Konkretnie chodzi o zakup 9,1% akcji ams OSRAM. Przejęcie zakończy się z początkiem 2027 roku i uczyni z koreańskiego producenta największego akcjonariusza firmy notowanej na szwajcarskiej i austriackiej giełdzie. Struktura akcji firmy w dalszym ciagu będzie rozproszona między różne fundusze, które mają po kilka procent akcji, ale Samsung zyska od 3 do 4 p.p. przewagi nad każdym z dużych funduszy.

Na co dzień ams OSRAM zajmuje się produkcją diod LED oraz rozwiązań optycznych. Wytwarza nie tylko źródła światła, ale towarzyszące im czujniki czy układy scalone. Firma produkuje rozwiązania dla samochodów, zarówno gdy chodzi o światła, jak i towarzyszące pojazdom czujniki do systemów wspomagania kierowcy. Ma też doświadczenie w produkcji emiterów światła. To obszar, w którym firma nawiązała strategiczne partnerstwo z Samsung Display.

Jeszcze mniejsze diody Micro-LED. Co wiemy o planach Samsunga?

Motywacja za zakupem pakietu akcji ams OSRAM jest prosta. Wyraża się w słowach prezydenta Samsung Display, Chunga-Yi:

Ultra-Small Micro-LED [ma] potencjał, by pokonać ograniczenia istniejących technologii w takich kwestiach jak jasność i czas życia. Ich potencjał rozciąga się od ultramałych do ultradużych ekranów.

Nieorganiczne diody są teraz w telewizorach znakomitej większości producentów, przede wszystkim w panelach Mini-LED. Micro-LED to kolejny krok w rozwoju telewizorów, ale na razie bardzo drogi. Jego komercjalizacja pomoże w obniżeniu kosztów. Na ten moment producent skupiał się na produkcji w mniejszych rozmiarach, gdyż pierwsze ekrany Micro-LED były początkowo wdrażane wyłącznie do ogromnych paneli.

Samsung produkuje już telewizory Micro-LED dla konsuentów

Celem Samsunga jest utworzenie procesów produkcyjnych dla paneli Ultra-Small Micro-LED, które mogą w przyszłości pojawić się w rozwiązaniach rozszerzonej rzeczywistości, ekranach pojazdów, smartfonach czy smartzegarkach. Obecnie najmniejszy Micro-LED sprzedawany do klientów ma 76 cali, a pierwszy ekran The Wall od Samsunga był modułowym rozwiązaniem o przekątnej 146 cali. Głównym problemem dla obydwu firm będzie zmniejszenie ekranów do rozmiarów, które pozwolą na implementację np. w smartfonach bez przegrzewania się.

Samsung nie musi być firmą od OLED-ów. Micro-LED daje na to nadzieje

Samsung Display to lider w świecie ekranów OLED. Według przewidywań analityków zapotrzebowanie na takie panele będzie tylko wzrastać. Chińska konkurencja także ma te informacje i intensyfikuje swoją produkcję, jak chociażby w przypadku BOE, ale Samsung wychodzi im naprzeciw i wraca do pracy nad fabryką w Asan w Korei Południowej. Ten zakład będzie otwarty w 2028 roku.

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Dominacja na rynku OLED nie może jednak przysłonić tego, że panele Micro-LED mogą okazać się lepszym wyborem na przyszłość. Łatwiej w nich osiągnąć wyższą jasność przy rzeczywistej reprodukcji kolorów, a ponadto są znacznie odporniejsze na wypalanie się pojedynczych jednostek. Do tego w długiej produkcji taka technologia może okazać się tańsza w produkcji.