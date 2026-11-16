Najlepszym przykładem jest tutaj Bangle.js 3, czyli wyczekiwany następca modelu z 2021 roku, który zamiast skupiać się na tym, co robią już inni, idzie w zupełnie inną stronę. Jego głównym „bajerem” jest bowiem… wykrywanie wycieku gazu.

Bangle.js 3 to naprawdę zaskakujący smartwatch

Zacznijmy jednak od początku, czyli od specyfikacji, bo tu trochę się pozmieniało względem poprzednika. Już na pierwszy rzut oka widać bowiem, że zegarek rezygnuje z dotychczasowej formy. Zamiast prostokątnej koperty otrzymujemy okrągły wyświetlacz o przekątnej 1,2”, rozdzielczości 240×240 pikseli oraz oszczędnej palecie 64 kolorów. Dla dotychczasowej społeczności skupionej wokół otwartego ekosystemu Espruino istotny będzie zapewne fakt, że system zachowa pełną wsteczną kompatybilność – starsze aplikacje napisane pod kwadratowy ekran mają bez problemu uruchamiać się na nowym panelu, więc to bardzo dobra wiadomość.

Pod względem samej elektroniki mamy do czynienia z konstrukcją skrojoną pod maksymalną energooszczędność i swobodę modyfikacji, a nie pod wyświetlanie skomplikowanych animacji. Za obliczenia odpowiada układ Nordic nRF54L15 oparty na rdzeniu Arm Cortex-M33 taktowanym zegarem 128 MHz, wspierany przez 1,5 MB pamięci nieulotnej, 256 kB pamięci RAM oraz zintegrowany moduł Bluetooth LE. Za łączność Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz odpowiada natomiast osobny czip ESP32C2, a na dane użytkownika przewidziano 32 MB pamięci flash.

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Lista pozostałych podzespołów pokazuje wyraźnie, że nie jest to zwykły zegarek do liczenia kroków, który ma konkurować z popularnymi modelami Samsunga, Huawei czy Apple’a. Na pokładzie znalazły się akcelerometr, żyroskop, magnetometr, czujnik tętna, głośnik, mikrofon oraz silniczek wibracyjny, a całość uzupełnia nadajnik i odbiornik podczerwieni pozwalający chociażby na sterowanie domowym sprzętem RTV. Zrezygnowano natomiast całkowicie z modułu GPS oraz łączności NFC, której większość z nas zawsze szuka w specyfikacji smartwatchy.

Na koniec warto jeszcze dodać, że pod względem samej konstrukcji Bangle.js 3 stawia na otwartość i to dosłownie. tylny dekiel nie jest klejony, lecz przykręcany śrubkami, co ułatwia dostęp do wnętrza i samodzielne modyfikacje sprzętowe. To tez odróżnia go od typowych zegarków dostępnych na rynku.

Inteligentny czujnik gazu na nadgarstku

Teraz czas na gwóźdź programu, czyli coś, co zdecydowanie odróżnia Bangle.js 3 od jakiegokolwiek smartwatcha, jaki widzieliśmy do tej pory. W szczegółowym wpisie dokumentującym postępy prac na platformie GitHub twórca projektu, Gordon Williams, ogłosił bowiem, że konstrukcja przewiduje montaż opracowanego przez firmę Bosch inteligentnego sensora gazu (w dokumentacji projektowej przewija się układ BME690), zdolnego do wykrywania obecności lotnych związków organicznych i rozpoznawania konkretnych zapachów.

Po co komu elektroniczny „nos” zamknięty w kopercie zegarka? Na ten moment trudno w sumie powiedzieć, choć zastosowania na pewno się znajdą. Teoretycznie taki czujnik mógłby służyć do monitorowania jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, ostrzegania przed ulatniającymi się oparami chemicznymi w warsztacie, a w rękach programistów piszących własny kod – do eksperymentów z rozpoznawaniem zapachu parzonej kawy czy świeżego pieczywa. Kiedy się nad tym zastanowimy, to znajdziemy całkiem sporo potencjalnych sposobów na jego wykorzystywanie.

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Zresztą sam twórca zaznacza w dyskusji na GitHubie, że ostateczna obecność sensora Boscha w podstawowej wersji zegarka zależy jeszcze od jego dostępności i ceny w momencie zamawiania komponentów – niewykluczone więc, że trafi on ostatecznie do specjalnego wariantu Pro. Mimo to, sam kierunek jest naprawdę ciekawy i nic dziwnego, że wśród społeczności wywołał niemałe poruszenie.

Na gotowy produkt trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Gordon Williams celuje z rozpoczęciem wysyłek w lato 2027 roku, więc do tego czasu niektóre rzeczy mogą się zmienić. Jeśli zaś chodzi o cenę, ta zapewne pojawi się bliżej premiery.

Źródło: GitHub