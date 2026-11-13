Smartwatch i AI lepsze od Kinecta. Naukowcy zmienią oblicze treningów?

Gdy na rynku pojawiał się Kinect, jeszcze niewiele osób wiedziało o Time of Flight 3D czy LiDARach. Metody mierzenia ruchów ciała z wykorzystaniem kamery i wiązki laserowej były wtedy czymś rewolucyjnym. I choć Kinect odszedł w niepamięć, tak nadal są użytkownicy, którzy korzystają z niego do zabawy czy ćwiczeń.

Do tych drugich wykorzystuje się także smartwatche, przy czym te nie mają narzędzi do dokładnego pomiaru ruchu, a przynajmniej nie w tradycyjnym sensie. Mają jednak mikrofony i głośniki, a ten zestaw potrafi działać niczym sonar, także w tak małym urządzeniu. Uczeni z Uniwersytetu Cornella w Nowym Jorku skorzystali z tych rozwiązań do stworzenia EchoMotion.

EchoMotion mierzy ruch dzięki AI i systemowi audio

Badacze pod przewodnictwem Chenga Zhanga, profesora w Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science wzięli na tapet klasyczny smartwatch, posiadający głośnik oraz mikrofon. Postanowili, że to dzięki niemu ustalą pozycję ciała, w tym ruch kończyn. Zaprzęgli do tego celu sztuczną inteligencję i stworzyli EchoMotion.

Oprogramowanie szacuje pozycję ciała w oparciu o dźwięki ze smartwatcha (fot. Cornell University)

Rozwiązanie powstało w oparciu o replikę smartzegarka z wykorzystaniem dwóch głośników na bokach oraz mikrofonów. Te emitują sygnały ultradźwiękowe, których zadaniem ma być otoczenie osoby niesłyszalnymi falami dźwiękowymi. Dwa mikrofony zbierają informacje z otoczenia. Badacze w ten sposób zgromadzili próby od 10 badanych i zmierzyli ich podczas 18 ćwiczeń. Zegarek nosili na niedominującej dłoni.

Zawarta w oprogramowaniu AI to tak naprawdę niewielki model stworzony na potrzeby kompaktowych urządzeń o mniejszej mocy obliczeniowej. EchoMotion przewiduje pozycje 12 stawów dzięki algorytmowi głębokiego uczenia, który korzystał z materiału zarejestrowanego kamerami, by dokładnie rozpoznawać pozycję i następnie dostarczać do nauki prawidłowe informacje.

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Dokładność modelu zachowała wysoki poziom. Na Samsungu Galaxy Watch 6 potrafił on określić lokalizację każdego ze stawów z błędem około 10 centymetrów oraz zaledwie 6-centymetrowym marginesem po 12-minutowej kalibracji. Bez ponownego treningu algorytm zadziałał na Samsungu Galaxy Watch 7 oraz Google Pixel Watchu 3.

Praca EchoMotion w praktyce na testowym zegarku. Źródło: Cornell University

Co ważne, rozwiązanie to nie tylko niewielki model obliczający pozycję, ale i stosunkowo nieduży koszt w zużyciu energii. W przypadku prototypu zużycie systemu pozycjonowania kosztowało około 12 miliwatów, czyli nawet 40-krotnie mniej niż w przypadku noszonej kamery. Z kolei 30-minutowa sesja pracy na Samsung Galaxy Watch 6 zużywała między 5 a 6% baterii.

EchoMotion może pomóc nam, ale i robotom nas zastępujących

EchoMotion może pomóc w projektowaniu smartwatchy, które pomogą w ćwiczeniach dzięki dokładnemu położeniu ciała. Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia. O ile działało dobrze w małym pomieszczeniu, tak w wąskim korytarzu jego rezultaty były mniej dokładne ze względu na echo. To jednak może ulec poprawie, gdy tylko model będzie miał większą próbę badanych.

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Przewagą EchoMotion nad innymi systemami jest prywatność osób postronnych — dźwięk będzie dla nich niesłyszalny, a nikt z nas nie będzie musiał nosić kamery. Badacze widzą też korzyści nie tylko dla smartwatchy, ale i systemów rozszerzonej rzeczywistości, których dokładność w mapowaniu ruchów rąk może się zwiększyć.

Rozwiązanie może pomóc nie tylko nam, ale i robotom. Te oczywiście korzystają już z licznych kamer i sensorów, które pozwalają na bieżąco obliczać ich ruchy oraz pozycję. Tańszy, prostszy system mógłby jednak pomóc w popularyzacji maszyn, których swoboda ruchu i rozumienie pozycji byłoby wystarczające do mniej wymagających zadań niż precyzyjne składanie elementów, na przykład do zwykłego poruszania się. To jednak przyszłość, w której EchoMotion musiałoby najpierw osiągnąć popularność i finansowanie.