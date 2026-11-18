W ten sposób niezależne punkty napraw, jak i odważniejsi właściciele sprzętu mogą oficjalnie zamówić niemal każdy element skomplikowanej, dwuekranowej konstrukcji. Tylko od razu trzeba się liczyć z tym, że to będzie naprawdę droga zabawa.

Wewnętrzny ekran najdroższym elementem układanki

Zestawienie polskich cen opublikowane przez producenta pokazuje wyraźnie, że najbardziej bolesnym dla portfela uszkodzeniem pozostaje awaria głównego, elastycznego wyświetlacza. Pełny moduł wewnętrznego ekranu wraz z ramkąwyceniono na aż 4999 złotych. Brzmi to naprawdę kiepsko, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że być może to właśnie ekran (który już niektórym pęka) będzie najczęstszym powodem wizyt w serwisie.

Pocieszeniem jest fakt, że Apple dopuszcza również zakup samego elastycznego panelu bez pełnego modułu montażowego za połowę tej kwoty, czyli 2499 złotych. Tu dodam też informację, że pierwsze rozbiórki przeprowadzone przez serwisantów wykazały, że mimo złożonego mechanizmu zawiasu iPhone Duo został zaprojektowany w sposób zaskakująco przyjazny dla napraw, więc zapewne co lepsi majsterkowicze będą w stanie sobie z tym poradzić, choć przez wzgląd na ceny lepiej nie siadać do tego, jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności.

Czytaj też: Huawei otwiera nowy rozdział. Oto Osta O1 Pro – szeroki smartfon ze sztuczną inteligencją

Tak prezentuje się pełne zestawienie polskich cen oryginalnych części dostępnych w sklepie Self Service Repair Store:

Podzespół Cena standardowa Pełny moduł wewnętrznego ekranu 4999,00 zł Sam panel wewnętrznego ekranu 2499,00 zł Zewnętrzny ekran 2148,99 zł Obudowa z wbudowaną baterią 1599,00 zł Główny aparat 1189 zł Tylne szkło obudowy 908,99 zł Wewnętrzny aparat FaceTime 999,01 zł Zewnętrzny aparat przedni 999,01 zł Bateria 1 579 zł Bateria 2 579 zł Złącze USB-C 519,48 zł Płyta wejścia/wyjścia 519,48 zł Dolny głośnik 348,09 zł Górny głośnik 348,09 zł Główny mikrofon 348,09 zł Moduł TapticEngine 348,09 zł Taśma czytnika Touch ID i przycisku aparatu 337,48 zł Przyciski głośności 337,48 zł Wierzchnia warstwa ochronna ekranu 148,85 zł

Aby przeprowadzić naprawę zgodnie z procedurą producenta, nie wystarczy zwykły śrubokręt. Ale spokojnie, Apple udostępnił również specjalne akcesoria, takie jak nożyki do cięcia kleju, przyssawki, nylonowe sondy, wkrętaki dynamometryczne oraz komplety śrub, które można kupić na własność lub wypożyczyć. Siedmiodniowy wynajem pełnego zestawu narzędzi serwisowych dla modelu iPhone Duo kosztuje u nas 270,60 zł.

Lepiej udać się do autoryzowanego serwisu

Nie ma co ukrywać, ceny poszczególnych podzespołów są kosmicznie drogie, zwłaszcza wszystkiego, co tyczy się ekranów. Samodzielna ich naprawa jest jednak możliwa, a to duży plus, chociaż – jak już wspomniałam – lepiej nie traktować iPhone’a Duo jako poligon doświadczalny dla początkującego majsterkowicza. O wiele lepiej będzie udać się do oficjalnego serwisu, gdzie zrobią to za nas profesjonaliści.

Czytaj też: Przy nim Apple Watch to grubasek. Nowy smartwatch Huawei prezentuje się obłędnie

Zwłaszcza że szacunkowe ceny (można je sprawdzić na stronie Apple’a) są zbliżone, a przynajmniej mamy pewność, że zajmuje się tym ktoś, kto rzeczywiście się na tym zna. Ponadto, o czym niektórzy mogą zapominać, po złożeniu telefonu z nowym ekranem czy baterią konieczne jest jeszcze przeprowadzenie programowej konfiguracji systemowej w celu pełnej kalibracji podzespołów.

Źródło: Apple, Self Service Repair Store