchamiać modele językowe, tworzyć lokalne interfejsy i budować własne narzędzia bez konieczności programowania całego środowiska od podstaw. Trzeba jednak pamiętać, że bardziej zaawansowane systemy agentowe nadal wymagają konfiguracji oraz kontroli, a czasem więcej pracy zajmuje przygotowanie sensownego agenta niż samo uruchomienie modelu.

RTX Spark. Gdy zwykła karta graficzna przestaje wystarczać

Na poletku lokalnej sztucznej inteligencji NVIDIA zaproponowała w 2026 roku jedno z ciekawszych rozwiązań sprzętowych. RTX Spark N1X nie jest bowiem kolejną kartą GeForce, którą instalujemy w komputerze. Mowa o zintegrowanym układzie łączącym procesor NVIDIA Grace oparty na architekturze ARM z grafiką Blackwell oraz pamięcią zunifikowaną. W najwyższej wersji otrzymujemy 20-rdzeniowy procesor centralny, GPU z 6144 rdzeniami CUDA i możliwość wykorzystania nawet 128 GB pamięci LPDDR5X.

Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ w tradycyjnych komputerach procesor centralny i karta graficzna korzystają z oddzielnych zasobów pamięci. Możemy mieć nawet 64 GB RAM, ale jeśli nasza karta ma tylko 8, 16 czy góra 24 GB VRAM, to właśnie ten drugi parametr bardzo szybko ograniczy możliwości uruchamiania większych modeli AI. Oczywiście da się przenosić część danych do pamięci systemowej, ale w przypadku wielu obciążeń wiąże się to ze znaczącym spadkiem wydajności, czyli szybkości działania zaawansowanego modelu.

RTX Spark podchodzi do tego problemu inaczej, zapewniając CPU i GPU dostęp do wspólnej fizycznej puli pamięci. Nie oznacza to, że otrzymujemy 128 GB klasycznego VRAM, bo pamięć jest współdzielona, ma inną przepustowość i podlega ograniczeniom wynikającym z zarządzania zasobami. Takie rozwiązanie pozwala jednak uruchamiać znacznie większe modele, które na typowym laptopie z GeForce RTX wymagałyby ograniczania kontekstu, przenoszenia części obliczeń na CPU lub zastosowania bardziej agresywnej kwantyzacji.

Podczas własnych testów ASUS ProArt P16 mogłem dzięki temu uruchomić zarówno 27-miliardowy Qwen, jak i model GPT-OSS mający 120 miliardów parametrów, korzystając z kwantyzacji Q4_K_M. W prostym benchmarku pierwszy generował około 14 tokenów na sekundę, a drugi około 62-63 tokenów na sekundę, choć tych wyników nie należy traktować jako bezpośredniego porównania wydajności modeli ze względu na różnice w ich architekturach i sposobie raportowania tokenów. Jednak sam fakt, że mogłem uruchomić oba modele na jednym laptopie i wykorzystać je do rzeczywistych zadań agentowych, był już znaczący.

Chociaż główną zaletą RTX Spark pozostają jego możliwości w zakresie lokalnej sztucznej inteligencji, to sam byłem ciekaw, jak taki sprzęt poradzi sobie z grami. Najlepiej pokazał mi to ASUS ProArt P16 z RTX Spark N1X, który w Cyberpunku 2077 z path tracingiem, DLSS Balanced i generowaniem klatek x4 osiągnął średnio 89,4 FPS w rozdzielczości 2K. Co ciekawe, po odłączeniu zasilacza wynik spadł zaledwie do 88,3 FPS, choć przy około 40% naładowania akumulatora było to już 72,5 FPS. Z kolei w niedawnym teście miniaturowego ASUS ProArt GR1X z tym samym układem uzyskałem 61,1 FPS w Cyberpunku 2077 w natywnym 2K na ustawieniach Ultra, a po aktywacji ray tracingu Ultra, DLSS i generowania x4 aż 147,2 FPS. Nieźle jak na sprzęt stworzony głównie z myślą o lokalnej sztucznej inteligencji.

Dochodzi do tego kwestia systemu operacyjnego. Laptopy z RTX Spark korzystają bowiem z Windows on ARM, więc choć możemy uruchamiać wiele klasycznych programów za pośrednictwem emulacji, to zgodność oraz wydajność nie zawsze będą identyczne jak na tradycyjnym komputerze x86. Zwykle nie ma z tym problemu, ale trzeba dokładnie sprawdzić tradycyjnie wykorzystywane narzędzia programistyczne, sterowniki, wtyczki czy oprogramowanie firmowe. Sytuacja powinna jednak poprawiać się wraz z rozwojem oprogramowania, bo NVIDIA rozwija natywne wsparcie dla kolejnych aplikacji i środowisk, a w tym narzędzi Adobe, Blendera oraz lokalnych rozwiązań AI korzystających z CUDA.

Nie oznacza to, że RTX Spark jest automatycznie lepszym zakupem od laptopa z GeForce RTX 5080. Wręcz przeciwnie, jeśli przede wszystkim gracie, montujecie filmy i okazjonalnie korzystacie z mniejszych modeli AI, to klasyczny laptop z dedykowanym GeForce może być rozsądniejszym wyborem. Wykazałem to zresztą w ostatnim teście. RTX Spark wyróżnia się przede wszystkim wtedy, gdy potrzebujemy dużej pamięci do lokalnej inferencji, rozbudowanych agentów lub pracy z obszernymi danymi.

RTX Spark ma więc swoich konkretnych odbiorców. Jeśli jesteście programistami budującymi lokalne systemy AI, specjalistami zajmującymi się analizą danych albo po prostu entuzjastami, którzy chcą eksperymentować z dużymi modelami bez inwestowania w rozbudowaną stację roboczą, to właśnie tutaj warto skierować swoją uwagę. Tym bardziej że platforma jest dostępna nie tylko w laptopach, ale również w kompaktowych komputerach, które mogą pełnić funkcję lokalnego serwera AI.

Jeśli więc interesuje Was przede wszystkim lokalna sztuczna inteligencja, to trudno nie zacząć od ASUS ProArt P16 z RTX Spark N1X. Wariant wyposażony w 128 GB pamięci zunifikowanej, 2-terabajtowy SSD i 16-calowy OLED kosztuje obecnie około 28 tysięcy złotych. Wiem, że kwota jest ogromna, ale miałem już okazję przetestować ten sprzęt i przekonać się, co oznacza tak duża pula pamięci podczas uruchamiania lokalnych modeli AI. Jeśli jednak nie potrzebujecie aż 128 GB, to warto zainteresować się również wersją z 64 GB pamięci, kosztującą standardowo 19999 zł. Różnica w cenie jest znacząca, choć musicie pamiętać, że pamięci w takim laptopie później już nie rozbudujecie.

Nie każdy potrzebuje jednak laptopa do pracy z AI. Jeśli zależy Wam na osobnym komputerze, który będzie obsługiwał lokalne modele i agentów, to ciekawą propozycją pozostaje ASUS ProArt GR1X z RTX Spark N1X. Wersja ze 128 GB pamięci zunifikowanej i dyskiem SSD 2 TB kosztuje około 35 tysięcy złotych, więc zdecydowanie nie jest to zakup dla przeciętnego użytkownika. Z drugiej strony otrzymujemy miniaturową stację roboczą, którą możemy podłączyć do sieci i wykorzystać jako środowisko do uruchamiania większych modeli oraz obsługi własnych aplikacji AI. Ciekawą alternatywą w tej kwestii jest też MSI EdgeMesa N AI+ z RTX Spark N1X. Za około 23 tysiące złotych otrzymujemy miniaturowy komputer z 64 GB pamięci zunifikowanej i dyskiem SSD 1 TB. W obu przypadkach w porównaniu z laptopem tracimy oczywiście mobilność.

Wydawanie kilkudziesięciu tysięcy złotych na RTX Spark nie ma większego sensu, jeśli przede wszystkim gracie i okazjonalnie korzystacie z AI. Jeśli jednak zamierzacie regularnie uruchamiać duże modele językowe, to dodatkowa pamięć może okazać się znacznie cenniejsza niż sama wydajność w grach. Najważniejsze jest więc dopasowanie sprzętu do rzeczywistych potrzeb, bo nawet najlepsza świąteczna promocja nie sprawi, że niepotrzebny nam komputer nagle stanie się dobrym zakupem.