Niewiele rzeczy jest tak pewnych jak wschód i zachód słońca, ale do niedawna były to coroczne premiery technologii wszelakich. W tym roku z rutyny się wyłamało Apple (brak podstawowego modelu iPhone’a 18) i w ślad za amerykańskim gigantem pójdzie i ich konkurencja z Korei Południowej. Samsung robi sobie przerwę.

Samsung Galaxy Watch przechodzi na nowy cykl premier, nie będzie już corocznych nowości

Koreańskie media donoszą o zmianach w cyklu premier nowe sprzętu w ramach restrukturyzacji działu Samsung Mobile eXperience, którego nowy szef od razu wprowadza radykalne zmiany. Od teraz nowe smart watche tej firmy, będą miały premierę co drugi rok, zamiast tak jak teraz każdego roku przy okazji pokazów nowych składaków.

Pierwszym wyjątkowym rokiem ma być już ten nadchodzący i według informacji, 2027 ma być bez nowego urządzenia. Byłoby to pierwsze takie wydarzenie Unpacked pozbawione Galaxy Watcha od jego premiery jeszcze 2018 roku. Przyczyn tego zjawiska jest się w sumie trudno domyślić, bo widzimy ich znamiona na przestrzeni całej branży.

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Zachłanni producenci technologii sztucznej inteligencji oraz sami producenci pokroju Samsunga, korzystający z tych usług, stworzyli bańkę, w której niezbędne komponenty są szalenie drogie. Decyzję też na pewno ułatwiało chłodne przyjęcie najnowszego lineupu, czyli serii Galaxy Watch 9. W przeciwieństwie do Apple, Samsung jednak ma trudniejszą sytuację i musi się bardziej wyróżniać na tle pozostałych twórców zegarków współpracujących z systemem Android.

Sprawę utrudnia też natura tego segmentu, w którym nie da się materiałów promocyjnych zdominować prezentacją super aparatów oraz idealnej jakości muzyki płynącej z głośników. Zanim nowe technologie pozwolą na kolejny przełom, to początkowe nowości będą już dostępne wszędzie. Na domiar do wszystkiego dołącza jeszcze smart biżuteria, która z czasem zaoferuje te funkcje, które są dla użytkowników najistotniejsze na zegarkach.

Samsung daje sobie teraz więcej czasu na przemyślenie formy i kto wie, może dodatkowy czas sprawi, że pojawi się więcej przestrzeni do eksperymentów i analizy potrzeb. Będzie to także okazja do sprawdzenia, czy w ogóle klienci potrzebują nowego smart watcha każdego roku, a może jednak ważniejsze są dobre aktualizacje (osobiście uważam, że software jest o wiele istotniejszy).

Samsung robi przetasowania także w kwestii smartfonów. Jest to jeden z tych producentów, który ma stosunkowo dużo luzu w tej kwestii dzięki pokrywaniu wszystkich półek cenowych. I tak zmiany mają dotknąć ilości produkowanych budżetowych urządzeń serii Galaxy A. Ma ona niestety również przejść podwyżkę cen, czego firma – z jej perspektywy – nie mogła dłużej odkładać.

Co więcej, wzorem konkurencji z nadgryzionym jabłkiem, uwaga ma przejść na droższe warianty flagowców. Aż 70% środków produkcji zasili Galaxy S27 Pro i Ultra, co jest bez pośrednią odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie konsumentów tą półką cenową. A jak na razie, nie ma słuchów, aby się Apple miała premiera wyłącznie iPhone 18 Pro nie opłacić (nie tyle pod kątem samej sprzedaży, co sytuacji rynkowej i produkowania sprzętu z podwyżkami komponentów).

Źródło: digitaltrends