W ten sposób niezależne punkty napraw, jak i odważniejsi właściciele sprzętu mogą oficjalnie zamówić niemal każdy element skomplikowanej, dwuekranowej konstrukcji. Tylko od razu trzeba się liczyć z tym, że to będzie naprawdę droga zabawa.
Wewnętrzny ekran najdroższym elementem układanki
Zestawienie polskich cen opublikowane przez producenta pokazuje wyraźnie, że najbardziej bolesnym dla portfela uszkodzeniem pozostaje awaria głównego, elastycznego wyświetlacza. Pełny moduł wewnętrznego ekranu wraz z ramkąwyceniono na aż 4999 złotych. Brzmi to naprawdę kiepsko, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że być może to właśnie ekran (który już niektórym pęka) będzie najczęstszym powodem wizyt w serwisie.
Pocieszeniem jest fakt, że Apple dopuszcza również zakup samego elastycznego panelu bez pełnego modułu montażowego za połowę tej kwoty, czyli 2499 złotych. Tu dodam też informację, że pierwsze rozbiórki przeprowadzone przez serwisantów wykazały, że mimo złożonego mechanizmu zawiasu iPhone Duo został zaprojektowany w sposób zaskakująco przyjazny dla napraw, więc zapewne co lepsi majsterkowicze będą w stanie sobie z tym poradzić, choć przez wzgląd na ceny lepiej nie siadać do tego, jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności.
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Tak prezentuje się pełne zestawienie polskich cen oryginalnych części dostępnych w sklepie Self Service Repair Store:
|Podzespół
|Cena standardowa
|Pełny moduł wewnętrznego ekranu
|4999,00 zł
|Sam panel wewnętrznego ekranu
|2499,00 zł
|Zewnętrzny ekran
|2148,99 zł
|Obudowa z wbudowaną baterią
|1599,00 zł
|Główny aparat
|1189 zł
|Tylne szkło obudowy
|908,99 zł
|Wewnętrzny aparat FaceTime
|999,01 zł
|Zewnętrzny aparat przedni
|999,01 zł
|Bateria 1
|579 zł
|Bateria 2
|579 zł
|Złącze USB-C
|519,48 zł
|Płyta wejścia/wyjścia
|519,48 zł
|Dolny głośnik
|348,09 zł
|Górny głośnik
|348,09 zł
|Główny mikrofon
|348,09 zł
|Moduł TapticEngine
|348,09 zł
|Taśma czytnika Touch ID i przycisku aparatu
|337,48 zł
|Przyciski głośności
|337,48 zł
|Wierzchnia warstwa ochronna ekranu
|148,85 zł
Aby przeprowadzić naprawę zgodnie z procedurą producenta, nie wystarczy zwykły śrubokręt. Ale spokojnie, Apple udostępnił również specjalne akcesoria, takie jak nożyki do cięcia kleju, przyssawki, nylonowe sondy, wkrętaki dynamometryczne oraz komplety śrub, które można kupić na własność lub wypożyczyć. Siedmiodniowy wynajem pełnego zestawu narzędzi serwisowych dla modelu iPhone Duo kosztuje u nas 270,60 zł.
Lepiej udać się do autoryzowanego serwisu
Nie ma co ukrywać, ceny poszczególnych podzespołów są kosmicznie drogie, zwłaszcza wszystkiego, co tyczy się ekranów. Samodzielna ich naprawa jest jednak możliwa, a to duży plus, chociaż – jak już wspomniałam – lepiej nie traktować iPhone’a Duo jako poligon doświadczalny dla początkującego majsterkowicza. O wiele lepiej będzie udać się do oficjalnego serwisu, gdzie zrobią to za nas profesjonaliści.
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Zwłaszcza że szacunkowe ceny (można je sprawdzić na stronie Apple’a) są zbliżone, a przynajmniej mamy pewność, że zajmuje się tym ktoś, kto rzeczywiście się na tym zna. Ponadto, o czym niektórzy mogą zapominać, po złożeniu telefonu z nowym ekranem czy baterią konieczne jest jeszcze przeprowadzenie programowej konfiguracji systemowej w celu pełnej kalibracji podzespołów.
Źródło: Apple, Self Service Repair Store