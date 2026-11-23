Wspomniane kupraty to materiały zawierające miedź i tlen. Odkryto je w 1986 roku, a ich niezwykłe właściwości przyczyniły się do przyznania Johannesowi Georgowi Bednorzowi i Karlowi Alexanderowi Müllerowi nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1987 roku. Mimo upływu niemal czterech dekad naukowcy wciąż nie dysponują pełnym wyjaśnieniem mechanizmów odpowiedzialnych za ich nadprzewodnictwo.

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Badacze zastanawiali się przede wszystkim, czy pseudoprzerwa pomaga w powstawaniu nadprzewodnictwa, stanowiąc jego wcześniejszy etap, czy też działa w przeciwnym kierunku i konkuruje z nim o dominację w materiale. Aby znaleźć odpowiedź, zespół kierowany przez Fabio Boschiniego z kanadyjskiego Narodowego Instytutu Badań Naukowych przeprowadził eksperyment wykorzystujący ultrakrótkie impulsy światła. Badacze postanowili na moment zaburzyć stan nadprzewodzący materiału, a następnie obserwować, co dzieje się z jego elektronami podczas powrotu do pierwotnych właściwości.

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystali technikę TR-ARPES, czyli czasowo- i kątowo-rozdzielczą spektroskopię fotoemisyjną. Pozwala ona śledzić bardzo szybkie zmiany właściwości elektronowych materiałów, dostarczając informacji o zachowaniu elektronów w różnych stanach energetycznych. Co się okazało? Kiedy impuls światła osłabiał nadprzewodnictwo, w materiale pojawiał się przejściowy stan pseudoprzerwy. Gdy właściwości nadprzewodzące stopniowo powracały, sygnał związany z pseudoprzerwą słabł i ostatecznie zanikał.

Po raz pierwszy naukowcom udało się bezpośrednio zaobserwować powstawanie pseudoprzerwy wywołanej światłem i prześledzić jej zanik w trakcie odbudowy nadprzewodnictwa. Uzyskane dane sugerują, że oba stany konkurują ze sobą, zamiast wzajemnie się wspierać. To istotne, ponieważ podważa jedną z długo rozważanych hipotez, zgodnie z którą pseudoprzerwa miałaby być etapem poprzedzającym pojawienie się nadprzewodnictwa.

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Badania w tej sprawie ukazały się na łamach Nature Physics. I choć nie mówimy jeszcze o opracowaniu nowego nadprzewodnika ani materiału działającego w temperaturze pokojowej, to bez wątpienia nastąpił ważny krok w kierunku zrozumienia procesów zachodzących w kupratach. Lepsze poznanie relacji między pseudoprzerwą a nadprzewodnictwem może pomóc naukowcom projektować materiały o korzystniejszych właściwościach. W przyszłości mogłoby to przełożyć się na ograniczenie strat energii podczas przesyłania prądu, rozwój wydajniejszych urządzeń medycznych oraz postęp w technologiach kwantowych.

Źródło: Nature Physics