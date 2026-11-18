Na rynku rozwiązań sprzątających nie brakuje chińskich graczy, którzy zajmują każdą półkę cenową. Xiaomi nieco zeszło przy tym wszystkjm na dalszy plan, oddając pozycję takim markom jak Roborock, Dreame czy Ecovacs. Nowe urządzenia pozwolą przypomnieć o Xiaomi klientom z większymi portfelami.

Robot o wielkiej mocy – Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Chiński producent w przypadku Robot Vacuum 6 Max dorzuca technologie, których nie było we wcześniejszych odsłonach konstrukcji. Największą zmianą iest zastosowanie mopa w formie samoczyszczącej rolki. W środku znajduje się 16 wylotów wody, które jednocześnie oczyszczają rolkę podczas sprzątania i zapewniają jej wilgotność oraz detergent.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Co ciekawe, pomimo obecności wałka, do krawędzi ma dojeżdżać system z dodatkowym padem bocznym na ramieniu. W ten sposób producent chce rozwiązać problem czyszczenia nóg mebli, choć inni producenci potrafią do tego celu przesuwać umieszczony w konstrukcji wałek.

Robot Xiaomi podnosi wszystkie elementy, gdy zachodzi potrzeba

Xiaomi postawiło w Robot Vacuum 6 Max na chowany sensor LiDAR. Dzięki temu urządzenie może przejeżdżać pod meblami o wysokości powyżej 9,3 cm. Sprzęt wyposażono także w dodatkowe ramiona pozwalające pokonywać przeszkody w postaci progów o wysokości do 6 cm. Przy tym wszystkim pomoże system nawigacji oparty o lasery oraz zestaw trzech kamer. Nad danymi zebranymi w ten sposób czuwa SI, która rozpoznaje 47 rodzajów suchych i mokrych plam, by dostosować do nich strategię sprzątania. Robot omija przy tym zabrudzenia, które mógłby tylko rozetrzeć i podnosi wałek, pad oraz szczotkę boczną.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max wjedzie pod niskie meble

W przypadku najniwszego robota postawiono na dużą moc ssania. Xiaomi Robot Vacuum 6 Max oferuje ciśnienie robocze rzędu 35000 Pa. Sam ten parametr nie jest może najwyższy wśród konkurencji, ale rozwiązanie jest nieco tańsze od najdroższej konkurencji. W środku zastosowano podwójną szczotkę oraz ostrza rozcinające włosy tak, by wyeliminować ich plątanie.

Stacja dokująca Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Rozwiązanie od Xiaomi zaoferuje stację dokującą, która zdaniem producenta ma nam zapewnić do 75 dni spokoju od jej konserwacji. Podkładka do mopa jest myta w temperaturze 85°C, a następnie suszona gorącym powietrzem o temperaturze 50°C. Sprzęt automatycznie pozbywa się brudnej wody i napełnia robota czystą. Pojemność worka na brud wynosi 2,5 litra. Aktualny stan Robot Vacuum 6 Max sprawdzimy w aplikacji Xiaomi Home.

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Xiaomi Robot Vacuum 6 Max można zamówić w sprzedaży za 3899 złotych. To cena promocyjna, która może wzrosnąć do 4699 złotych. W internecie da się także znaleźć oferty promocyjne obniżające cenę do 3299 złotych (np. w Media Markt).

Odkurzacz pionowy z dokiem — Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

W ofercie Xiaomi pojawił się także pionowy odkurzacz dla tych, którzy nie chcą ręcznie opróżniać pojemnika na brud po każdym sprzątaniu. Stacja dokująca pozwala jednym przyciskiem zebrać brud z pojemnika. Proces ma zajmować około 11 sekund, a 3-litrowy worek powinien zapewnić pojemność na nawet 100 dni bez potrzeby wymiany. Stacja dokując pozwala też na łatwą instalację odkurzacza, który wystarczy wsunąć do dolnej części.

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max ma sporą moc ssącą na poziomie 280 AW osiągniętą dzięki silnikowi o mocy 800 W. Pozwala przy tym na pracę do 90 minut w zależności od wybranego trybu. Zastosowana w robocie szczotka wałkowa ma zapobiec plątaniu się włosów podczas sprzątania, a system 12 stożków w komorze ogranicza blokowanie filtra.

Moc 280 AW to wyróżnik Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

Na pokładzie nie zabrakło technologii rodem z innych odkurzaczy pionowych. Niebieskie światło o szerokim kącie promienia pomaga namierzyć niewidoczny kurz i włosy. 8-stopniowa filtracja opiera się o filtr HEPA H14. W zestawie znajdziemy sporo dodatkowych końcówek, w tym elastyczną rurę do łatwiejszego docierania pod meble, teleskopową rurę i pasującą do niej szczotkę szczelinową, szczotkę do wyczesywania sierści oraz szczotkę do sof, jak i mini szczotkę elektryczną.

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Mijia Vacuum Cleaner 4 Max możecie zakupić za 2399 złotych.