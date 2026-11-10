Sony wskrzesiło słuchawki z czasów Walkmana, ale mi złamało serce jednym detalem

Teraz te słuchaweczki powracają, lecz oczywiście są odnowieniem tego, co producent niegdyś tworzył. Minęło prawie pół wieku, ale ten design ma coś w sobie, że wciąż przyćmiewa zdrowy rozsądek. Przecież wystarczy rzut okiem i już widać, że będzie z tego potwornie uciekał nasz dźwięk na zewnątrz, a ta okropna gumkowata gąbka podrażni uszy. Mimo tego i tak się ich pragnie.

Sony wskrzesza kultowe słuchawki, którymi najpierw rozpala ciepło w sercu, tylko po to, żeby je prędko złamać

Wskrzeszone słuchawki to model MDR-3L2 sprzed ponad czterdziestu lat, prawie pięćdziesięciu. Odrodziły się w formie nowej pary o nazwie MDR-3R, które są łudząco podobne do tych z dawnych lat i gdyby tak się cofnąć w czasie, to nikt by chyba nie zauważył, że wasze słuchawki Sony nie pasują do lat 80.

Sony

To wciąż są te dość gibkie, metalowe wysięgniki, które można regulować i chować pod plastikowym, wąskim pałąkiem trzymającym wszystko na naszej głowie. Na każdym z końców jest nausznik z 23 mm głośnikiem wewnątrz, a gąbczaste osłonki można łatwo zdjąć i wymienić. Dostępne są w dwóch kolorach, pomarańczowym oraz niebieskim. Co więcej, są one wręcz komicznie lekkie, bowiem ważą zaledwie 38 gramów.

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Do tego momentu jest naprawdę ładnie i wiernie, wręcz od razu wszedłem na stronę Sony z myślą o zakupie takiej pary, z radością bym jej używał podłączonej do mojego discmana Sony oraz empetrójki. Tym bardziej, że słuchawki na kablu z końcówką jack 3,5 mm są szokująco trudne do kupienia od ręki… No właśnie, i model słuchawek MDR-3LR tej sytuacji w ogóle nie polepszy. Japoński gigant w jednej chwili rozpalił moją nadzieję i złamał serce.

Sony

Te słuchawki są zakończone USB-C, zostały stworzone z intencją działania na współczesnych smartfonach, nie klasycznych urządzeń, żeby chociaż jeszcze przejściówkę dodawano do pudełka MDR-3R, ale nie, niczego takiego nie ma. Zostaje tylko złamane serce i adnotacja, że ich nowy produkt inspirowany erą Walkmana na kasety magnetofonowe, nie jest rekomendowany do używania z nowymi walkmanami Sony.

Chociaż ta ostatnia kwestia, to jest bardziej żart i cenna wskazówka, chociaż nie wiem dla kogo. Obecna linia urządzeń tej serii jest wyśrubowanymi produktami z wejściami na jack 3,5 mm oraz 4,4 mm i kosztują około 8 tysięcy złotych, więc nikt raczej nie pomyśli, że jest dobrym pomysłem je łączyć ze słuchawkami za około 250 złotych.

Sony

Niemniej, dla każdego innego, kto chce zasmakować innej epoki i używa regularnie platform do streamowania muzyki, wydaje się, że to będzie świetny wybór. Z napływających recenzji wynika, że są to słuchawki o lepszej jakości dźwięku niż lata temu, lecz nie ma co liczyć na coś wyjątkowego. Szczególnie kiedy się planuje ich używać w środowisku komunikacji miejskiej i podobnych, głośnych przestrzeniach.

Niemniej, czy właśnie nie o to tutaj trochę chodzi? W końcu kto inny kupi parę tych słuchawek, jeżeli nie osoby głodne nostalgii i doświadczeń z tamtych czasów? Wręcz można powiedzieć, że mikrofon dyndający na przewodzie (1,2 m) podłączonym do telefonu również powinien zniknąć, bo tylko zaburza harmonię. Wręcz każda recenzja opisująca niedoskonałość dźwięku, sprawia, że jest mi jeszcze bardziej przykro z powodu braku końcówki do gniazdka jack 3,5 mm.

Jest jeszcze dostępna edycja Stranger Things w kolorach czarnym i czerwonym.

Źródło: sony