Testuję Unihertz 8849 Tank 5 Pro. Ma więcej sensu, niż się spodziewałem

No bo pomyślcie tylko o tym, że wasz smartfon ma latarkę z prawdziwego zdarzenia, albo że w każdej chwili możecie pokazać coś nie tylko na ekranie telefonu, ale i na ścianie, prześcieradle czy na jakiejkolwiek innej powierzchni, gdzie zobaczy to więcej osób. A może o tym, że w każdej chwili możecie zrobić zdjęcie zachowujące sporo szczegółów, niezależnie od tego, ile światła trafia do matrycy.

To nie telefon, to cegła. Nie każdy sobie z nią poradzi

Nie można rozmawiać o Tank 5 Pro bez wspomnienia o najważniejszej właściwości urządzenia. To smartfon, który waży więcej niż niejeden tablet. Przy 715 gramach trudno utrzymać go przy uchu przez dłuższą chwilę, choć w tym przeszkadza też grubość rzędu 33,8 milimetra. To tyle, co 4 zwyczajne smartfony, zarówno gdy chodzi o masę, jak i grubość.

Unihertz 8849 Tank 5 Pro

Ergonomia nie stoi po stronie smartfonu Tsnk 5 Pro, ale forma ma w tym przypadku zapewnić trwałość. Oczywiście są limity tego, jak wytrzymały może być ciężki smartfon. Najsłabszym elementem pozostaje ekran, dlatego tym bardziej warto docenić, że od nowości producent dostarcza zabezpieczenie w postaci ochronnego szkła (nie folii jak w niektórych smartfonach), które należy samodzielnie zainstalować. Aluminium z minimalną warstwą lakieru także traci go po kontakcie z kamieniem.

To nie jest łatwy do trzymania smartfon

Nie mam w zwyczaju testować smartfonów intencjonalnymi upadkami. W tym przypadku wypadnięcie telefonu z dłoni bywa jednak nieuniknione. Ściany z surowego aluminium zbiorą rysy przy okazji upadku, podobnie jak światło, a guma może się odkształcić. Są to jednak zabezpieczenia, które nie tyle mają wyglądać, co poprawiać właściwości konstrukcji i w tej roli sprawdzają się dobrze.

Tank 5 Pro

Telefon, mimo wywietrzników z boku, ma wodo- i pyłoodporność w skali IP68 oraz IP69K. Najwięcej obaw budzą wszystkie elementy szklane i zarówno zabezpieczenie ekranu, jak i aparatów oraz projektora, warto objąć ochroną dodatkowej folii, jeśli wiemy, że telefon będzie wchodził w kontakt z różnymi powierzchniami.

Nareszcie porządny ekran we wzmocnionym smartfonie. Na jedno musicie jednak zwrócić uwagę

Nie aż tak duże ramki okalają 6,73-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 3200×1440 pikseli. Tak wysoka rozdzielczość nie jest regułą w jakichkolwiek smartfonach, więc tu warto docenić 8849 Tank 5 Pro za to, że udało się stworzyć coś udanego. W dodatku to panel z odświeżaniem do 120 Hz o jasności do 3000 nitów.

Unihertz 8849 Tank 5 Pro ma udany ekran

To ekran, który utrzymuje wysoką czytelność nawet w mocnym świetle. Jasność na wysokim poziomie komplementuje też dobry poziom niskiego podświetlenia. Musicie mieć tylko na względzie jedną rzecz — domyślna kalibracja kolorów, jak i większość ustawień mocno przesadzają z nasyceniem i przy okazji podnoszą temperaturę barwową. Jeśli chcecie mieć bardziej stonowany obraz, musicie skontrolować to z pomocą ustawień, których na szczęście nie brakuje. W mojej opinii nawet po maksymalnym strojeniu ciepłe kolory są zbyt intensywne.

Ustawień ekranu nie brakuje

Co jednak ważne, to że na ekran o tak wysokim zagęszczeniu patrzy się przyjemnie, a we wzmacnianych smartfonach, nawet gdy pojawiały się panele AMOLED, nie zawsze były one najwyższej jakości. Tu, poza kalibracją, dostajemy dobre parametry i jasność maksymalną na poziomie 970 luksów. Wiadomo, daleko to od wyników smartfonów, gdzie ekran gra pierwsze skrzypce, ale na co dzień po prostu jest czytelnie.

Tank 5 Pro to nie tylko smartfon, ale i projektor

Jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu, Tank 5 Pro ma w zanadrzu nie tylko świetny ekran, ale i całkiem przyzwoity projektor. W zasadzie nie ma tu zbytnio odniesienia do innych smartfonów, chyba że wspomnimy Samsunga Galaxy Beam z 2012 roku i inne wzmacniane smartfony (jak Ulefone Armor 34 Pro). Przewagą Unihertz 8849 Tank 5 Pro jest jasność (220 lumenów) i rozdzielczość (2048×1080 pikseli).

Nie jest to projektor wrzucony do urządzenia tylko po to, by robił wrażenie cyframi. Korekcja traprezu w zakresie +- 45° i laserowy autofokus czuwają nad tym, by wyświetlany obraz prezentował nam się w dokładnie takiej formie, w jakiej będzie najprzyjemniejszy w odbiorze. Baterii wystarcza na 5 godzin wyświetlania obrazu lub 6 godzin w trybie nocnym.

Projektor na nic się zda w jasnym pomieszczeniu

Oczywiście to nie projektor do oglądania treści w słoneczny dzień na balkonie. Wieczory na kempingu lub w pomieszczeniu z jasną ścianą to idealne chwile na to, by wyświetlać obraz. To też świetna metoda, by pokazać materiał większej liczbie osób, na przykład podczas szkolenia, jeśli zawiódłby projektor na sali konferencyjnej.

Ustawienia projekcji Unihertz 8849 Tank 5 Pro

Urządzenie skonstruowano tak, że można je ustawić zarówno na plecach, jak i na boku. Ta druga opcja jest dobra szczególnie, że w ten sposób możemy wyświetlać aplikacje mobilne bez dziwnego skalowania. Urządzenie najtrudniej ustawić w pionie, więc wyświetlanie treści na suficie to kwestia dodatkowego podparcia, ale da się to zrobić.

Projekcja nada się, ale do ciemnych pomieszczeń

Pamiętajcie tylko, że to nie jest rozwiązanie idealnie. 220 ANSI lumenów to jasność, która pozwoli wam odpalić treści w ciemnym pomieszczeniu, a nie za dnia. Do tego projekcja wiąże się z głośną pracą wiatraków, które chłodzą system. Dlatego też najlepiej podłączyć osobne źródło dla dźwięku, zwłaszcza że jakość wbudowanych głośników nie jest wybitna i nawet przy maksymalnej głośności przebijają się one delikatnie ponad wentylatory.

Bałem się o wydajność, a to mocny smartfon

Jeśli w przeszłości wy albo wasi bliscy korzystaliście ze wzmacnianych smartfonów, to wiecie, że w środku rzadko kiedy pojawiały się podzespoły porównywalnie mocne do ich obudów. To na szczęście stopniowo ulega zmianie i Unihertz 8849 Tank 5 Pro jest tego najlepszym dowodem. W środku znajdziemy układ MediaTek Dimensity 9400e, który być może kojarzycie z realme GT 7. Do tego producent dorzucił aż 18 GB RAM-u.

Wyniki wydajności Unihertz 8849 Tank 5 Pro są na wysokim poziomie

Patrząc na wyniki benchmarków widać, że to zestaw o dużej mocy. Co jednak ważne, to ta moc przekłada się też na płynne korzystanie z systemu. To raczej kwestia tego, że producent nie zastosował tu za wiele wodotrysków — w środku znajdziemy czystego Androida bez ulepszaczy w postaci bocznych pasków, asyst w systemie czy animacji rodem z popisowych wideo promocyjnych.

Czy Tank 5 Pro wyrzuci czasem sam z siebie jakąś działającą aplikację? Niestety, zdarzyło mi się to z 3 razy podczas korzystania przez blisko dwa tygodnie. Telefon odwdzięcza się za to utrzymywaniem aktywnych procesów w RAM-ie. Można otworzyć sporo kart w przeglądarce, nim urządzenie zacznie zapominać, co włączyliśmy.

To smartfon z czystym Androidem, ale wyróżnia go termowizja i światło

Tank 5 Pro to sprzęt o pokaźnych możliwościach, bowiem w jednym urządzeniu mamy:

Dalmierz laserowy (o zasięgu do 4 metrów);

Kamerą termowizyjną FLIR o czułości do 50 mK i zakresem odnotowywania temperatur od -10 do 140 lub o 400°C;

Cyfrowy kompas;

Podświetlenie kempingowe, w tym ze światłem ostrzegawczym;

Pomiar ciśnienia atmosferycznego;

System wentylacji;

Przybornik dla Unihertz 8849 Tank 5 Pro

To i jeszcze więcej znajdziecie w przyborniku, który oferuje różny poziom poszczególnych subaplikacji. Takie narzędzia jak kątomierz czy test hałasu wyglądają jak aplikacje stworzone w 2011 roku. Co jednak najważniejsze: działają. Możemy w jednej chwili uczynić z urządzenia oświetlenie kempingowe, SOS czy nawet imitować sygnały radiowozu.

Działa także kamera termowizyjna. Jeśli nie potrzebujecie tego rozwiązania, możecie wybrać Tank 5. Jeśli jednak potrzebujecie, to wiecie, po co i jakie parametry was interesują. Wewnątrz znajdziemy sensor FLIR Lepton 3.1R, którego głównym wyróżnikiem jest szerokie pole widzenia rzędu 95°. Jako, że mamy do czynienia z rozwiązaniem od wiodącej firmy na rynku kamer termowizyjnych, dostajemy nie tylko osprzęt, ale i system podbijania szczegółowości z 160×120 do 480×360 pikeli, a także opcje poprawy jakości zdjęć MSX.

Kamera termowizyjna w Tank 5 Pro

Oprócz tego w aplikacji włączymy jeden z kilku filtrów stopniowania przedstawianej temperatury. W domowych warunkach pomiary temperatury wydawały się adekwatne, ale poza ugotowaną wodą i kostką lodu nie byłem w stanie wykazać na poziomie laboratoryjnym, czy dokładność jest mniejsza, czy większa.

Nie jest idealnie. Przede wszystkim niektóre aplikacje padają ofiarą tłumaczenia maszynowego, ale nie z ery dużych modeli językowych, tylko takiego, które nie rozumie, co właściwie tłumaczy. Niektóre aplikacje lubią też dość długo się ładować i dotyczy to rozwiązań już obecnych na urządzeniu, bowiem zewnętrzne aplikacje po pobraniu nie mają takiego kłopotu.

Odblokowywanie tak ciężkiego smartfonu czytnikiem linii papilarnych z boku bywa trudne

Smartfon odblokowujemy za pomocą czytnika linii papilarnych, który znajduje się na bocznej części obudowy. Nie jest to rozwiązanie szczególnie szybkie ani precyzyjne, a jego ulokowanie dość nisko przy tej grubości smartfonu sprawia, że trudno po niego sięgnąć. Tu zdecydowanie lepiej sprawdziłby się czytnik pod ekranem.

Tank 5 Pro otrzymałem w wersji 18/512 GB. Co ciekawe, na stronie sklepu możemy dorwać tylko wersje 16/512 GB i 18 GB/1 TB. Nie będę narzekał na zapas pamięci, podobnie jak na to, że z 512 GB zostało około 465 GB. Producent zadeklarował 5 dużych aktualizacji Androida — zobaczymy, jak wywiąże się z tej całkiem okazałej obietnicy.

Nie zapomnieli o sensownej łączności

Nie zabrałem Tank 5 Pro wgłąb lasu, ale z codziennego użytkowania mam taki wniosek, że zasięg był dobry, podobnie jak jakość rozmów (pomijając mało udane wrażenia z głośnika do rozmów). Zastosowano tu jednak nowoczesne standardy, jak Wi-Fi 7, łączność 5G, Bluetooth 6.0 i dwuzakresowy GPS.

Dual SIM i to z opcją na kartę Micro SD? Większość producentów już o tym zapomniała

Pamiętano tu także o tych, którzy po prostu chcą rozszerzyć pamięć z wykorzystaniem kart Micro SD. Telefon może być też Dual SIM-em, także poprzez standard eSIM. Do tego dodano aplikację do emulowania tagów NFC, więc można w ten sposób zdublować np. swoją kartę wejścia. Tank 5 Pro to współczesny smartfon nie tylko pod względem wydajności, ale także i standardów.

To nie smartfon fotograficzny, ale ma kilka trików w zanadrzu

Pierwszy z nich to kamera rejestrująca obraz w spektrum bliskiej podczerwieni (NIR). Niebo ciemnieje, a rośliny, ludzie czy materiały odbijające światło stają się wyraźnie widoczne. Efektem jest duża czytelność w sytuacji, gdy zdjęcia bez dodatkowego źródła światła po prostu wychodziłyby ciemnie albo wymagałyby zaawansowanego przetwarzania. Tu dostajemy czytelne detale bez dodatkowego wysiłku.

Zdjęcia można wykonać także kamerą rejestrującą bliską podczerwień

Sama aplikacja aparatu jest zaś niezwykle oszczędna w możliwości i sprawia wrażenie rozwiązania z poprzedniej epoki smartfonów. Jest tu tryb wideo, zdjęć, profesjonalny, podczerwień, timelapse i wysoka rozdzielczość. Nie ma slow motion, a do tego nie zdecydujemy nawet o ilości klatek przy nagrywaniu wideo. Jeżeli możecie, zainstalujcie sobie inną aplikację, która mogłaby lepiej wykorzystać potencjał tych aparatów.

Podczerwień Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Zoom 2x Przykładowe zdjęcia z Unihertz 8849 Tank 5 Pro

Główny aparat nie zrobi na nikim wrażenia. Dopóki mamy dużo światła, zdjęcia są w porządku i nie widać na nich wielu szumów. Algorytm wyostrza kadry i stawia na szczegółowość kosztem plastyczności czy autentyczności, ale i tak nie są to najbardziej szczegółowe zdjęcia. Kolory są mocno nasycone względem rzeczywistości, zwłaszcza, gdy chodzi o ciepłe barwy. Pojawiają się też problemy z autofokusem, zwłaszcza przy bliskiej odległości i to największa bolączka przy fotografowaniu małych obiektów. Ogólnie zdjęcia są znośne.

Kompletnie nie rozumiem decyzji, by postawić na aparat tele z podwójnym przybliżeniem. To zdecydowanie za mało, by odczuć pozytywne skutki zastosowania takiego aparatu, zwłaszcza, że ten rejestruje inne kolory niż aparat główny. Wolałbym aparat ultraszerokokątny ze względu na większą użyteczność, a tak muszę przyznać, że zastosowany aparat jest przeciętny.

Nocą sytuacja staje się, paradoksalnie, jasna — to nie smartfon do uwieczniania efektownych kadrów, a do zrobienia zdjęć dokumentom, placom budowy i okazjonalnego fotografowania. Kadry nie mają za dużo detali, gdy światła jest mało (ale też nie bez powodu dostajemy lampę kempingową), widoczne stają się też szumy, a niektóre zdjęcia potrafią być rozmazane przez wydłużony czas naświetlania.

Zdjęcia z przedniego aparatu Unihertz 8849 Tank 5 Pro

Przedni aparat wypada w tym wszystkim przyzwoicie. Nie jest to flagowy poziom, ale też nie ma tu się czego wstydzić. Spodziewałbym się nieco lepszego HDR-u i niższego poziomu szumów, ale zapewne nie był to główny cel projektantów tego urządzenia.

Smartfon nie nagrywa też wybitnego wideo. Dopóki się nie poruszamy, jest przyzwoicie. W ruchu potrafimy zgubić punkt ostrości i można odnieść wrażenie, że stabilizacja optyczna nie istnieje. Kolory są zbyt nasycone względem rzeczywistości, a ilość detali jest wystarczająca, ale to tyle. Na plus fakt, że możemy nagrywać wideo zarówno kamerą podczerwieni, jak i kamerą termowizyjną (choć to już w osobnej aplikacji My FLIR Pro).

Wielka bateria i szybkie ładowanie – Tank 5 Pro może pracować długo

17600 mAh brzmi niezwykle imponująco, jednak niestety w wielu przypadkach tak spory akumulator spotyka się z brakiem optymalizacji. W przypadku Unihertz 8849 Tank 5 Pro nie jest tak źle. To z pewnością smartfon, który przeżyje dobę, no chyba, że będzie pełnił rolę projektora albo zamienimy go w lampkę campingową. W innym przypadku bez problemu przeżyje intensywny dzień korzystania z odświeżaniem do 120 Hz przy dużej jasności i aktywnym 5G.

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Czy przeżyje cały weekend? Tu odpowiedź robi się trochę bardziej skomplikowana. Zastosowania, w których pobieramy sporo treści, chociażby przeglądanie mediów społecznościowych czy granie w gry sieciowe, potrafią mocno obciążyć smartfon i wtedy skłaniałbym się do prognozy dwóch dni albo 10-11 godzin SOT. Dla niektórych będą to trzy dni, zwłaszcza gdy poświęcą je na spacery w górach albo pracę, a nie będą przeglądać TikToka.

Wielki smartfon z wielką baterią, więc może też być przy okazji powerbankiem

Co ważne, smartfon naładujemy szybko dzięki dołożonej do zestawu (przynajmniej w przypadku recenzenckiego opakowania) ładowarki o mocy 120W. Pierwszy kwadrans odda nam 26% energii, a po pół godzinie smartfon naładuje się do poziomu 45%. Od pustego do pełnego akumulatora podróż trwa 1,5 godziny, co przy tej pojemności jest znakomitym wynikiem. Tank 5 Pro zadziała też jako powerbank, oddając energię z mocą nawet 25W.

8849 Tank 5 Pro może i nie jest ideałem, ale ma w sobie urok

To na pewno nie jest urządzenie, które mogłoby mi towarzyszyć na co dzień. Frustrowałbym się z powodu jego braku poręczności, słabych głośników i braku większych możliwości fotograficznych. Z drugiej strony nie wszyscy mają te same priorytety co ja. Ktoś może potrzebować telefonu, który przy okazji stanie się projektorem, który może faktycznie coś oświetlić albo ma kamery, które normalnie należałoby nosić przy sobie jako dodatkowy osprzęt.

Unihertz 8849 Tank 5 Pro to smartfon dla prawdziwych gadżeciarzy

Jeśli ktoś pracuje na budowie, traktuje ten telefon jako urządzenie służbowe albo wie, że potrzebuje dużej baterii, którą w razie czego może się podzielić z innymi urządzeniami, to z tych zadań Tank 5 Pro wywiązuje się dobrze. To też wyjątkowo gadżeciarski telefon, który wzbudził uśmiech u mojego wewnętrznego dziecka.

Jest jednak jeden aspekt, który sprowadza na ziemię. To cena. Jeśli nie potrzebujecie bardzo dobrego ekranu i wystarczy wam przyzwoity oraz nie macie potrzeby korzystania z podczerwieni, to istnieje też 8849 Tank X, który jest zauważalnie tańszy. W przypadku Tank 5 Pro do kosztów dochodzi też niemal topowa wydajność, co z perspektywy kupna smartfonu na lata także może mieć znaczenie. Jeśli ktoś wie, po co sięga po taki telefon, to jego pozorne wady wcale nie będą dla tej osoby wadami.