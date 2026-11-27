Woda może zastąpić samolotom pas startowy, ale jest pod tym względem wyjątkowo niewdzięczna. O ile na odpowiednio długim pasie możemy pozwolić sobie na stosunkowo powolne rozpędzanie maszyny, o tyle wodnosamolot musi podczas rozbiegu pokonać znaczny opór hydrodynamiczny kadłuba. Potrzebuje więc odpowiednio mocnego napędu, którego pełnych możliwości po oderwaniu się od powierzchni wody i zakończeniu wznoszenia może już nie wykorzystać przez resztę lotu. Po co więc projektować wielkie silniki spalinowe z myślą o zadaniu, które zajmuje raptem kilka minut? Tutaj właśnie wchodzi “elektryczny booster”.

Maxwell M1 Hybrid potrzebuje akumulatora przede wszystkim do startu

Sercem Maxwell M1 Hybrid jest układ napędowy, na który składają się dwa dwusuwowe silniki wysokoprężne zasilane paliwem lotniczym Jet A oraz współpracujące z nimi silniki elektryczne chłodzone cieczą. Producent ubiega się o ochronę patentową rozwiązania, które pozwala napędzać każde z dwóch śmigieł zarówno za pomocą silnika spalinowego, jak i elektrycznego lub obu jednocześnie. Nie jest to więc byle prosty układ napędowy.

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Podczas startu i początkowego wznoszenia cały układ ma zapewniać aż 1119 kW mocy, podczas gdy w locie przelotowym samolotowi wystarczą około 224 kW. Mówimy więc o pięciokrotnej różnicy, którą Maxwell chce wykorzystać do ograniczenia gabarytów i masy jednostek spalinowych. O jakiej jednak skali wyzwania mówimy?

Gdyby diesle podczas startu pracowały z mocą przelotową, a silniki elektryczne przez sześć minut pokrywały całą różnicę, to potrzebowałyby około 90 kWh energii mechanicznej. Pomijając nawet same straty, tyle energii magazynują aktualnie akumulatory większych samochodów elektrycznych. Spróbujcie jednak wyobrazić sobie pakiet, który musi oddać taki zapas energii w ciągu zaledwie sześciu minut. Pokazuje to, jak ważna w takim zastosowaniu jest zdolność ogniw do oddawania ogromnej mocy bez przegrzewania się i nadmiernej degradacji.

Amerykanie chcą przewozić prawie tonę ładunku bez dostępu do lotnisk

Pierwszy wariant samolotu, czyli transportowy M1-HC, ma przewozić 907 kg ładunku na dystansie 1852 km podczas jednego lotu. Producent przewidział w nim drzwi ładunkowe o szerokości około 1,5 metra, a sam płatowiec bazuje na modelu Gweduck, którego pierwszy lot miał miejsce w 2009 roku. Konstrukcja z włókna węglowego i kevlaru ma ograniczać zarówno masę, jak i problemy związane z korozją w środowisku morskim.

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Możliwość operowania z akwenów oraz nieutwardzonych pasów startowych czyni M1-HC potencjalnie ciekawym sprzętem do zaopatrywania odizolowanych społeczności, prowadzenia akcji ratunkowych czy realizowania zadań logistycznych na potrzeby wojska. Zresztą z podobnej zalety napędu elektrycznego korzystają już inni producenci. Pisałem o tym chociażby przy okazji wywodzącego się z MIT samolotu Electra, który wykorzystuje osiem elektrycznych silników do drastycznego skrócenia rozbiegu. Swoją hybrydową Cessnę Caravan testuje również Ampaire, deklarując zużycie paliwa niższe o 54-57% względem wersji turbośmigłowej. Nie oznacza to oczywiście, że Maxwell osiągnie podobne oszczędności.

Czy elektryczny dopalacz rzeczywiście ma sens w lotnictwie?

W całym projekcie Maxwell Aircraft najbardziej zastanawia mnie bilans masy. Firma chce pozbyć się nadmiarowych kilogramów w silnikach spalinowych, ale w zamian musi zmieścić w samolocie akumulatory, dodatkowe silniki, falowniki oraz układy chłodzenia. Na dodatek paliwa podczas lotu ubywa, co wpływa pozytywnie na zasięg, a akumulator nawet po rozładowaniu waży praktycznie tyle samo. Musi też dysponować odpowiednią rezerwą energii na wypadek chociażby konieczności ponownego wznoszenia podczas nieudanego lądowania.

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Na odpowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pierwsze płatowce opuściły już wprawdzie fabrykę Carbon Seaplanes, a silniki mają za sobą testy stanowiskowe, ale producent nie potwierdził prób kompletnego układu hybrydowego. W kwietniu 2027 roku Maxwell chce pokazać swój samolot na pokazach lotniczych na Florydzie i to jeszcze z konwencjonalnymi silnikami Lycoming. Wariant hybrydowy ma pojawić się dopiero w ostatnim kwartale 2027 roku, a osobnym wyzwaniem pozostaje jego certyfikacja.

Uważam jednak, że właśnie w takich projektach elektryfikacja lotnictwa ma dziś największy sens. Nie musimy przecież czekać na akumulatory zdolne zasilać samoloty przez kilka godzin, jeśli już obecna technologia pozwoli nam projektować lżejsze i oszczędniejsze napędy spalinowe. Maxwell musi teraz udowodnić, że warto wozić akumulator przez blisko 2000 km, żeby korzystać z jego pełnych możliwości przez raptem sześć minut.

Źródła: Maxwell Aircraft, PR Newswire, New Atlas, Aviation Week