Pomysł wykorzystania Sahary jako gigantycznej elektrowni słonecznej nie jest nowy, ale na przestrzeni lat stał się zdecydowanie bardziej realny. Obecnie rozważany scenariusz zakłada budowę sieci farm fotowoltaicznych o łącznej mocy jednego terawata, czyli 1000 gigawatów. Przy założeniu, że każdy kilowat zainstalowanych paneli generowałby około 1800 kWh energii rocznie, cała infrastruktura mogłaby wyprodukować około 1800 TWh energii elektrycznej w ciągu roku.

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Do realizacji takiego projektu potrzebny byłby obszar około 11 400 kilometrów kwadratowych. To powierzchnia porównywalna z województwem świętokrzyskim. W skali całej Sahary, zajmującej około 9 milionów kilometrów kwadratowych, byłby to stosunkowo niewielki fragment.

Jak wynika z dostępnych danych, Afryka zużyła w 2025 roku około 1000 TWh energii elektrycznej. Unia Europejska potrzebowała natomiast około 2774 TWh. Oznacza to, że hipotetyczna sieć saharyjskich elektrowni mogłaby pokryć całe roczne zapotrzebowanie Afryki lub dostarczyć ilość energii odpowiadającą mniej więcej dwóm trzecim zużycia UE.

Nie oznacza to oczywiście, że wystarczyłoby postawić panele na pustyni i automatycznie zasilić miliony gospodarstw domowych. Największym wyzwaniem byłoby stworzenie infrastruktury przesyłowej zdolnej transportować energię na ogromne odległości. Pewne podstawy już istnieją. Maroko i Hiszpania są połączone podmorskimi kablami energetycznymi przebiegającymi przez Cieśninę Gibraltarską. W przypadku realizacji projektu na znacznie większą skalę konieczne byłoby jednak wybudowanie kolejnych połączeń, rozbudowa sieci przesyłowych w Afryce Północnej oraz modernizacja infrastruktury europejskiej. Istotną rolę mogłyby odegrać linie wysokiego napięcia prądu stałego, które pozwalają ograniczać straty podczas przesyłania energii na duże odległości.

Ale nawet największa elektrownia słoneczna nie rozwiąże problemów energetycznych, jeśli nie będzie w stanie dostarczać prądu wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Produkcja energii z fotowoltaiki osiąga szczyt w ciągu dnia, natomiast zapotrzebowanie często utrzymuje się na wysokim poziomie również wieczorem i nocą. Rozwiązaniem mogłyby być wielkoskalowe magazyny energii, przede wszystkim baterie akumulatorowe. Pozwalałyby one przechowywać nadwyżki produkowane w godzinach największego nasłonecznienia i wykorzystywać je po zachodzie słońca. Przy dłuższych okresach ograniczonej produkcji potrzebne byłyby jednak dodatkowe źródła energii, takie jak elektrownie wodne, wiatrowe czy jądrowe.

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Problemem pozostają również pył i piasek osadzające się na panelach, ograniczona dostępność wody potrzebnej do ich czyszczenia oraz wysokie koszty budowy całej infrastruktury. Należy zarazem mieć na uwadzę aspekt klimatyczny, wszak instalacje fotowoltaiczne zajmujące bardzo dużą część Sahary mogłyby wpływać na cyrkulację atmosferyczną i zachmurzenie również w odległych regionach świata. Symulacje wskazują na sezonowe zmiany potencjału produkcji energii słonecznej sięgające około 5 procent w niektórych obszarach.

Źródło: WEF