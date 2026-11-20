Chiński producent zaprezentował na rodzimym rynku Smart Door Lock 5 Face Recognition Edition. Nowość dołącza do oferowanych już wariantów Smart Door Lock 5, Smart Door Lock 5C Cat Eye Edition oraz Smart Lock 5 Max. Podczas gdy wspomniany model Max oferował dwanaście metod odblokowywania, opracowany we współpracy z marką Loock wariant Face Recognition Edition podbija tę stawkę do aż trzynastu różnych sposobów otwierania drzwi.

Skaner twarzy 3D i bezdotykowy odczyt żył dłoni

Zgodnie z nazwą jedną z głównych metod odblokowywania tego modelu jest trójwymiarowe rozpoznawanie twarzy. Według deklaracji producenta zamek identyfikuje domownika w około sekundę przy współczynniku błędnego rozpoznania poniżej 0,0001 procenta. System bez problemu radzi sobie w całkowitej ciemności, a dzięki wykrywaniu głębi nie da się go oszukać zdjęciem ani nagraniem wideo na ekranie smartfona. Z rozwiązania wygodnie skorzystają zarówno dzieci o wzroście od 1,2 metra, jak i osoby mierzące dwa metry, pod warunkiem stanięcia w odległości od 40 do 80 centymetrów od drzwi.

Jeszcze ciekawszym dodatkiem jest jednak bezdotykowe rozpoznawanie układu żył dłoni. Czujnik wykorzystuje światło bliskiej podczerwieni, aby zeskanować dłoń uniesioną na odległość od 12 do 20 centymetrów od panelu. Cały proces trwa krócej niż sekundę, działa dla dzieci powyżej 1,1 metra wzrostu i rozwiązuje odwieczny problem czytników linii papilarnych – zamek otworzy drzwi nawet wtedy, gdy mamy mokre, brudne dłonie albo gdy z drzwi korzystają seniorzy z mniej wyraźnymi liniami papilarnymi.

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Oczywiście na liście trzynastu metod otwierania nie zabrakło też klasycznego czytnika odcisków palców, haseł stałych i tymczasowych dla gości, odblokowania przez Bluetooth i zdalnie w aplikacji, mini-programów WeChat, wsparcia dla zegarków, opasek i telefonów Xiaomi, osobnych kart NFC oraz tradycyjnego klucza mechanicznego.

Zamek, ale też wideodomofon

Jakbyśmy już mieli mało funkcji, producent dołożył do tego jeszcze funkcję wideodomofonu. Na zewnątrz umieszczono tu kamerę o rozdzielczości 2K z sensorem 3 Mpix i szerokim polem widzenia 160 stopni, którą wspiera radar fal milimetrowych 24 GHz. Gdy ktoś podejdzie pod drzwi i zacznie się przy nich kręcić, radar automatycznie uruchamia nagrywanie i wysyła powiadomienie na telefon, a klipy są przechowywane bezpłatnie w chmurze przez trzy dni wstecz.

Po naciśnięciu dzwonka po wewnętrznej stronie drzwi rozświetla się 3,97-calowy ekran, a podgląd na żywo można podejrzeć także na smartfonie, telewizorze Xiaomi czy domowym ekranie smart home. Z racji, że to zamek przeznaczony przede wszystkim na rynek chiński, producent dorzucił obsługę połączeń wideo przez WeChat oraz interkom głosowy z możliwością zmiany głosu na „wujka” lub „klauna”, co przydaje się, gdy nie chcemy zdradzać, kto aktualnie jest sam w domu.

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Jeśli chodzi o to, co mamy w środku, to Xiaomi postawiło na w pełni automatyczny korpus zamka z wkładką klasy C, który sam rygluje skrzydło po jego zamknięciu. Inżynierowie wyraźnie poprawili też kulturę pracy całego mechanizmu względem pierwszej generacji – zamykanie jest cichsze o 12 dB, a otwieranie o 13 dB, więc nocny powrót do mieszkania nie obudzi pozostałych domowników. Zapominalskim spodoba się też fakt, że cztery wbudowane czujniki nieustannie pilnują stanu drzwi i alarmują o ich niedomknięciu, próbie podważenia panelu przedniego, zasłonięciu kamery czy wielokrotnych nieudanych próbach otwarcia.

Podwójne zasilanie na wypadek rozładowania

Z racji, że jedną z kwestii, która zawsze pojawia się przy inteligentnych zamkach jest obawa o zasilanie, Xiaomi rozwiązało to dwutorowo, tak by uniknąć sytuacji, w której wyczerpana bateria odcina nas od własnego mieszkania. Głównym źródłem zasilania jest akumulator litowy o pojemności 5000 mAh, który wystarcza na około cztery miesiące pracy. Obok niego w obudowie mieści się jednak zestaw czterech klasycznych baterii alkalicznych AA zdolnych podtrzymać działanie zamka przez kolejne sześć miesięcy – gdy główny akumulator się wyczerpie, elektronika automatycznie przełącza się na zasilanie awaryjne. Dodatkowo po obu stronach drzwi umieszczono gniazda USB-C pozwalające podpiąć powerbank w sytuacji kryzysowej.

Smart Door Lock 5 Face Recognition Edition trafił już na rynek chiński w cenie 2166 juanów, czyli ok. 1300 złotych. Czy zamek doczeka się europejskiej premiery? Ciężko powiedzieć, na razie nie ma na ten temat żadnych wzmianek.

Źródło: Gizmochina