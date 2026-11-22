Dar podkreślił, że potencjalna wartość bogactw naturalnych Pakistanu wielokrotnie przewyższa obecne zobowiązania finansowe kraju. Jak dodał, zadłużenie pakistańskiego rządu wynosi około 100 miliardów dolarów. Po uwzględnieniu zobowiązań zagranicznych przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów sektora publicznego łączna kwota wzrasta do około 130 miliardów dolarów. W związku z tym niewykorzystany potencjał surowcowy może stać się podstawą długoterminowego rozwoju gospodarczego. Warunkiem jest jednak skuteczne rozpoznanie złóż i rozwój infrastruktury umożliwiającej ich wydobycie.

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Kluczowym elementem nowych planów jest współpraca z Turcją. Jednostka badawcza Oruç Reis przybyła do portu w Karaczi, aby przeprowadzić zaawansowane badania sejsmiczne na obszarach morskich u wybrzeży Pakistanu. Statek wykorzysta technologię pozwalającą uzyskać trójwymiarowe dane geologiczne dotyczące struktur znajdujących się pod dnem morskim. W pierwszym etapie badania obejmą obszar około 670 kilometrów kwadratowych w basenie Indusu. Zbieranie danych ma potrwać około dwóch miesięcy, natomiast ich analiza i interpretacja mogą zająć kolejne pół roku.

Według zapowiedzi tureckiego ministra energii i zasobów naturalnych, Alparslana Bayraktara, rozpoczęcie wierceń poszukiwawczych planowane jest na przyszły rok. Pakistan i Turcja mówią o czwartym kwartałe 2027 roku jako potencjalnym terminie rozpoczęcia tego etapu prac. Co ciekawe, Pakistan przez blisko dwie dekady nie prowadził nowych przetargów na morskie bloki poszukiwawcze, dlatego wznowienie działalności eksploracyjnej z pewnością nie jest przypadkowe.

Partnerstwo z Turcją obejmuje zarówno poszukiwania ropy oraz gazu, jak i rozwój sektora wydobywczego, a także odnawialnych źródeł energii. Podczas spotkania w Karaczi politycy podpisali kolejne porozumienia dotyczące współpracy w obszarze surowców mineralnych. Obejmują one między innymi rozwój projektów związanych z antymonem w prowincji Beludżystan oraz poszukiwaniem złóż miedzi i złota w dystrykcie Chagai.

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Władze Pakistanu chcą przy okazji zacieśnić współpracę naukową. Dar zapowiedział większe zaangażowanie pakistańskich geologów, inżynierów, uniwersytetów i instytutów badawczych we wspólne przedsięwzięcia z tureckimi partnerami. I choć ostatnie ustalenia bez wątpienia brzmią optymistycznie, to perspektywa wykorzystania bogactw naturalnych pozostaje obarczona znacznym ryzykiem. Badania sejsmiczne nie gwarantują odkrycia złóż, których wydobycie będzie opłacalne komercyjnie. Potrzebne są dalsze inwestycje, a co jeszcze ważniejsze: stabilne otoczenie regulacyjne. Wizja eksploatacji złóż o wartości rzędu 10 bilionów dolarów pozostaje jednak czymś iście fascynującym.

Źródło: Pakistan Today