Chcesz mieć swój RAM? Sam Altman ma inne zdanie

Zwiększone zapotrzebowanie na kości pamięci w centrach danych — szczególnie tych przetwarzających dane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji — spowodowało kryzys na rynku elektroniki. Kupno PlayStation 5 Pro wiąże się z niemal dwukrotnie wyższym wydatkiem niż w momencie premiery, smartfony niemal wszystkich producentów podrożały, a część urządzeń i marek zniknęła z półek sklepowych. W międzyczasie dwaj najwięksi gracze amerykańskiego rynku AI, czyli Anthropic i OpenAI, walczą o kolejne miliardy dofinansowania i ścigają się w wejściu na giełdę.

Rynek konsumencki traci na boomie na sztuczną inteligencję, która nawet, gdy nie wzbudza wielkiego entuzjazmu w społeczeństwie, konsekwentnie staje się częścią miejsc pracy, codziennego oprogramowania i przestrzeni, w których się znajdujemy. W połączeniu z entuzjazmem amerykańskiej administracji wobec szybkiego rozwoju AI, daje to gigantom AI mandat do kształtowania rzeczywistości.

Sam Altman poszedł za daleko? Jego słowa o naszych komputerach odbijają się szerokim echem

Same narzędzia korzystające z modeli sztucznej inteligencji mogą być dobre. To dlatego część modeli możemy pobrać i sprawdzić w wersji działającej lokalnie, a kolejne premiery produktów, jak chociażby MacBooki Pro, wydają się tworzyć rzeczywistość, w której zadania wykonują agenci działający na lokalnym sprzęcie.

Sam Altman w podcaście Cheeky Pint

W podcaście Cheeky Pint Sam Altman, szef OpenAI zauważył, że: “Wielu ludzi chce lokalnego wnioskowania [AI]. Jednocześnie zakładają, że problem został rozwiązany, gdyż będziemy mieć modele open-source, które będziemy w stanie uruchomić na naszych komputerach i przez to nie będziemy potrzebowali wszystkiego w centrach danych.”

Taki obrót spraw nie jest jednak na rękę tym, którzy najwięcej zyskali na rozwoju serwerowych narzędzi sztucznej inteligencji, które przetwarzają nasze zapytania poza komputerem, z centrach danych. Do 2030 roku OpenAI chce stworzyć centra danych o wartości 750 miliardów dolarów, więc przedstawicielom firmy będzie zależało na każdej kości pamięci. Także na tych, które ich zdaniem bezczynnie czekają w naszych komputerach.

Altman powiedział coś, co wywołało kontrowersje: “Z punktu widzenia światowej alokacji [pamięci], to naprawdę okropne, że każdy ma w swoim komputerze mnóstwo pamięci DRAM, która jest teraz trudno dostępnym towarem i jest używana przez 5% czasu”. Stwierdził przy tym, że “w sytuacji poważnego ograniczenia podaży należy dążyć do maksymalnego wykorzystania tych modułów w chmurze”. Zaznaczył przy tym, że “ludzka intuicja podpowiada użytkownikom coś zupełnie innego.”

Sam Altman chce stworzyć rzeczywistość, w której to my przychodzimy do chmury

Podcast Cheeky Pint mógł dla Altmana jawić się jako bezpieczna przystań. W końcu prowadzi go John Collison, jeden z założycieli i prezes Stripe, który uważa, że w przyszłości klientami będą agenci, a nie ludzie, a tradycyjne wyszukiwanie odejdzie w niepamięć. Niestety dla Sama Altmana, jego słowa trafiły też do internetu, gdzie spotkały się z krytyką nawet tych, którzy funkcjonują w tej samej branży (choć Elon Musk w przeszłości miał zaszłości zarówno, jeśli chodzi o kształt OpenAI, jak i ze względu na związaną z tym rozprawę w amerykańskim sądzie). “Lud także zasługuje, by mieć swój RAM”, napisał na platformie X.

The people deserve to have their RAM too! pic.twitter.com/q6dwauALw4 — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2026

Założenie, że pamięć powinna powędrować do tych, którzy wykorzystają ją przez cały czas wygląda jak część większej wizji świata, w którym własność jednostki odchodzi na rzecz modeli subskrypcyjnych. Przerzucenie problemu dostępności pamięci z dużych firm, które skupują całe zasoby, na pojedynczego konsumenta, także spełnia założenia retoryczne polityk, które przez ostatnie dekady kierują światem.

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Tymczasem za ograniczone zasoby pamięci odpowiadają przede wszystkim firmy, które skupują je w masowych ilościach, budując kolejne centra danych. Sytuacja raczej nie ulegnie zmianie — SK Hynix zapowiada, że sytuacja kryzysowa utrzyma się przynajmniej do 2030 roku, a motywacja do otwarcia nowych fabryk nie jest gigantyczna, zwłaszcza, jeśli bańka AI miałaby pęknąć, co zdarzyło się w Chinach. Jak donosi agencja Reutera, indeks STAR50 skupiający firmy z tej dziedziny stracił w ciągu 4 miesięcy 40% wartości, czyli około 480 miliardów dolarów.