Ale czy Słońce naprawdę może mieć gwiezdnego towarzysza, którego astronomowie do tej pory nie zdołali dostrzec? Richard Muller z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley na poważnie rozważa taki scenariusz. Hipotetyczny obiekt, nazwany Nemesis, miałby odpowiadać za okresowe kierowanie ogromnych ilości komet w stronę wewnętrznych obszarów Układu Słonecznego. Niektóre z nich mogłyby zderzać się z Ziemią, przyczyniając się tym samym do wielkich wymierań.

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Według koncepcji Mullera Nemesis miałaby być niewielkim czerwonym karłem, którego masa wynosiłaby co najmniej około 5 procent masy Słońca. Obie gwiazdy poruszałyby się wokół wspólnego środka masy, a orbita hipotetycznego towarzysza byłaby lekko wydłużona. Kluczową rolę w tej teorii odgrywa Obłok Oorta, czyli rozległy, sferyczny zbiór lodowych obiektów otaczających Układ Słoneczny. Szacuje się, że mogą znajdować się w nim biliony komet i innych niewielkich ciał. Niektóre z nich, pod wpływem oddziaływań grawitacyjnych, mogą zmieniać swoje orbity i kierować się w stronę Słońca.

Muller sugeruje, iż podczas kolejnych zbliżeń Nemesis do gęstszych obszarów Obłoku Oorta jej grawitacja mogłaby zaburzać trajektorie miliardów komet. W rezultacie część z nich trafiałaby do wewnętrznego Układu Słonecznego. Takie okresy zwiększonej aktywności mogłyby trwać nawet milion lat, znacząco podnosząc ryzyko kosmicznych zderzeń. Jednym z argumentów przywoływanych na poparcie tej hipotezy jest praca paleontologów Davida Raupa i Jacka Sepkoskiego z 1982 roku. Badacze przeanalizowali dane dotyczące wymierania organizmów morskich i rozpoznali możliwą cykliczność tych wydarzeń, wynoszącą około 26 milionów lat.

Według Mullera taki rytm mógłby odpowiadać okresowym zbliżeniom hipotetycznej gwiazdy. Jednym z najważniejszych punktów odniesienia jest wymieranie kredowe sprzed około 66 milionów lat, które doprowadziło do zagłady nielotnych dinozaurów. Jak dodaje autor tych sensacyjnych doniesień, sprawca katastrofy nie musi być planetoidą. W grę mogłaby wchodzić także kometa, choć dominujące wyjaśnienie wskazuje na uderzenie dużego obiektu w rejonie dzisiejszego półwyspu Jukatan.

Największym problemem w odniesieniu do słuszności tej hipotezy pozostaje brak bezpośrednich obserwacji Nemesis. Gdyby taki czerwony karzeł rzeczywiście istniał, jego niewielka jasność i położenie na tle licznych gwiazd mogłyby utrudniać identyfikację. Co więcej, wcześniejsze badania, w tym analiza danych z teleskopu WISE, nie dostarczyły dowodów na istnienie takiego gwiezdnego towarzysza w badanym zakresie odległości. Hipoteza Nemesis napotyka również poważne problemy związane ze stabilnością jej hipotetycznej orbity.

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Nadzieję na lepsze poznanie odległych rejonów Układu Słonecznego daje Obserwatorium Very C. Rubin, które ma pomóc w odkrywaniu kolejnych komet długookresowych i badaniu populacji obiektów na obrzeżach naszego kosmicznego sąsiedztwa. Jeśli zaś chodzi o Mullera, to jego zdaniem kolejna potencjalnie niebezpieczna fala komet mogłaby nadejść dopiero za 12-15 milionów lat. Cóż, realne potwierdzenie jego hipotezy jest tak odległe czasowo, że ludzkość może w ogóle nie doczekać się rozstrzygnięcia całej dyskusji. Przynajmniej w empiryczny sposób.

Źródło: LBNL