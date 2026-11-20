W plikach wersji beta nakładki One UI 9.5 redakcja SammyGuru dokopała się do licznych wzmianek na temat zupełnie nowego modelu o nazwie Galaxy Buds Active. Grafiki z kolei potwierdzają ich konstrukcję.

Co wiemy o Galaxy Buds Active?

Mimo zbliżonej filozofii aktywnego użytkowania, w oprogramowaniu widnieją one jako całkowicie odrębny produkt względem modelu Buds On, który producent zaprezentował niedawno. Tutaj nie ma mowy o otwartej konstrukcji – dostajemy pełnoprawne słuchawki dokanałowe wyposażone w duże, wyprofilowane zaczepy zakładane za ucho.

Z samouczka zaszytego w systemie wynika, że końcówkę umieszcza się standardowo w kanale słuchowym, a następnie obraca całą słuchawkę ku górze, aż stabilnie zakotwiczy się na małżowinie. W pudełku mają znaleźć się dwa różne rodzaje nakładek dousznych, które będzie można dowolnie mieszać między lewym a prawym uchem, by uzyskać optymalne uszczelnienie. Całość otrzymała też certyfikat IP68, gwarantujący pełną odporność na pył, wodę i pot (choć pliki systemowe nie potwierdzają, by tak wysoką normę spełniało również etui ładujące).

Najlepsza wiadomość jest taka, że Samsung nie potraktował sportowej wersji po macoszemu pod względem jakości brzmienia. Z wycieku wynika, że nie będą to okrojone słuchawki treningowe, lecz sprzęt czerpiący garściami z droższych modeli producenta. Na pokładzie znalazła się aktywna redukcja hałasu (ANC) z regulacją intensywności, tryb dźwięków otoczenia, korektor graficzny, funkcja podbijania wyrazistości dialogów, normalizacja głośności oraz dedykowany tryb gamingowy.

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Słuchawki będą też obsługiwać dźwięk przestrzenny 360 Audio, choć w tym przypadku zabrakło śledzenia ruchów głowy. Co ważniejsze dla bardziej wymagających słuchaczy, Galaxy Buds Active trafiły do menu zaawansowanych opcji jakości dźwięku Samsunga – oznacza to wsparcie dla przesyłu Ultra High Quality (UHQ) o częstotliwości próbkowania do 96 kHz oraz połączeń głosowych w jakości Super Wideband.

Do tego dochodzi płynne przełączanie między urządzeniami ekosystemu (Auto Switch), obsługa transmisji Auracast oraz test dopasowania wkładek w aplikacji. Sterowanie dotykowe pozostaje klasyczne: pojedyncze stuknięcie pauzuje lub wznawia odtwarzanie, podwójne przełącza utwór albo odbiera i kończy rozmowę, a przytrzymanie uruchamia asystenta AI lub odrzuca połączenie (z opcją przypisania do tego gestu regulacji głośności).

Jeden zaskakujący kompromis

W tej niemal idealnej specyfikacji kryje się jednak jeden wyraźny zgrzyt, który dla wielu osób przyzwyczajonych do współczesnych słuchawek bezprzewodowych może być sporym zaskoczeniem. Oprogramowanie całkowicie pomija funkcję automatycznego wstrzymywania muzyki po wyjęciu słuchawki z ucha oraz automatycznego przełączania rozmów, a w menu diagnostycznym brakuje testu czujnika noszenia. Wszystko wskazuje więc na to, że Galaxy Buds Active po prostu nie posiadają czujnika wykrywającego obecność w uchu – wyjęcie jednej podczas rozmowy z trenerem na siłowni nie zatrzyma zatem odtwarzania automatycznie. Z listy funkcji wypadły również gesty głową oraz możliwość korzystania z redukcji hałasu przy używaniu tylko jednej słuchawki.

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Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery ani ceny nowego modelu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wzmianki o Galaxy Buds Active pojawiły się w tej samej wersji beta One UI 9.5 co nadchodzące słuchawki nauszne Galaxy Studio, których debiutu spodziewamy się na początku 2027 roku u boku flagowej serii Galaxy S27, wspólna prezentacja całej nowej rodziny audio Samsunga wydaje się bardzo prawdopodobnym scenariuszem.

Źródło: SammyGuru