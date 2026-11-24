Stellantis Pro One radzi sobie w Europie oraz w Polsce całkiem dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów roboczych. W ubiegłym roku było to 10,2 miliona egzemplarzy na świecie, z czego 0,9 miliona to kompaktowe c-vany. Na te 900 tysięcy ponad 1/4 jest sprzedawana w Europie, co daje firmie pozycję lidera na 19 rynkach i 49% udziałów w tej kategorii na naszym kontynencie oraz na terytorium Bliskiego Wschodu.

W Polsce Stellantis Pro ma 20,5% udziałów w sprzedaży samochodów roboczych. Jeszcze wyższy procent dotyczy kompaktowych c-vanów — tu koncern może się pochwalić 29,3% udziałów. Rok do roku zwiększył on obecność na naszym rynku i w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi dokonano 1117 rejestracji więcej (stan na październik 2026). Nie chce na tym poprzestawać i chce zdobyć serce klientów nowymi udogodnieniami.

Samochody spod strzech Stellantis Pro One

Małe vany, duże możliwości. Stellantis Pro One odświeża wnętrza i daje im praktyczne możliwości

Stellantis Pro One oferuje pojazdy, które mają wyróżniać się możliwościami, zwłaszcza tymi dotyczącymi wnętrza. Wynika to z badań, jakie przeprowadzono w Europie. Okazało się, że 40% ludzi pracuje z samochodów typu c-van samodzielnie. Nie zawsze potrzebują oni trzeciego siedzenia między dwoma fotelami pasażerów, a do tego mogą chcieć wykorzystać przestrzeń w samotnej podróży inaczej niż jako przestrzeń dla pasażera, który nigdy się nie pojawi.

System Moduwork pozwala uzyskać więcej miejsca na długie przedmioty

Dlatego też w samochodach z grupy Stellantis Pro One pojawią się nowoczesne rozwiązania stworzone z myślą o tych, dla których wnętrze samochodu jest niemal tak elastyczną przestrzenią jak jego bagażnik. W przypadku wariantu z trzema siedzeniami można wykorzystać z konfiguracji Moduwork. Jej zadaniem jest otworzenie przestrzeni załadunkowej przy siedzeniu pasażera, by zwiększyć maksymalną długość dla np. desek, rur czy innych przedmiotów, które w inny sposób nie zmieszczą się w pojeździe.

Zamiast środkowego siedzenia — dodatkowy blat

Jeśli wybierzecie samochód z trzema siedzeniami, ale nie korzystacie ze środkowego, to w każdej chwili może ono stać się dla was powierzchnią roboczą. Wystarczy je złożyć, by naszym oczom ukazał się blat z możliwością przesuwania jego płyty z tworzywa w kierunku fotela kierowcy albo fotela pasażera. Ten mechanizm będzie wymagał zdobycia wprawy, ale może okazać się przydatny chociażby podczas przerwy na drodze.

Modutable to dodatkowy stół dla tych, którzy pracują z samochodu

A co, gdy podróżujemy sami i wybraliśmy pojazd z dwoma siedzeniami? Wtedy do gamy akcesoriów możemy dołączyć Modutable. To montowany na dwa uchwyty w fotelu pasażera stolik, który wykorzystuje przestrzeń do stworzenia stabilnego stołu. Może on udźwignąć nawet do 20 kilogramów, ma uchwyt na kubek, a jego część jest przesuwna. Nie rekomenduje się jazdy z jego wykorzystaniem, ale przy pracy terenowej i chociażby okresowym spisywaniu pomiarów czy szybkich naprawach może okazać się przydatny.

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Zamykane schowki na desce rozdzielczej

Podobnie przydatne mogą okazać się inne nowości, jak chociażby schowki na desce rozdzielczej Dashbox, które się zamykają. W prezentowanym pojeździe Fiat Professional Doblo Easypro mieliśmy kilka takich schowków, które otwierają się na zatrzask. Oczywiście nadal nie zabraknie otwartych schowków.

Dodatkowe udogodnienia dla kierowców

Kierowcy docenią dodatkowy schowek pod fotelem z wysuwaną szufladą, a jeśli pracują sami, to także i możliwość złożenia fotela pasażera tak, by uzyskać nawet do 0,5m³ przestrzeni do umieszczenia chociażby skrzynek z narzędziami i materiałami.

Swoboda wyboru — także w temacie napędu

Pojazdy pojawią się w dwóch wariantach — M oraz XL. Większa wersja zyska ładowność do 1000 kilogramów i przestrzeń załadunkową o objętości 4,4 m³. W przypadku mniejszej opcji załadunek może wynosić do 650 kilogramów przy przestrzeni o objętości 3,3 m³.

W ofercie pojawią się różne wersje napędu. Wśród nich napęd elektryczny dający do 270 km zasięgu o mocy 136 KM z automatyczną skrzynią biegów. Dla poszukujących bardziej standardowych wrażeń przygotowano dwie wersje z silnikami Diesla o mocy 130 i 100 KM oraz wersję benzynową z silnikiem 110 KM, które spełniają standardy Euro 6E BiS. Warianty spalinowe trafią do klientów z manualna skrzynią biegów.

Producent przyjął też nową strategię dotyczącą poziomów wyposażenia. Od teraz znajdziemy trzy opcje. Smart Compact Van, poziom średni oraz poziom wysoki. Podstawą dla pojazdów są 15-calowe koła z półkołpakami, jedne drzwi przesuwne, tylne czujniki parkowania, stacja dokująca do smartfona i kierownica z przyciskami sterującymi.

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Za większe pieniądze można dostać między innymi radio z ekranem 10 cali, fotel pasażera z przednią poduszką powietrzną, podstawową kamerę, automatyczne reflektory czy zamykane schowki. Najwyższy poziom dodaje chociażby bezprzewodową ładowarkę, automatyczną klimatyzację, kamerę w wysokiej rozdzielczości, system multimedialny i pakiet widoczności. Dla każdej marki (Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot) przygotowano też specjalne serie, a do tego klienci mogą negocjować z firmą przy większych zamówieniach inne ulepszenia. Ceny jednego auta zaczynają się od 67 900 złotych.

Jak jeździ się C-vanami od Stellantis Pro One? Gładko i przyjemnie

Wydarzenie było okazją, by wsiąść za koła c-vanów i poczuć się nieco inaczej niż przy zwykłych testach. Miałem okazję wsiąść za kołami Citroëna Berlingo Van First w wersji elektrycznej oraz Opla Combo Start w wersji z silnikiem Diesla.

Opel Combo Start

Nie powiem zbyt wiele odkrywczego po kilkunastu minutach jazdy każdym z tych pojazdów, ale mogę podzielić się perspektywą kogoś, kto wypożyczał kilkukrotnie Dacię Dokker czy Renault Kangoo podczas przeprowadzek. Z pewnością było czuć nowość propozycji od Stellantis Pro One i łatwość manewrowania. Zwrotność, odpowiedź na zmianę biegów czy przyspieszenie (zwłaszcza w wersji elektrycznej) są niezwykle płynne, o czym miałem okazję przekonać się podczas manewrów na dość wilgotnym torze Driveland.

Aute te mają całkiem przyjemne wnętrza. Dopasowanie lusterek odbywa się elektrycznie, większość systemów pochodzi z konsumenckich pojazdów osobowych. Nie doświadczyłem trzeszczenia, choć trzeba przyznać, że w obydwu modelach we wnętrzu dominował plastik, który mógłby się uginać pod dotykiem. Kierownice także wykonano z tworzywa, więc przy dłuższych trasach dla komfortu warto byłoby je dodatkowo ubrać.

Citroën Berlingo Van First

Samochody te mają określone zadania i po prostu mają być niezawodne oraz nie unowocześniać na siłę tego, co działa. To widać po dużych przyciskach i pokrętłach do kontroli podstawowych ustawień, jak i czytelnych, dużych przyciskach w interfejsie. Jeśli wasza flota potrzebuje nowych samochodów, które nie wzbudzą konsternacji wieloletnich pracowników, to warto spojrzeć na ofertę Stellantis Pro One.