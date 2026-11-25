Co otrzymujemy wraz z Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow?

W zestawie mamy instrukcję, śrubki i opaski zaciskowe. Śrubki są srebrne, a opaski białe więc są dopasowane kolorystycznie (co nie zawsze jest oczywiste). Instrukcja dobrze wyjaśnia podstawowe aspekty montażu.

Wygląd zewnętrzny Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow

Testowany model ma wymiary 388 x 295 x 479,4 mm i waży 7,40 kg. W środku możecie zamontować płyty ATX, micro ATX i mini ITX, przy czym te dwie pierwsze mogą być również w wersjach ze złączami z tyłu. Do testów otrzymałem model biały, ale w sprzedaży jest też czarny.

Przedni panel to zaokrąglone 4 mm szkło, przez które widać wnętrze. Tworzy to świetny efekt, znacznie lepszy niż połączenie pod kątem 90°. Co więcej, szkło przednie i boczne jest jedną częścią – nie ma tu widocznego połączenia. Na przednim szkle mamy też wypuszczoną naklejkę, za którą ciągnie się, aby otworzyć panel. Jest ona mocno przyklejona, ale możecie się jej pozbyć. Na spodzie, pod szkłem jest wycięcie, przez które złapiecie szkło i bez problemów otworzycie panel.

Na górze mamy filtr przeciwkurzowy mocowany na magnes. Pod nim mamy miejsce na trzy 120 mm lub dwa 140 mm wentylatory. Po prawej są złącza i tutaj do dyspozycji mamy 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB 3.0, 1x audio. Szkoda, że do obudowy nie ma dołączonej przejściówki na 2x audio. Oprócz tego jest też przycisk startu i restartu.

Lewy bok to połączone z przednim 4 mm szkło. Cały ten szklany panel zamykany jest na zatrzaski i co ważne, można go zdjąć, co jest tak naprawdę niezbędne podczas składania. Prawy bok to blacha również zamykana na zatrzaski. Widać tutaj też dwie kratki z otworami wentylacyjnymi. Szkoda tylko, że nie ma tutaj żadnego filtra przeciwkurzowego.

Z boku mamy zamontowane dwa 120 mm wentylatory. Są to modele Infinity ARGB Reverse PWM. Ich maksymalna prędkość to 1500 RPM, a głośność 24,9 dBA. Z każdego z nich wychodzą po dwa kable, które są spięte z pozostałymi – nie ma tutaj hubu czy kontrolera. Trzeba będzie więc poświęcić trochę czasu aby ogarnąć samo okablowanie od wentylatorów.

Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow stoi na czterech nóżkach ze specjalnym wyłożeniem. Na spodzie jest filtr przeciwkurzowy, mocowany na magnes. Nad nim jest miejsce trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Tutaj mamy zamontowane fabrycznie trzy 120 mm śmigła, modele te same co z boku.

Z tyłu producent umieścił 6 zaślepek PCI – mniej niż standardowo. Niestety są one wyłamywane, w zestawie nie ma dodatkowych, gdybyście coś zmieniali – to z pewnością minus. Nad nimi jest 120 mm wentylator Infinity ARGB PWM. Jego prędkość jest taka sama jak w przypadku modeli Reverse (1500 RPM), ale głośność jest niższa i wynosi 21,8 dBA. Po lewej stronie widać też miejsce na zasilacz.

Wygląd wewnętrzny Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow

System zarządzania okablowaniem jest dobry, ale ma jedną zasadniczą wadę. Zacznijmy jednak od początku. Nad płytą i po jej prawej mamy otwory do przeciągnięcia kabli. Te z boku mogłyby mieć gumowe przelotki, żeby nie było widać od przodu tylnej części, ale w tym przypadku aż tak to nie przeszkadza – otwory częściowo zakrywają boczne wentylatory. Wspomnianą wadą jest fakt, że po montażu płyty ATX pod nią nie ma miejsca na okablowanie. Musi iść ono z boku i dolne wentylatory zasłaniają je, ale od przodu i tak to widać. Wolałbym, żeby płyta była trochę podniesiona i było miejsce pod nią na kable. Oczywiście przy micro ATX takiego problemu nie będzie. Dolne złącza płyty ATX są też za wentylatorami, ale jest tu wystarczająco miejsca nawet na podłączenie USB 3.0.

Z tyłu jest sporo miejsca na okablowanie, są też miejsca na opaski zaciskowe. Bez problemów ułożycie z tego strony okablowanie. Możecie też zobaczyć na zdjęciach, że wszystkie kable od wentylatorów są razem spięte. Podpinacie je pod płytę jednym złączem 4-pin PWM i jednym ARGB – nie ma tutaj kontrolera czy hubu. Trochę czasu trzeba będzie poświęcić, żeby te kable ogarnąć i żeby to dobrze wyglądało. Z drugiej strony z tyłu i tak tych kabli nie widać, więc jeśli Wam to nie przeszkadza, to można zostawić to tak, jak producent przygotował. Nad zasilaczem jest też koszyk na dwa dyski 3,5 cala i jeden 2,5 cala – możecie go zdemontować, jeśli nie macie takich dysków. Od razu też dodam, że na samym spodzie jest jeszcze jedno miejsce na dysk 2,5 cala.

Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow zmieści chłodzenia procesora o wysokości do 175 mm. Możecie więc spokojnie wykorzystać duże chłodzenie powietrzem. Karta graficzna może mieć długość do 420 mm, a zasilacz do 250 mm. Te podzespoły również mogą być po prostu największe na rynku. Mamy też miejsce na chłodnice. Na górze zmieszczą się 360/280/240/140/120 mm a z boku 240/120 mm. Możecie więc spokojnie zamontować AiO 360 na górze.

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Montaż podzespołów w Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow

Podczas składania komputera musicie pamiętać, że zaślepki PCI są wyłamywane – nie ma dodanych zwykłych, więc lepiej się nie pomylić, które wyłamać. Druga sprawa to przez brak miejsca na kable pod płytą trzeba poświęcić trochę czasu na ładne ułożenie kabli na spodzie tak, aby to dobrze się prezentowało. Warto też pospinać ładnie całe okablowanie od wentylatorów. Poza tym nie napotkałem żadnych problemów. Całe okablowanie bez problemów zmieściło się z tyłu, a podczas składania nie natrafiłem na dziwne rozwiązania. Dosyć ciężko jest też odkleić ze szkła naklejkę, za którą możecie je otworzyć, a bez niej komputer wygląda po prostu ładniej. Cały szklany bok po otwarciu trochę opada i przez domknięciem trzeba go podnieść i mocniej przycisnąć.

Komputer złożony w Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow wygląda świetnie. Połączenie zaokrąglonego szkła z 5 wentylatorami ARGB prezentuje się po prostu znakomicie. Warto dobrać do niej dopasowany kolorystycznie sprzęt i wtedy złożycie naprawdę bardzo fajnie prezentujący się komputer.

Zebrane najważniejsze parametry Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow

Wymiary: 388 x 295 x 479,4 mm

Waga: 7,40 kg

Obsługiwane płyty: ATX, micro ATX, mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 2x 3,5 cala, 2x 2,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 420 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 175 mm

Maksymalna długość zasilacza: 250 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 9x 120 mm lub 5x 140 mm + 2x 120 mm

Dołączone wentylatory: 5x 120 mm Infinity ARGB Reverse PWM, 1x 120 mm Infinity ARGB PWM

Miejsca na chłodnicę: góra: 360/280/240/140/120 mm, bok: 240/120 mm

Złącza na przednim panelu: 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB 3.0, 1x audio

Gwarancja: 3 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 1200 RPM. Wentylator na chłodzeniu procesora (Noctua NF-A12x25 PWM) ustawiłem na 1200 RPM. Przeprowadziłem dwa testy: na maksymalnych obrotach oraz 1200 RPM. Jeśli maksymalne obroty były niższe niż 1200 RPM zostało to zaznaczone na wykresie. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Przeprowadziłem też dodatkowe testy z odległości 20 cm od przedniego panelu. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench 2026 + FurMark 2.10.2.0 + CrystalDiskMark 9.0.3. Temperatura otoczenia wynosiła 23°C. W przypadku temperatury procesora jest to średnia z maksymalnych temperatur rdzeni P, w przypadku pozostałych podzespołów jest to maksymalna temperatura zanotowana podczas testów.

Testy Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow

Maksymalne RPM

W tym teście wentylatory w obudowie pracowały z maksymalną prędkością.

6 wentylatorów o prędkości 1500 RPM musi generować hałas i widać to po wynikach. Natomiast nie jest źle i spodziewałem się trochę wyższych rezultatów.

Wyniki testów są dobre, choć do najlepszych obudów trochę jej brakuje. Widać, że chłodzenie procesora ma dobre warunki do pracy, trochę gorzej jest z kartą graficzną – mimo obecności 3 wentylatorów na spodzie. Natomiast są to po prostu dobre wyniki.

1200 RPM

W tym teście wentylatory w obudowie pracowały z prędkością 1200 RPM. Jeśli maksymalne obroty były niższe niż 1200 RPM zostało to zaznaczone na wykresie.

Przy 1200 RPM wentylatory już tak bardzo nie powinny przeszkadzać. Mierząc głośność od przodu Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow jest nawet najcichszy na wykresie, choć od boku prawie najgłośniejszy.

Karta graficzna mogłaby znowu lepiej wypadać, podobnie dysk jest na końcu zestawienia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc wyniki są dobre – nie najniższe, ale też nie odstają wyraźnie od pozostałych.

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Test Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow – podsumowanie

Thermaltake Vision 330 CR ARGB Snow kosztuje ok. 400 zł. Jest to ciekawa obudowa i myślę, że w tej cenie jest ona warta rekomendacji.

Przede wszystkim świetnie ona wygląda. Zaokrąglone szkło robi znakomite wrażenie, a wentylatory ARGB po prostu fajnie rozświetlają wnętrze. Testowana wersja jest w kolorze białym, ale w sprzedaży znajdziecie też czarną, więc możecie wybrać model, który kolorem pasuje do Waszego zestawu. Obudowa ma łącznie 5 wentylatorów, które przy maksymalnych obrotach muszą być słyszalne, ale przy 1200 RPM nie jest źle, w szczególności patrząc od przodu. Jeśli chodzi o temperatury, to wyniki testów są po prostu dobre. Skrzynka nie zachwyca nimi, ale też nie wypada źle. Dostęp do wnętrza jest beznarzędziowy – szkło i prawy bok zamykane są na zatrzaski. Szkło możecie otworzyć poprzez naklejkę (warto ją jednak usunąć – obudowa znacznie lepiej wygląda) albo wycięcie pod przednią częścią. Musicie też pamiętać, że szkło trochę waży i żeby je domknąć trzeba je trochę podnieść i potem docisnąć.

W obudowie bez problemów zmieścicie AiO 360 na górze, długą kartę graficzną czy zasilacz. Mamy również 175 mm na powietrzne chłodzenie procesora. W obudowie możecie więc spokojnie zbudować wydajny zestaw. A jakie ma ona wady? Przede wszystkim przy płycie ATX nie przeciągniecie pod nią kabli. Takie np. audio będzie musiało iść od boku, co nie będzie najlepiej wyglądało (nawet jeśli się je ładnie ułoży zaraz za dolnymi wentylatorami). Również wszystkie kable od dolnych wentylatorów muszą iść z boku. Szkoda, że płyta nie jest trochę podniesiona, bo poza tym zarządzanie okablowaniem jest dobre. Jedynie jeszcze mogłyby być gumowe przelotki z boku, ale otwory tutaj są częściowo zasłonięte przez boczne wentylatory, więc i tak nie jest źle. Jeśli chodzi o wentylatory, to z każdego wychodzą po dwa kable, więc na start jest ich sporo do ogarnięcia – szkoda, że nie ma żadnego łączenia łańcuchowego. Obudowa ma jeszcze jedną wadę – wyłamywane zaślepki PCI i brak dołączonych zwykłych w zestawie. To nie powinno mieć miejsca przy takiej cenie.

Moim zdaniem, mimo jej wad, w tej cenie jest to ciekawy model, który warto mieć na uwadze w szczególności, jeśli zastosowane wentylatory ARGB oraz zakrzywione szkło do Was przemawiają.