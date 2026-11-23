ChatBCI-Assist wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby ograniczyć liczbę decyzji potrzebnych do przekazania wiadomości. Pomysł przypomina podpowiedzi w klawiaturze smartfona, ale w przypadku osoby, która nie może mówić ani pisać, jego znaczenie jest zupełnie inne.

Mózg nie dyktuje tekstu, a wybiera coś z ekranu

Podstawą ChatBCI-Assist jest czepek EEG rejestrujący aktywność elektryczną mózgu przez skórę głowy, a więc bez konieczności wszczepiania elektrod. Użytkownik patrzy na ekran z literami i propozycjami słów lub całych fraz, których wiersze oraz kolumny szybko migają.

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Cały mechanizm bazuje na zjawisku P300, czyli charakterystycznej reakcji elektrycznej mózgu, która pojawia się zwykle około 300 milisekund po zauważeniu istotnego bodźca. Jeśli człowiek skupia uwagę na konkretnej literze, to jego mózg reaguje na rozbłysk zawierającego ją wiersza lub kolumny, a komputer analizuje moment wystąpienia tej reakcji i ustala, co użytkownik chciał wybrać.

Nie oznacza to jednak, że system odczytuje myśli, bo rozpoznaje jedynie świadomy wybór spośród dostępnych na ekranie opcji. Same rozwiązania wykorzystujące P300 istnieją zresztą od dekad. Co więcej, część osób z ALS, czyli stwardnieniem zanikowym bocznym, już korzysta z urządzeń śledzących ruch gałek ocznych. Tyle że przy zaawansowanej chorobie nawet kontrola wzroku może przestać wystarczać. EEG stanowi wtedy interesującą alternatywę, choć również wymaga uwagi wzrokowej i rejestruje sygnał podatny na zakłócenia.

Trzykrotny wzrost szybkości ma swoje drugie dno

Sukces badaczy sprowadza się do tego, że dostosowali model językowy do wiadomości związanych z potrzebami osób z ALS. AI analizuje dotychczasowe wybory i kontekst rozmowy, a następnie proponuje całe sformułowania. W efekcie ktoś, kto chce przekazać “chcę wody”, może wybrać “podaj mi wodę” bez zaznaczania kolejnych liter. System wykorzystuje też mechanizm adaptacyjnego zakończenia rozpoznawania wyboru, zamiast zawsze wymagać takiej samej liczby błysków.

Podczas eksperymentów z udziałem dziesięciu zdrowych uczestników średnia szybkość wyniosła 19,7 znaku na minutę przy dokładnym przepisywaniu zdań i 30,7 znaku na minutę, gdy liczyło się zachowanie ich sensu. Względem klasycznych podpowiedzi słownikowych było to odpowiednio niemal dwukrotne i niemal trzykrotne przyspieszenie. Uczestnicy oceniali też korzystanie z systemu jako mniej męczące.

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Tylko że tych wyników nie należy mylić z trzykrotnie szybszym odczytywaniem mózgu. W drugim trybie AI może przygotować większość komunikatu, więc liczba znaków gotowej wypowiedzi rośnie bez proporcjonalnego wzrostu liczby świadomych wyborów. Dla osoby próbującej porozumieć się z otoczeniem może być to ogromna zaleta, ale technicznie mówimy o sprawniejszym tworzeniu wiadomości, a nie o równie dużym postępie w dekodowaniu sygnałów EEG.

Przyszłość komunikacji z mózgiem może zależeć od oprogramowania

Przy okazji wcześniejszego tekstu o Neuralinku zwracałem uwagę na trudność utrzymania niezawodnego połączenia między mózgiem a komputerem. Rutgers pokazuje więc inny kierunek, bo oto zamiast sięgać po implant i coraz więcej danych neuronalnych, część ograniczeń można obejść lepszym oprogramowaniem. Podoba mi się też, że model działa lokalnie, a więc bez wysyłania prywatnych wiadomości do chmury, a sam użytkownik może odrzucić sugestię i samodzielnie wybierać litery.

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Na razie jednak nie nazywałbym ChatBCI-Assist przełomem klinicznym. Badacze dopiero planują próby z osobami chorującymi na ALS i nie wiemy, jak system poradzi sobie z ich rzeczywistymi ograniczeniami. Widzę w tym za to bardzo obiecującą zmianę podejścia, bo być może przyszłość komunikacji przez interfejsy mózg-komputer zależy nie tylko od tego, ile potrafimy odczytać z mózgu, ale też od tego, jak mało musimy go o cokolwiek pytać.

Źródła: Uniwersytet Rutgersa, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, PubMed