Polacy stworzyli akumulator, który może zawstydzić konkurencję. Parametry imponują

Firma BMZ Poland zapowiedziała amerykański debiut akumulatora POWER2RIDE RB-900 podczas targów Micromobility America w San Francisco 11-12 listopada 2026 roku i zadeklarowała aż 940 Wh pojemności energetycznej przy masie 3,8 kg. Brzmi to więc obiecująco. Nawet bardzo. Zwłaszcza że akumulator ma mieścić się nawet w niewielkich ramach.

Polski akumulator może zmienić rowery elektryczne

Pojemność energetyczna na poziomie 940 Wh przy 3,8 kg oznacza gęstość energii na poziomie około 247 Wh/kg całego akumulatora. Dla porównania bardzo popularny Bosch PowerTube 800 oferuje około 800 Wh przy masie 3,9 kg, co przekłada się na około 205 Wh/kg. Polski projekt ma więc według deklaracji producenta około 20% większą gęstość energii niż wspomniany Bosch, co pokazuje, jak wiele można jeszcze zyskać na optymalizacji magazynowania energii. BMZ mówi nawet o przynajmniej 17-procentowej przewadze zasięgu względem konkurencyjnych akumulatorów o dużej pojemności, które ważą mniej niż 4 kg.

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Akumulator firmy Bosch

Ciekawie wygląda też forma proponowanego akumulatora, bo inżynierowie BMZ przygotowali stosunkowo krótki akumulator o owalnym przekroju, który ma mieścić się w dolnej rurze ramy nawet w rozmiarze S. Producent przewiduje montaż od góry, od dołu oraz wsuwanie całego pakietu do wnętrza rury. Dzięki temu projektanci rowerów nie muszą podporządkowywać całej geometrii potrzebie zmieszczenia dużego magazynu energii, co szczególnie doceniam w czasach, kiedy wiele e-bike’ów przekracza masę 25-30 kg.

Platforma ma współpracować między innymi z napędami Shimano, Panasonic, Motinova i Bafang, choć wymaga odpowiedniej integracji z elektroniką oraz konstrukcją konkretnego roweru. BMZ przewiduje też konfigurację z dwoma akumulatorami, która w rowerach cargo mogłaby zapewnić łącznie aż 1880 Wh.

Gliwice pokazują przyszłość akumulatorów

Za POWER2RIDE RB-900 odpowiada zespół BMZ Poland z Gliwic, który według firmy ma już na koncie projekty akumulatorów wykorzystywanych w ponad milionie rowerów elektrycznych poruszających się po Europie i obu Amerykach. Mówimy więc o inżynierach z doświadczeniem w opracowywaniu rozwiązań przeznaczonych do seryjnej produkcji, a nie o typowej dla takich ogłoszeń eksperymentalnej konstrukcji stworzonej wyłącznie na potrzeby targowego pokazu.

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Na uwagę zasługuje również deklarowana ochrona IP67, opcjonalne szybkie ładowanie i konstrukcja umożliwiająca fachowcom wymianę pojedynczych ogniw. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, bo od 18 lutego 2027 roku zaczną obowiązywać unijne wymagania dotyczące wymienności akumulatorów oraz ich ogniw w lekkich środkach transportu. Możliwość naprawy pakietu bez wymieniania całości może więc mieć ogromne znaczenie dla kosztów eksploatacji, choć wiele będzie zależało od dostępności części i usług serwisowych.

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Osobiście uważam, że właśnie w takim kierunku powinien zmierzać rozwój akumulatorów rowerowych. Nie potrzebujemy przecież kolejnych rowerów, które oferują imponujący zasięg za cenę dodatkowych kilogramów. Znacznie ciekawsze jest zwiększanie ilości dostępnej energii bez pogarszania prowadzenia i użyteczności całej konstrukcji. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia ceny, dostępności oraz tego, którzy producenci zdecydują się zastosować RB-900 w swoich rowerach. BMZ nie przedstawiło na razie konkretnego cennika ani harmonogramu dostaw nowej konfiguracji.

Źródła: BMZ, RB-900