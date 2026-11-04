Płacisz mniej i jeszcze zgarniasz cashback. Epson ma idealny zestaw do domowego biura

Epson postanowił coś z tym zrobić i przygotował dla nas jesienną promocję na swój popularny model wielofunkcyjny EcoTank L3351. Do końca listopada zestaw obejmujący drukarkę, dodatkową dużą butelkę czarnego tuszu oraz całą ryzę papieru A4 kupimy z mocną zniżką.

Drukarka bez kartridży i zapas na start za 929 zł

Najważniejsze w tym zestawie jest oczywiście kompaktowe urządzenie L3351, które zamiast tradycyjnych, małych pojemników na tusz wykorzystuje znany i lubiany system stałego zasilania atramentem (stąd nazwa EcoTank). Przód obudowy wyposażono w przeźroczyste okienka, a sam tusz dolejemy w prosty sposób z poręcznych butelek, przez co koszt jednej strony jest naprawdę śmiesznie niski. Sprzęt drukuje, skanuje i kopiuje w formacie A4, a dzięki łączności Wi-Fi oraz aplikacji mobilnej Epson Smart Panel wydruki można zlecać bezpośrednio ze smartfona czy tabletu.

W ramach oficjalnej promocji obowiązującej do 30 listopada 2026 roku komplet obejmujący urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank L3351, dodatkową, pełnowymiarową butelkę czarnego atramentu (model 103 Black) oraz pełną ryzę papieru A4 Everyday Paper, został wyceniony na 929 złotych brutto. To o 144 złote mniej od standardowej ceny katalogowej takiego zestawu. Dołączenie papieru oraz zapasowego czarnego tuszu sprawia, że po wyjęciu sprzętu z pudełka możemy od razu ruszyć z drukowaniem bez konieczności robienia dodatkowych zakupów w sklepie papierniczym.

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To jednak nie koniec dobrych wieści, zwłaszcza jeśli lubicie oszczędzać więcej. Tę Promocję Jesienną można bowiem połączyć z jeszcze jedną akcją, tym razem casbackiem.

W ramach programu zwrotu gotówki za zakup modelu EcoTank L3351 przysługuje dodatkowe 100 złotych premii. Mechanizm skorzystania z tego bonusu jest prosty, bo po zakupie promocyjnego zestawu na stronie producenta wystarczy po prostu zarejestrować nowe urządzenie w formularzu na stronie promocji cashback. Po pozytywnej weryfikacji 100 zł wraca bezpośrednio na nasze konto bankowe. W efekcie ostateczny koszt całego bogatego zestawu spada do bardzo atrakcyjnego poziomu 829 złotych.

Proste zasady bez wpisywania kodów

Aby skorzystać z Promocji Jesiennej, wystarczy wejść na stronę produktową modelu EcoTank L3351 w oficjalnym, polskim sklepie internetowym Epson, odnaleźć sekcję „Kup razem”, wybrać zestaw z tuszem 103 i papierem Everyday Paper i dodać go do koszyka. Tu musicie być uważni, bo promocja nie obowiązuje na inne zestawy. Rabat nalicza się automatycznie w podsumowaniu zamówienia bez konieczności szukania i wklejania kodów rabatowych.

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Na koniec jeszcze jedna, ważna rzecz. Jedna osoba może kupić maksymalnie jeden promocyjny komplet, a sama oferta trwa do 30 listopada 2026 roku lub do wyczerpania przygotowanych zapasów magazynowych, o czym też trzeba pamiętać. Jeśli właśnie planowaliście odświeżenie domowego biura, to idealny moment na zakupy.

Źródło: Epson