Plus dorzuca pizzę do startera w Żabce

Zasady nowej promocji są maksymalnie uproszczone i nie wymagają rejestrowania się w skomplikowanych formularzach. Aby skorzystać z akcji, wystarczy podczas wizyty w dowolnym sklepie sieci Żabka kupić dowolny starter Plus na Kartę oraz jednocześnie dokonać doładowania konta o wartości minimum 10 złotych. W zamian otrzymujemy specjalny kod uprawniający do odbioru darmowej pizzy.

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Mechanizm odbioru nagrody też skomplikowany nie jest. Po opłaceniu zestawu promocyjnego – czyli startera wraz z doładowaniem za co najmniej dyszkę – na niefiskalnej części wydruku z kasy fiskalnej pojawia się kupon z unikalnym kodem. Jeden promocyjny zestaw zakupiony na paragonie przekłada się na jeden kod, który można następnie wymienić w dowolnej Żabce na wybraną pizzę z puli objętej regulaminem akcji, w zależności od bieżącej dostępności w danym punkcie.

Sama promocja zakupowa wystartowała 18 listopada 2026 roku i potrwa do 1 grudnia 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli promocyjnych kodów. Jednocześnie osoby, które zdobędą kupon przy kasie, nie muszą odbierać posiłku w tej samej minucie – regulamin daje czas na realizację samego kodu na darmową pizzę aż do 8 grudnia 2026 roku.

Proste zasady oferty 1 zł = 10 GB na 1 dzień

Nowa akcja w Żabce stanowi dodatkowy wabik promujący odświeżoną formułę oferty Plus na Kartę, w której operator postawił na przejrzysty przelicznik, gdzie 1 złoty równa się 10 GB internetu oraz nielimitowanym rozmowom, SMS-om i MMS-om na 1 dzień. Zamiast wybierać spośród kilkunastu zawiłych pakietów, użytkownik sam decyduje o długości działania usług poprzez kwotę zasilenia.

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W ten sposób doładowanie za wymagane w promocji minimum 10 złotych zapewnia użytkownikowi 100 GB internetu oraz usługi bez limitu przez 10 dni, natomiast maksymalne zasilenie w tym modelu w wysokości 30 złotych przekłada się na pełne 30 dni korzystania z nielimitowanej łączności oraz paczkę 300 GB danych (z możliwością ich kumulowania przy zachowaniu ciągłości pakietu).

Plus dobrze wie, jak zachęcać klientów, bo chociaż gadżety wszelkiej maści wydają się fajne, to zwykle i tak kończą gdzieś na dnie szuflady. Tymczasem darmową pizzą raczej nikt nie pogardzi.

Źródło: Plus