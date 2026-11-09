Darmowa sztuczna inteligencja przechodzi do historii. Samsung szykuje płatną subskrypcję za Galaxy AI

Żeby nie było, zaskoczenia tu żadnego nie ma, ponieważ o tym, że Galaxy AI będzie w końcu płatne, wiedzieliśmy od samego początku. Już wraz z pierwszym debiutem funkcji AI gigant informował bowiem na swojej stronie, że bezpłatny dostęp jest zagwarantowany na określony czas. Teraz przychodzi nam zderzyć się z twardą rzeczywistością, bo na horyzoncie pojawił się konkretny cennik.

Galaxy AI stanie się płatne, choć niektóre funkcje pozostaną darmowe

Najnowsze przecieki zarysowują nam wizję usługi, która wpisuje się w szersze planowane zmiany systemowe. Wraz z nadejściem nakładki One UI 10 sztuczna inteligencja ma zostać wpleciona jeszcze głębiej w strukturę telefonu, a część bardziej wymagających funkcji – dostarczanych również przez zewnętrznych partnerów – trafi za paywalla.

W przygotowywanym pakiecie subskrypcyjnym – określanym w dokumentacji roboczo jako Galaxy AI Premium lub „Max” – producent nie zamierza na szczęście zabierać użytkownikom wszystkiego, co dotychczas mieli w standardzie. Podstawowe narzędzia, z których korzystamy na co dzień, mają pozostać darmowe, ale zostaną obłożone wyraźnymi limitami użycia. Płatny abonament ma te ograniczenia niemal całkowicie znieść, oferując czterokrotnie większy zapas operacji dla takich narzędzi jak Asystent Zdjęć czy Asystent przeglądania.

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Oczywiście, będą też funkcje zarezerwowane tylko dla płacących:

Generowanie wideo ze zdjęć – zaawansowane narzędzie pozwalające ożywić statyczne fotografie i przekształcić je w krótkie klipy filmowe.

Daily Briefing – spersonalizowany, codzienny raport podsumowujący najważniejsze informacje, powiadomienia i zaplanowane wydarzenia z naszego dnia.

Bixby Action – narzędzie nastawione na głęboką automatyzację powtarzalnych zadań pomiędzy różnymi aplikacjami zainstalowanymi w telefonie. Wcześniej dla nas byłaby to tylko ciekawostka, ale że Bixby mówi już po polsku, to ta funkcja też powinna u nas bez problemu działać.

Dla osób, które nie chcą wiązać się stałym abonamentem, producent ma przygotować alternatywne rozwiązanie w postaci możliwości dokupowania jednorazowych paczek kredytów, wykorzystywanych po wyczerpaniu darmowych limitów, co też jest całkiem rozsądną opcją, choć jak zwykle wszystko będzie zależało od cen.

Ile zapłacimy za tę zaawansowaną sztuczną inteligencję?

Według informacji, do których dotarł serwis SammyGuru, planowana subskrypcja „Max” ma zostać wyceniona na 4,99 dolara miesięcznie (co w przeliczeniu daje około 20 złotych) lub 47,99 dolara w skali roku (niespełna 190 złotych). Kwota z pozoru nie wydaje się zaporowa, ale dołączy do masy innych subskrypcji, które każdy z nas opłaca, więc w tym kontekście wiele osób może czuć opór przed płaceniem.

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Warto też zastanowić się nad tym, kiedy Galaxy AI stanie się płatne. Oficjalnie niczego nie wiadomo, ale mówi się o styczniu 2027 roku, razem z serią Galaxy S27. Cóż, to pasuje do strategii Samsunga, by ogłaszać podobne zmiany razem z nowymi generacjami smartfonów. Tylko czy to zachęci klientów do zakupu? Na pewno taki abonament był czymś, czego spodziewaliśmy się od dawna, ale jego wejście w życie może wywołać spore kontrowersje.

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Ponadto, jestem wręcz przekonana, iż sukces Samsunga na tym polu pociągnie za sobą kolejne subskrypcje, wprowadzane masowo przez inne firmy, które na gigancie z Korei się wzorują. Jedynym jasnym punktem jest tutaj fakt, że za paywalla nie zostaną wypchnięte wszystkie funkcje AI, a tylko te bardziej zaawansowane, z których nie każdy przecież korzysta.

Źródło: SammyGuru