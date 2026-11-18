Firma widząc, że ma spory dystans do pokonania, po prostu udostępnia wszystko za darmo lub w niskiej cenie i tak to się w tym biznesie kręci. Naturalnie OpenAI miało tak dużą przewagę, że do dzisiaj mają w garści połowę użytkowników chatbotów, ale Google już nadrobiło dystans w połowie. Widać zatem, że podejście działa, a skoro tak, to dorzucają drwa do ognia.

Google Spark AI zmienia się w nowe narzędzie i odradza jako Tasks, którego można już używać za darmo

Twórcy naszej ulubionej przeglądarki (chociaż już nie takiej ulubionej) ogłosili właśnie rebranding swojego agenta sztucznej inteligencji Spark AI. Od teraz jest ukryty pod nową zakładką w standardowym czacie Gemini, jako Tasks (zadania) i co najważniejsze, nie jest schowany za żadną subskrypcją.

Google

Tasks jest nie tylko darmowe, ale jeszcze do tego korzysta z nowej “mocy” rozwiązania AI Google, czyli modelu Gemini 4 Hydrogen. Pozwala on na konstruowanie oraz co najważniejsze realizację całych planów na życzenie użytkownika. Dosłownie można połączyć z kalendarzem, a bot ogarnie rezerwację w restauracji czy przegląd samochodu.

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Jest w tej pięknej historii wiele haczyków, ale nim do tego przejdziemy, to niestety póki co Tasks jest dostępne wyłącznie dla użytkowników Stanów Zjednoczonych, lecz czy to taka znów strata? Zastanówmy się, ponieważ ta “swoboda” ma swoją cenę i brzmi dość absurdalnie jakby się ktoś nad tym pochylił i chwilę zastanowił.

Gemini w Tasks zrobi wszystko za użytkownika w połączeniu z jego kontem oraz danymi, lecz żeby wiele z tych zadań realizować, to należy przekazać dostęp do swojego managera HASEŁ oraz co chyba najbardziej przerażające, należy również wydać pozwolenie na wykonywanie płatności przy pomocy portfela Google Pay. Straszy też fakt łatwości wykonywania tych czynności, bowiem wystarczy (w Stanach Zjednoczonych) wysłać maila na [email protected] lub puścić SMS z zadaniem dla Tasks.

Jedni nazwą to oczywistymi krokami do uzyskania swobody, bo tak, to jest zrozumiałe. Potrzeba tych wszystkich kroków, żeby automat mógł je wykonywać za nas. Tylko że czy naprawdę chcemy łykać przynętę Big Techu i dobrowolnie oddawać informacje o nas samych? Najwyraźniej tak, bo pomysły się robią coraz bardziej szalone.

Źródło: Google

Sam agent Spark AI zadebiutował w maju bieżącego roku, lecz jak pamiętamy (i co jest kluczowe dla rebrandingu) wówczas był zarezerwowany wyłącznie dla dwóch, najdroższych z planów sztucznej inteligencji Google. I chociaż powyższe “udogodnienia” trafią jedynie do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, to samo Tasks pojawi się także w Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Australii oraz w Indiach.

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I tak to się właśnie kręci w świecie sztucznej inteligencji. Taka forma agenta, dosłownie przejmującego od nas zadania, pojawiła się już i u konkurencji w postaci Claude Duet, OpenAI Dots, czy Meta Muse. Google dodaje jeszcze adnotację, że wszelkie te zadania są wykonywane w zamkniętym środowisku spersonalizowanym wyłącznie dla konkretnego użytkownika, więc nie ma obaw, że ktoś inny przejmie o nim wiedzę.

Tylko czy ktoś inny, to człowiek, czy agentów w to również wliczamy? Może jeszcze w zeszłym roku można by było na to przymknąć oko, ale teraz żyjemy w czasach AI, które potrafi czasami wyciec poza zabezpieczenia i zacząć poważnie broić. Szczęście w nieszczęściu, na razie jest to usługa niedostępna w Polsce.

Źródło: theverge