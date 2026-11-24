Stellantis Pro One radzi sobie w Europie oraz w Polsce całkiem dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów roboczych. W ubiegłym roku było to 10,2 miliona egzemplarzy na świecie, z czego 0,9 miliona to kompaktowe c-vany. Na te 900 tysięcy ponad 1/4 jest sprzedawana w Europie, co daje firmie pozycję lidera na 19 rynkach i 49% udziałów w tej kategorii na naszym kontynencie oraz na terytorium Bliskiego Wschodu.
W Polsce Stellantis Pro ma 20,5% udziałów w sprzedaży samochodów roboczych. Jeszcze wyższy procent dotyczy kompaktowych c-vanów — tu koncern może się pochwalić 29,3% udziałów. Rok do roku zwiększył on obecność na naszym rynku i w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi dokonano 1117 rejestracji więcej (stan na październik 2026). Nie chce na tym poprzestawać i chce zdobyć serce klientów nowymi udogodnieniami.
Małe vany, duże możliwości. Stellantis Pro One odświeża wnętrza i daje im praktyczne możliwości
Stellantis Pro One oferuje pojazdy, które mają wyróżniać się możliwościami, zwłaszcza tymi dotyczącymi wnętrza. Wynika to z badań, jakie przeprowadzono w Europie. Okazało się, że 40% ludzi pracuje z samochodów typu c-van samodzielnie. Nie zawsze potrzebują oni trzeciego siedzenia między dwoma fotelami pasażerów, a do tego mogą chcieć wykorzystać przestrzeń w samotnej podróży inaczej niż jako przestrzeń dla pasażera, który nigdy się nie pojawi.
Dlatego też w samochodach z grupy Stellantis Pro One pojawią się nowoczesne rozwiązania stworzone z myślą o tych, dla których wnętrze samochodu jest niemal tak elastyczną przestrzenią jak jego bagażnik. W przypadku wariantu z trzema siedzeniami można wykorzystać z konfiguracji Moduwork. Jej zadaniem jest otworzenie przestrzeni załadunkowej przy siedzeniu pasażera, by zwiększyć maksymalną długość dla np. desek, rur czy innych przedmiotów, które w inny sposób nie zmieszczą się w pojeździe.
Jeśli wybierzecie samochód z trzema siedzeniami, ale nie korzystacie ze środkowego, to w każdej chwili może ono stać się dla was powierzchnią roboczą. Wystarczy je złożyć, by naszym oczom ukazał się blat z możliwością przesuwania jego płyty z tworzywa w kierunku fotela kierowcy albo fotela pasażera. Ten mechanizm będzie wymagał zdobycia wprawy, ale może okazać się przydatny chociażby podczas przerwy na drodze.
A co, gdy podróżujemy sami i wybraliśmy pojazd z dwoma siedzeniami? Wtedy do gamy akcesoriów możemy dołączyć Modutable. To montowany na dwa uchwyty w fotelu pasażera stolik, który wykorzystuje przestrzeń do stworzenia stabilnego stołu. Może on udźwignąć nawet do 20 kilogramów, ma uchwyt na kubek, a jego część jest przesuwna. Nie rekomenduje się jazdy z jego wykorzystaniem, ale przy pracy terenowej i chociażby okresowym spisywaniu pomiarów czy szybkich naprawach może okazać się przydatny.
Czytaj także: Test Ferrari Amalfi. Wrota do świata włoskiej legendy
Podobnie przydatne mogą okazać się inne nowości, jak chociażby schowki na desce rozdzielczej Dashbox, które się zamykają. W prezentowanym pojeździe Fiat Professional Doblo Easypro mieliśmy kilka takich schowków, które otwierają się na zatrzask. Oczywiście nadal nie zabraknie otwartych schowków.
Kierowcy docenią dodatkowy schowek pod fotelem z wysuwaną szufladą, a jeśli pracują sami, to także i możliwość złożenia fotela pasażera tak, by uzyskać nawet do 0,5m³ przestrzeni do umieszczenia chociażby skrzynek z narzędziami i materiałami.
Swoboda wyboru — także w temacie napędu
Pojazdy pojawią się w dwóch wariantach — M oraz XL. Większa wersja zyska ładowność do 1000 kilogramów i przestrzeń załadunkową o objętości 4,4 m³. W przypadku mniejszej opcji załadunek może wynosić do 650 kilogramów przy przestrzeni o objętości 3,3 m³.
W ofercie pojawią się różne wersje napędu. Wśród nich napęd elektryczny dający do 270 km zasięgu o mocy 136 KM z automatyczną skrzynią biegów. Dla poszukujących bardziej standardowych wrażeń przygotowano dwie wersje z silnikami Diesla o mocy 130 i 100 KM oraz wersję benzynową z silnikiem 110 KM, które spełniają standardy Euro 6E BiS. Warianty spalinowe trafią do klientów z manualna skrzynią biegów.
Producent przyjął też nową strategię dotyczącą poziomów wyposażenia. Od teraz znajdziemy trzy opcje. Smart Compact Van, poziom średni oraz poziom wysoki. Podstawą dla pojazdów są 15-calowe koła z półkołpakami, jedne drzwi przesuwne, tylne czujniki parkowania, stacja dokująca do smartfona i kierownica z przyciskami sterującymi.
Czytaj także: Brytyjska legenda wróciła, ale jej motocykle powstają w Chinach
Za większe pieniądze można dostać między innymi radio z ekranem 10 cali, fotel pasażera z przednią poduszką powietrzną, podstawową kamerę, automatyczne reflektory czy zamykane schowki. Najwyższy poziom dodaje chociażby bezprzewodową ładowarkę, automatyczną klimatyzację, kamerę w wysokiej rozdzielczości, system multimedialny i pakiet widoczności. Dla każdej marki (Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot) przygotowano też specjalne serie, a do tego klienci mogą negocjować z firmą przy większych zamówieniach inne ulepszenia. Ceny jednego auta zaczynają się od 67 900 złotych.
Jak jeździ się C-vanami od Stellantis Pro One? Gładko i przyjemnie
Wydarzenie było okazją, by wsiąść za koła c-vanów i poczuć się nieco inaczej niż przy zwykłych testach. Miałem okazję wsiąść za kołami Citroëna Berlingo Van First w wersji elektrycznej oraz Opla Combo Start w wersji z silnikiem Diesla.
Nie powiem zbyt wiele odkrywczego po kilkunastu minutach jazdy każdym z tych pojazdów, ale mogę podzielić się perspektywą kogoś, kto wypożyczał kilkukrotnie Dacię Dokker czy Renault Kangoo podczas przeprowadzek. Z pewnością było czuć nowość propozycji od Stellantis Pro One i łatwość manewrowania. Zwrotność, odpowiedź na zmianę biegów czy przyspieszenie (zwłaszcza w wersji elektrycznej) są niezwykle płynne, o czym miałem okazję przekonać się podczas manewrów na dość wilgotnym torze Driveland.
Aute te mają całkiem przyjemne wnętrza. Dopasowanie lusterek odbywa się elektrycznie, większość systemów pochodzi z konsumenckich pojazdów osobowych. Nie doświadczyłem trzeszczenia, choć trzeba przyznać, że w obydwu modelach we wnętrzu dominował plastik, który mógłby się uginać pod dotykiem. Kierownice także wykonano z tworzywa, więc przy dłuższych trasach dla komfortu warto byłoby je dodatkowo ubrać.
Samochody te mają określone zadania i po prostu mają być niezawodne oraz nie unowocześniać na siłę tego, co działa. To widać po dużych przyciskach i pokrętłach do kontroli podstawowych ustawień, jak i czytelnych, dużych przyciskach w interfejsie. Jeśli wasza flota potrzebuje nowych samochodów, które nie wzbudzą konsternacji wieloletnich pracowników, to warto spojrzeć na ofertę Stellantis Pro One.