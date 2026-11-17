Najnowszym przykładem jest tu firma Natural Cycles, która zaprezentowała swój pierwszy pierścień o nazwie NC° Ring. Marka znana z certyfikowanej aplikacji wspierającej bezhormonalną kontrolę płodności kieruje swój smart ring do kobiet, zwłaszcza swoich użytkowniczek, stąd też obecność konkretnych funkcji na pokładzie.

NC° Ring przenosi technologię z nadgarstka na palec

Natural Cycles zauważyło, że około 80 procent aktywnych użytkowniczek ich platformy i tak zbiera dane o temperaturze ciała za pomocą elektroniki noszonej (dotychczas głównie przy użyciu opaski na nadgarstek NC° Band), to można dać im coś, co będzie jeszcze wygodniejsze w noszeniu.

W ten sposób zaprojektowano urządzenie stanowiące dyskretną alternatywę dla tradycyjnego mierzenia temperatury rano lub spania w opasce na ręku. Pierścień rejestruje temperaturę ciała oraz ruch w trakcie snu, a po przebudzeniu synchronizuje odczyty z aplikacją, która na tej podstawie wyznacza dzienny status płodności (według danych producenta metoda ta wykazuje 93-procentową skuteczność przy typowym stosowaniu i posiada rejestrację wyrobu medycznego m.in. w Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie).

Projektanci pod kierownictwem Manuela Åberga Cobo postawili sobie za cel stworzenie sprzętu, o którym można po prostu zapomnieć na co dzień – także wtedy, gdy nosi się go tuż obok klasycznej biżuterii. Według deklaracji firmy NC° Ring jest obecnie najlżejszym i najwęższym inteligentnym pierścieniem na rynku i zależności od wybranego rozmiaru waży zaledwie od 1,9 grama, a jego szerokość wynosi tylko 5,8 milimetra.

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W dodatku, w przeciwieństwie do większości konkurencyjnych konstrukcji, wewnętrzna strona obrączki jest całkowicie gładka. Zrezygnowano z wystającego zgrubienia na sensory, dzięki czemu pierścień nie uciska palca podczas snu czy codziennych obowiązków. Drugą istotną różnicą jest brak nocnego podświetlenia. Wbudowane czujniki temperatury i ruchu działają bez emisji światła charakterystycznego dla optycznych pulsometrów, więc pierścień nie rozświetla sypialni w środku nocy.

Dwa tygodnie pracy na jednym ładowaniu to ogromna zaleta

Konstrukcja jest w pełni wodoszczelna i przystosowana do całkowitego zanurzenia w wodzie, więc nie trzeba jej zdejmować podczas pływania czy brania prysznica. Wbudowany akumulator zapewnia do 14 dni pracy na jednym ładowaniu, a pełne uzupełnienie energii za pomocą magnetycznej ładowarki bezprzewodowej zajmuje około półtorej godziny.

Żeby nie było, że pierścień służy tylko do jednego, to poza wyznaczaniem dni płodnych i niepłodnych w aplikacji dostępne są również dodatkowe statystyki dotyczące snu oraz codziennej aktywności fizycznej, traktowane jako osobne narzędzie wspierające ogólne samopoczucie. Oczywiście nie są one aż tak rozbudowane, jak w smartwatchach, ale raczej na codzienny użytek powinny wystarczy.

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NC° Ring zadebiutował jednocześnie w Europie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Australii (podczas gdy w Stanach Zjednoczonych zaprezentowano równolegle drugą generację opaski nadgarstkowej NC° Band 2). Najciekawsza jest jednak cena, ponieważ… jej nie ma. Producent postanowił, że do 31 grudnia 2026 roku będzie dodawał pierścień jako gratis dla tych użytkowniczek, które wykupią roczną subskrypcję ich aplikacji. To ciekawy ruch i na pewno zachęcający do sięgnięcia po platformę, która normalnie kosztuje blisko 600 złotych.

Źródło: Natural Cycles