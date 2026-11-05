Grzyb na kamerze? W przypadku Soft-pixel to nie przypadek

Sree Krishna Pillarisetti to twórca, który nie boi się eksperymentować z materiałem opartym o grzybnię (mycelium). Ta stanowi jeden z najbardziej obiecujących substytutów tworzyw sztucznych i styropianu. Proces wytwarzania “grzybowego plastiku” opiera się o ekologiczne materiały.

Jako podłoże do wzrostu możemy wykorzystać fusy po kawie, trociny, słomę czy łuski konopii. Następnie dodaje się żywą grzybnie. Jej strzępki rozrastają się i oplatają odpady rolnicze. Poprzez sadzenie w konkretnych formach, otrzymujemy pożądany kształt w około 7 dni. Po tym czasie grzybnię podgrzewa się, by powstało tworzywo suche i bezpieczne dla zdrowia.

Taki materiał nie ma tylko jeden, określonej gęstości. Dzięki temu można tworzyć zarówno odpowiednik styropianu, jak i imitację folii, a nawet plastiku budowlanego. Istnieje też potencjał na tworzenie obudów dla mniejszych produktów, jeśli połączy się grzybnię z materiałem z konopii i bioplastikiem PHA, którego powstawanie jed wynikiem fermentacji cukrów lub lipidów.

Soft-pixel otworzy drogę dla bardziej ekologicznej technologii?

W przeszłości Sree Krishna Pillarisetti eksperymentował z grzybnią w Parsons School of Design i stworzył Soft-drive, czyli pamięć, której obudowę i zabezpieczenie stanowiły materiały oparte o grzyby. To doświadczenie przeniósł na pole tworzenia cyfrowych aparatów, a konkretnie modelu Soft-Pixel, który dostał wyróżnienie od The European Product Design Award za najlepszy projekt ekologiczny 2026 roku i nagrodę Top Design w kategorii cyfrowych aparatów.

Obudowa aparatu Soft-pixel jednocześnie jest zbita, ale też i odporna na wstrząsy i upadki dzięki strukturze opartej o dociskane ciepłą prasą materiały PHA i grzybnię. Takie połączenie zachowuje trwałość, a jednocześnie może zostać rozłożone na składniki odżywcze w kompoście. Nie wiadomo, czy tak akurat będzie z Soft-pixel, gdyż wszystko zależy od zastosowanego procesu wytwarzania.

Soft-pixel można rozebrać na części i naprawić

Czytaj także: Tanie myszki mogą zniknąć z rynku? Unia Europejska stawia producentom nowe wymagania

Reszta kamery jest już standardowym produktem elektronicznym. Na płytce znajdziemy ekran, a obok niego cztery przyciski sterowania oraz dwa przyciski pod nim. Włącznik umieszczono na górnej krawędzi, a slot na kartę MicroSD na prawym boku. Urządzenie ma głośnik i mikrofon, więc zapewne oprócz możliwości fotograficznych pozwoli na nagrywanie i podgląd rejestrowanego wideo.

Soft-pixel pokazuje ciekawy kierunek dla elektroniki

Projekt Soft-pixel bierze sobie do serca ideę aparatu jednorazowego, choć dzięki pamięci Micro SD i możliwości dobrania się do wnętrza obudowy życie tego sprzętu może się rozciągnąć na wiele lat. W przeciwieństwie do popularnych aparatów z taśmą na 27 albo 36 zdjęć, w tym przypadku wiadomo, co zrobić z obudową po wywołaniu zdjęć.

Soft-pixel w teorii może ulec degradacji

Projekt Soft-pixel nie jest jedynym, który eksperymentuje z grzybnią jako materiałem dla obudów. Zespół projektowy Aivan z Finlandii stworzył koncepcyjne słuchawki Korvaa, w których muszle nauszne wykonano z wyhodowanej grzybni, a poduszki z biopolimerów wyprodukowanych przez drożdże. Powstają też głośniki biurkowe, które dobrze tłumią rezonans. To jednak jedynie pojedyncze przypadki.

Czytaj także: Szachy w stylu Bauhaus. Ten pomysł na LEGO ma co najmniej jedną zaletę

Na razie grzybnia jako materiał znalazła swoich fanów w większym stopniu w modzie. Balenciaga pokazywała płaszcza z materiału Ephea, który jest biokompozytem na bazie grzybni. Z kolei Adidas zaproponował wersję koncepcyjną butów Stan Smith Mylo, w której cholewka powstała z elastycznego materiału grzybniowego.