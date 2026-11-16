Okulary Apple coraz bliżej. W Polsce mogą okazać się nieprzydatne

Apple po raz kolejny nie jest pierwszy w nowej kategorii produktowej. Musieliśmy czekać 8 lat od pierwszych masowo dostępnych składanych urządzeń, aż producent pokaże iPhone’a Duo. Producent dopracował formułę i pokazał urządzenie o nieco innej formie niż dotychczas serwowana przez konkurentów. Jednocześnie nie obyło się bez wpadek — część użytkowników skarżyło się na “pękanie” ekranu.

W przypadku okularów poziom skomplikowania wydaje się niższy i Apple nie będzie czekał ze swoim sprzętem tak długo. Producent i tak jest za potencjalnie największymi konkurentami — Meta od lat współpracuje z Ray-Ban, jak i Oakley, a Samsung i Google kilka dni temu rozpoczęły przedsprzedaż (nie w Polsce) okularów tworzonych we współpracy z Gentle Monster i Warby Parker.

Apple najpewniej postawi na własne rozwiązania i nie będzie opierać się na współpracy z twórcami oprawek. Więcej na ten temat przekazał Mark Gurman z Bloomberga.

Okulary Apple: znamy więcej detali na temat projektu N50

Firmie z Cupertino nie zależy tylko na wypuszczeniu gadżetu, który będzie się integrował z iPhonem, ale rozwiązaniu, które będzie promowało nową Siri. Na wybranych rynkach może ona precyzyjnie kontrolować działania wewnątrz aplikacji, choć nie jest to jeszcze zestaw w pełni do tego gotowy, jak ma to miejsce w przypadku rozwiązań z nowego Androida, także niedostępnych w Polsce.

Nowa Siri nie działa jeszcze w Polsce, ale stanie się napędem dla okularów

Apple chce uzyskać przewagę nad Metą czy Google dzięki temu, że okulary Apple będą mocno zintegrowane z aplikacjami, zarówno tymi od producenta, jak i zewnętrznymi. Jak wskazuje Mark Gurman, producent będzie miał łatwiejszą drogę dla deweloperów niż w przypadku okularów Meta. Visual Intelligence pomoże rozpoznawać budynku, sugerować potrawy na bazie zawartości lodówki czy pomagać w nawigacji w mieście. Pozwolą także na dzwonienie oraz łatwiejsze niż w przypadku okularów Mety odpowiadanie na wiaomości.

Pierwsza generacja okularów nie będzie jednak w stanie natywnie uruchamiać aplikacji zewnętrznych. Te będą działały wyłącznie w ramach integracji z Siri dostępną na iPhonie. Producent nie przewiduje wsparcia dla smartfonów z Androidem. Wewnętrzne prototypy opierają się na skrojonej pod prostszy sprzęt wersji systemu visionOS 28. iPhone obsłuży zapytania, które będą docierały do niego z okularów m.in. poprzez Wi-Fi.

Pracownicy mówią o okularach Apple jak o “AirPodsach na twarz”. Pierwsza generacja nie otrzyma zewnętrznego wyświetlacza z projekcją. To plan na dalszą przyszłość. Teraz firma skupia się na smukłości — pierwsze działające egzemplarze są nieco cieńsze niż druga generacja Meta Ray-Ban. Udało się to między innymi dzięki systemowi ładowania opartemu o trzy magnetyczne piny na końcu lewego zausznika, co pozwala na noszenie okularów podczas ładowania.

Rozwiązania techniczne w Apple nieraz czekają na oprogramowanie

W ubiegłym tygodniu John Ternus wywierał presję na Craigu Federighim, szefie działu oprogramowania, by ten poważniej potraktował rozwój AI w firmie. Według Marka Gurmana dochodzi do opóźnień we wdrażaniu produktów takich jak HomeView, AirPodsy z kamerami do rozpoznawania obiektów czy właśnie okularów ze względu na problemy, które producent miał przy wdrożeniu sztucznej inteligencji do swojego ekosystemu.

Pierwszej prezentacji okulary Apple mają doczekać się podczas konferencji WWDC poświęconej oprogramowaniu w ekosystemie firmy. Do pierwszych klientów sprzęt ma dotrzeć jeszcze pod koniec 2027 roku.

iPhone Duo 2 może zyskać Face ID

To niejedyny produkt, jaki Apple szykuje przy okazji 20. urodzin iPhone’a. Firma planuje wypuścić w 2027 roku zarówno iPhone’a Duo 2, jak i iPhone’a Air 2. Odświeżenia mają doczekać się też iPady, zarówno podstawowy, jak i modele Air oraz Pro. Firma chce tchnąć nowe życie w Apple Watcha, w tym rozważa stworzenie modelu bez ekranu. To może być też rok, w którym zobaczymy iPhone’a 18 obok jubileuszowych iPhone’ów Pro z okazji 20-lecia.

Na razie najwięcej konkretów mamy na temat nowego Duo. Wiemy, że Apple próbuje zintegrować w nim system Face ID, ale firmie kończy się czas na to, by wytworzyć satysfakcjonujące rozwiązanie, gotowe na masową produkcję.