Jej zachowanie przypomina układanie kostki Rubika. Poszczególne wiązania chemiczne mogą się reorganizować, przez co cząsteczka przyjmuje ogromną liczbę różnych konfiguracji. W temperaturze pokojowej bullvalene może przechodzić między ponad 1,2 miliona równoważnych struktur.

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Członkowie zespołu badawczego dodali niewielką ilość tej substancji do polimeru półprzewodnikowego. Ich celem było zmodyfikowanie sposobu, w jaki łańcuchy polimerowe układają się względem siebie. Okazało się, że dynamiczna cząsteczka zaburza regularną strukturę krystaliczną materiału, ograniczając powstawanie dużych kryształów. To ważne, ponieważ właśnie uporządkowane obszary krystaliczne odpowiadają za sprawny transport ładunków elektrycznych, ale jednocześnie mogą sprawiać, że plastik staje się kruchy.

Początkowo uczeni obawiali się, że rozluźnienie struktury materiału znacząco pogorszy jego zdolność do przewodzenia ładunków. Okazało się jednak, że można poprawić elastyczność bez poważnego pogorszenia właściwości elektronicznych. Kluczowe znaczenie miało dodatkowe usieciowanie polimeru, czyli utworzenie połączeń między jego łańcuchami. W tak przygotowanym materiale zawierającym bullvalene pierwsze pęknięcia pojawiały się dopiero przy rozciągnięciu o około 50 procent. Dla materiału kontrolnego było to około 20 procent. Oznacza to ponad dwukrotną poprawę odporności na rozciąganie. Jakby tego było mało, pomiary wykazały, iż materiał zachowywał zbliżoną zdolność transportowania ładunków elektrycznych.

Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, naukowcy wykorzystali Canadian Light Source – zaawansowane laboratorium wyposażone w źródło intensywnego promieniowania synchrotronowego. Analiza ujawniła, że kryształy w zmodyfikowanym plastiku nie zniknęły, lecz stały się mniejsze. Dzięki temu materiał mógł łatwiej zmieniać kształt, jednocześnie zachowując drogi umożliwiające przepływ ładunków.

Potencjalne zastosowania mogą być szczególnie ciekawe w kontekście medycznym. Tradycyjne układy elektroniczne bazujące na krzemie są sztywne i kruche, podczas gdy ludzkie tkanki nieustannie się poruszają, rozciągają i zmieniają kształt. Bardziej elastyczne półprzewodniki mogłyby więc ułatwić projektowanie rozciągliwych czujników medycznych, elektronicznej skóry, protez czy urządzeń takich jak rozruszniki serca. Podobne materiały mogłyby znaleźć zastosowanie w odzieży monitorującej parametry organizmu oraz miękkiej robotyce.

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Mimo obiecujących rezultatów powyższa technologia ma swoje ograniczenia. Podczas testów wielokrotnego rozciągania przy odkształceniu 25 procent wszystkie badane materiały wykazywały spadek ruchliwości ładunków. Oznacza to, iż odporność na pojedyncze rozciągnięcie nie rozwiązuje jeszcze problemu długotrwałej pracy w warunkach powtarzających się obciążeń.

Źródło: Angewandte Chemie International Edition