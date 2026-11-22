Z najnowszego raportu chińskiego dziennika Securities Times (na który powołuje się m.in. informator Abhishek Yadav) wynika, że właściciel ChatGPT robi kolejny konkretny krok w tę stronę, zlecając montaż urządzenia spółce zależnej Foxconna, czyli FIH Mobile.

Smartfon ChatGPT nadchodzi wielkimi krokami

To ciekawy ruch, bo choć nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę, to Foxconn od lat pozostaje jednym z najważniejszych partnerów produkcyjnych Apple’a odpowiadających za składanie iPhone’ów. Wybranie tej firmy to ciekawy ruch, zwłaszcza że znany analityk Ming-Chi Kuo wskazywał wcześniej jako wyłącznego partnera produkcyjnego OpenAI firmę Luxshare Precision.

Najwyraźniej doszło tu do przetasowania w łańcuchu dostaw i finałowym montażem zajmie się FIH Mobile, natomiast Luxshare – obok innych stałych dostawców Apple’a, takich jak Lingyi iTech oraz AAC Technologies – pozostanie w projekcie jako dostawca kluczowych komponentów. Według chińskiej agencji Cailian Press gotowy telefon mógłby zadebiutować na rynku pod koniec 2027 roku lub w 2028 roku, co pokrywa się z wcześniejszymi szacunkami mówiącymi o starcie masowej produkcji w pierwszej połowie 2027 roku.

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Choć żaden z partnerów nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów, z wcześniejszych analiz Ming-Chi Kuo wynika, że będzie to urządzenie skrojone od podstaw pod zadania sztucznej inteligencji. Cóż, to akurat oczywiste, biorąc pod uwagę to, jak obecnie kształtuje się rynek mobilny i jak mocno integruje się z AI.

Sercem smartfona ma zostać spersonalizowany układ MediaTek Dimensity 9600 wykonany w litografii 2 nm, wspierany przez dwie dedykowane jednostki przetwarzania AI (NPU), pamięci operacyjne nowej generacji LPDDR6 oraz ultraszybką pamięć masową UFS 5.0. Równie ciekawie zapowiada się podejście do samej fotografii. Aparaty w smartfonie OpenAI mają służyć nie tylko do robienia ładnych zdjęć na wakacjach, lecz przede wszystkim pełnić rolę oczu dla asystenta AI, pomagając mu na bieżąco analizować i rozumieć otoczenie użytkownika.

Własny sprzęt ma uwolnić twórców ChatGPT od ograniczeń narzucanych dziś przez systemy Apple’a i Google – zamiast działać w ciasnych ramach zewnętrznej aplikacji, sztuczna inteligencja zyskałaby pełny dostęp do uprawnień systemowych, procesów w tle, mikrofonów i czujników, przewidując potrzeby użytkownika bez ciągłego przeskakiwania między oknami.

Co z systemem? Zapewne Android

Największą niewiadomą pozostaje wciąż oprogramowanie. Najbardziej logiczną drogą wydaje się Android, oczywiście w zmodyfikowanej wersji, ale wciąż bazującej na rozwiązaniu giganta z Mountain View. Przede wszystkim chodzi o dostęp do usług Google, które w naszej części świata są po prostu niezbędne dla wielu osób. Widać to dobrze na przykładzie Huawei. Choć modele tego producenta pod względem specyfikacji nie ustępują konkurencji, brak dostępu do usług Google sprawia, że niewiele osób decyduje się na ich zakup.

Oczywiście, stworzenie zupełnie nowego systemu operacyjnego od zera dałoby OpenAI pełną swobodę, ale przekonanie deweloperów i zwykłych klientów do przesiadki na niesprawdzoną platformę w niecałe dwa lata byłoby zadaniem karkołomnym i raczej mało opłacalnym.

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Tylko czy konsumenci w ogóle potrzebują osobnego „telefonu z ChatGPT”, skoro aplikację OpenAI można dziś pobrać na dowolnego iPhone’a czy Samsunga, a sami producenci smartfonów zaszywają w swoich nakładkach coraz sprytniejsze narzędzia AI? Cóż, to pytanie pozostaje otwarte. OpenAI na pewno mierzy wysoko, bo już wcześniej firma wspominała o ambicjach prześcignięcia w sprzedaży samego Samsunga, a prognozy Ming-Chi Kuo zakładają dostawy na poziomie nawet 30 milionów egzemplarzy w latach 2027–2028, jeśli prace przebiegną bez zakłóceń.

Po drodze trzeba będzie jednak uporać się nie tylko z przyzwyczajeniami klientów, ale też z pozwem ze strony Apple’a, który zarzuca OpenAI pozyskanie poufnych informacji o rozwoju produktów i łańcuchu dostaw za pośrednictwem byłych pracowników firmy z Cupertino. Klientów też trzeba będzie przekonać, bo wizja tak głębokiej integracji z AI i potencjalnego udostępniania jej ogromu poufnych danych nadal budzi (bardzo słuszny) niepokój.

Źródło: Android Authority