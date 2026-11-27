Od kiedy YouTube ukrył za opłatą niektóre funkcje, jak odtwarzanie wideo przy zablokowanym ekranie i wzmocnił walkę z blokowaniem reklam, użytkownicy szukają swoich sposobów na to, aby korzystać z serwisu bez zakłóceń. Najpopularniejszą metodą byl swego czasu projekt YT Vanced, który rozwijał się na API YouTube, dokładając oczekiwane funkcje pokroju powrotu łapki w dół czy opcji blokowania segmentów sponsorowanych wewnątrz wideo, a przy tym obsługę Picture-in-Picture czy ciemny motyw i sterowanie gestami.

W międzyczasie Vanced rozwinęło się także pod kątem obsługi utworów muzycznych z YouTube. To wszystko spowodowało wzmożone zainteresowanie ze strony Google, które w marcu 2022 roku wezwało do zaprzestania działań, do czego doszło w tym samym miesiącu. Od tego czasu podobne rozwiązania, jeśli działały, to raczej docierały do ludzi pocztą pantoflową. Z Metrolist jest nieco inaczej i skorzystamy z jego aplikacji zarówno na smartfonach, jak i komputerach.

YouTube w formie open-source od Metrolist

Dotychczas Metrolist było aplikacją dostępną na Androida, dostępną w formacie open-source przez Github. Był to klient YouTube Music, który niedawno został przebudowany i oparty o Kotlin Multiplatform. To ułatwiło integrację kodu i stworzenie wersji na iOS, Linux, MacOS oraz Windows. Wersja 14.0 Metrolist przynosi zmiany w projektowaniu interfejsu, w tym wykorzystanie języka Material 3 Expressive stworzonego przez Google.

Metrolist w różnych wersjach

Najważniejsze jest jednak to, że przy tym wszystkim aplikacja zachowała najważniejsze funkcje. Nie ma w niej reklam i ograniczeń dotyczących czasu słuchania. Nie wymaga to od nas płacenia subskrypcji na koncie Google. Utwory możemy pobierać do odsłuchiwania bez internetu, odtwarzać w tle i przy wyłączonym ekranie, a do tego wyświetla słowa utworów z tłumaczeniem oraz romanizacją.

A gdyby tego było mało, to w aplikacji znajdziemy korektor graficzny ze wsparciem dla AutoEQ. Zaimplementowano także opcjonalny filtr utworów wygenerowanych z użyciem sztucznej inteligencji, wsparcie dla importowania list odtwarzania ze Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer i Amazon Music. Nie zabrakło także wsparcia dla przesyłania treści przez Google Cast, Sonos, FCast i DLNA.

Metrolist można pobrać z repozytorium Github

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Przy tym wszystkim nie musicie nawet logować się z użyciem konta Google, choć oczywiście możecie, jeśli chcecie uprościć integrację.

Metrolist brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe, więc ma kilka haczyków

Po pierwsze deweloperzy uczulają, że samo używanie aplikacji w ten sposób może naruszać reguły korzystania z YouTube. Odpowiedzialność może w tym przypadku spaść na nas, nie na dostawcę aplikacji. Wykorzystywanie API popularnego serwisu z wideo może też oznaczać, że jedna zmiana po stronie giganta sprawi, że Metrolist stanie się bezużyteczne.

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Pewne rozwiązania, jak najwyższa jakość strumieniowania, nadal wymagają subskrypcji YouTube Music Premium. Nie udało się także przenieść części funkcji na iOS ze względu na ograniczenia systemowe. Jednocześnie to aplikacja z nowoczesnym interfejsem (bardziej dopasowanym do obecnego języka designu Google niż samo YouTube Music), mnogością funkcji i doświadczeniem pozbawionym rozpraszających elementów. Warto mieć na nią oko.