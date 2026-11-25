Nad powstaniem Bixby pracował zespół warszawskiego Instytutu Badań i Rozwoju Samsung.

“Telewizor przestaje być produktem, który kupujemy. Telewizor staje się usługą, z której korzystamy i której ufamy.” – Grzegorz Stanisz, head of Visual Display Business w Samsung Poland. “Wierzę, że za kilka lat będziemy się dziwić, że szukaliśmy filmu na ekranie telewizora pilotem podobnie jak teraz dziwimy się tym, jak szukaliśmy numerów telefonów w fizycznej książce.”

Kto skorzysta z nowej Bixby i kto będzie potrzebował do tego nowego pilota?

Asystent AI z obsługą języka polskiego jest dostępny w telewizorach Samsung z 2025 i 2026 r. – w modelach Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, QLED, Crystal UHD i The Frame, a także w przenośnym ekranie The Movingstyle.

Samsung pozwala korzystać z Bixby w języku polskim

Komendą „Hej, Bixby” można go uruchomić w urządzeniach z mikrofonem wbudowanym w obudowę: w telewizorach Micro RGB, OLED i Neo QLED, w telewizorach Mini LED z serii M80H, M86H i M90H, QLED Q8F, The Frame z serii LS03HW i LS03FW, 98-calowym Crystal UHD U9072H oraz w The Movingstyle. W pozostałych modelach asystenta uruchamia się przyciskiem mikrofonu na pilocie.

Pilot z mikrofonem jest w zestawie z pozostałymi modelami The Frame i telewizorami QLED Q7F, a w przypadku telewizorów Mini LED z serii M70H, M74H, M1EH i M60H, QLED Q6F, Q5F i QEF1 oraz Crystal UHD U8072 i U8092 można go dokupić.

Sprawdzam nową Bixby. Można ją zapytać o wszystko, choć nie zawsze odpowie

Vision AI Companion z Bixby powstała z myślą o codziennych interakcjach, ale jeśli nie mamy na nie ochoty, możemy zrezygnować z tego modułu. Każdy kompatybilny telewizor Samsung pozwala fizycznie wyłączyć zasilanie dla mikrofonu. Z kolei w pilocie mikrofon aktywuje się tylko po naciśnięciu przycisku. Wszystkie funkcje działają w chmurze, ale ta nie zapisuje danych kontekstowych.

Krótka i długa odpowiedź dostarczona w ramach Vision AI Companion

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Podstawą jest wyszukiwanie treści z wykorzystaniem głosu. Mogą to być zarówno filmy, jak i muzyka oraz gry. Vision AI Companion pamięta kontekst i może opierać się na poprzednim pytaniu albo wiedzy z poprzednich rozmów. Oprócz tego znajduje się też moduł pomagający w przypadku problemów technicznych, także potrafiący się domyślić, o co nam chodzi nawet bez technicznej wiedzy.

Język polski niewątpliwie był trudny do okiełznania. W komendach jest sporo mieszania kodów i korzystania z języka angielskiego, w dodatku często z niepoprawnym akcentem. Obce nazwy i polska fleksja potrafią się łączyć w jedno słowo, które nie musiało wcześniej być obecne w słowniku. Z tym wszystkim system musi sobie poradzić.

Kontekst rozmów pozwala kontynuować wątek

W przypadku rozpoznawania mowy Samsung ustawił poziom zrozumienia na minimum 95%. Na 20 zapytań 19 musiało zostać zinterpretowane prawidłowo. Każda odpowiedź musi być jednocześnie zgodna z projektem inżynierów, układem lingwistycznym, badaniami testerów sprawdzających m.in. skrajne przypadki oraz z bazą produktów i usług dostępnych w systemie Smart TV. Model posiada też filtr nieprzepuszczający zapytań zdaniem producenta nieodpowiednich.

Tworzenie asystenta w języku polskiego wiąże się też ze specjalnym dostrajaniem wypowiedzi. Bixby unika sformułowań wskazujących na płeć, więc zamiast “Znalazłem film” odpowie “Oto film” albo zamiast “Sprawdziłam ustawienia” powie “Ustawienia zostały sprawdzone”.

W tej chwili rozmowy są zapisywane w ramach sesji na urządzeniu. Trafiają zanonimizowane na chmurę, ale nie zostają zapamiętane, a jedynie są przetwarzane. To oznacza, że po przejściu do innego telewizora Samsung, na przykład w salonie, jak i po wyłączeniu telewizora, kontekst rozmowy przepada. Przedstawiciele firmy nie wykluczyli jednak, że to ulegnie zmianie.

Adekwatność mowy jest dobra. Czego Vision AI Companion nie złapie w locie, to dorozumie w trakcie generowania odpowiedzi. Na to trzeba poczekać kilka sekund. Podobnie należy poczekać kilka sekund, gdy w ten sposób chcemy zmienić ustawienie w telewizorze.

Jeżeli korzystaliście z głosowej Bixby na telefonach Samsung, to poczujecie się jak w domu. W zasadzie to ten sam model, jeśli chodzi o wygodę, responsywność i dostarczanie odpowiedzi. Największą zaletą jest niewątpliwie obecność języka polskiego, bo choć asystenci pokroju Gemini czy ChatGPT mówią do nas po polsku już od lat, tak rozwiązania w telewizorach miały co najwyżej podstawowe komunikaty głosowe.

Niektóre porady pojawią się w szybkich odpowiedziach

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Asystent może być krokiem ułatwiającym wykorzystanie pełnego potencjału. Z pewnością będzie też zaletą dla tych, dla których przyciski są za małe lub zapomną swoich okularów. Wtedy jedną komendą można włączyć żądany program w telewizji, dowiedzieć się więcej o programie czy znaleźć sugestie podpiętych aplikacji.