Piszą o nim w Nature i podkreślają, że nowe podejście może utorować drogę do projektowania wydajniejszych ogniw fotowoltaicznych, a także technologii wykorzystujących światło słoneczne do produkcji paliw. Aby zrozumieć, dlaczego ostatnie zmiany są tak istotne, powinniśmy zacząć od wyjaśnienia, co dzieje się wewnątrz ogniwa fotowoltaicznego. Kiedy półprzewodnik pochłania foton, czyli cząstkę światła, jego energia może uwolnić elektron. W materiale powstaje wówczas para: elektron o ładunku ujemnym oraz dziura elektronowa, zachowująca się jak ładunek dodatni.

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Aby powstał prąd elektryczny, oba ładunki muszą zostać skutecznie rozdzielone i zebrane przez odpowiednie elementy ogniwa. Problem pojawia się wtedy, gdy elektron ponownie spotyka się z dziurą. Dochodzi wówczas do rekombinacji, podczas której energia zostaje utracona, zamiast posłużyć do produkcji prądu. Co szczególnie istotne, materiały bardzo dobrze pochłaniające światło często charakteryzują się również szybką rekombinacją. Oznacza to, że trudno jednocześnie uzyskać wysoką zdolność absorpcji promieniowania i długi czas życia ładunków elektrycznych.

Zespół z Oksfordu wykazał, że siarczek bizmutu może zachowywać się inaczej niż typowe półprzewodniki. Tajemnica tkwi w jego nietypowej strukturze elektronowej, która zapewnia dwie bardzo blisko położone energetycznie drogi przejścia elektronów. Jedna z nich umożliwia skuteczne pochłanianie światła. Druga znajduje się nieco niżej energetycznie i pozwala ładunkom przebywać w stanach, w których rekombinacja zachodzi znacznie wolniej. Można to porównać do tymczasowego magazynu, w którym elektrony i dziury pozostają dłużej, zamiast szybko znikać w wyniku rekombinacji.

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty, wykorzystując ultrakrótkie impulsy laserowe. Następnie obserwowali zachowanie ładunków za pomocą techniki spektroskopii terahercowej, pozwalającej śledzić niezwykle szybkie procesy zachodzące w materiale. Pomiary wykonano w szerokim zakresie temperatur: od pokojowej aż do wartości niewiele wyższych od zera absolutnego. Wyniki potwierdziły przewidywania modelu. Co więcej, nawet w temperaturze pokojowej siarczek bizmutu wykazywał około 75 procent mniejszą szybkość utraty ładunków niż konwencjonalne półprzewodniki o porównywalnej zdolności pochłaniania światła.

Oczywiste korzyści obejmą konwencjonalną fotowoltaikę, ale zastosowań powinno być więcej.. Dłuższy czas życia ładunków oznacza więcej czasu na ich zebranie i wykorzystanie, co potencjalnie może przełożyć się na sprawniejsze przekształcanie energii słonecznej w elektryczność. Podobny mechanizm powinien znaleźć zastosowanie w produkcji paliw z wykorzystaniem energii słonecznej. W takich procesach światło napędza reakcje chemiczne, które wymagają odpowiednio długiego czasu na przeprowadzenie poszczególnych etapów. Dłużej utrzymujące się ładunki mogłyby zwiększyć szanse na ich skuteczne wykorzystanie.

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Z drugiej strony, nie mówimy jeszcze o rewolucyjnym, działającym panelu. Eksperymenty potwierdziły po prostu istnienie obiecującego mechanizmu w siarczku bizmutu, choć nie mamy jeszcze danych co do jego skuteczności w gotowym ogniwie fotowoltaicznym. Kolejnym krokiem w tym zakresie będzie poszukiwanie innych materiałów o podobnej strukturze elektronowej, na przykład poprzez analizę istniejących baz danych materiałowych i projektowanie nowych półprzewodników. Najważniejszy pozostaje natomiast fakt, iż wysoka absorpcja światła i wolna rekombinacja ładunków nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Źródło: Nature