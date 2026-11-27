Dzisiejsza przestrzeń jest wypełniona swobodą słuchania dowolnego gatunku muzyki w każdym miejscu i o dowolnej porze, lecz niestety niczego tak naprawdę nie posiadamy, a pełnię wolności daje jedynie płatna subskrypcja, której kwota rok do roku rośnie. Może pora się od tego uwolnić?

Nie jest to iPod, ale wygląda jak porzucona przez Apple technologia. Może pora, żebyśmy sobie darowali Spotify?

Twórcy Innioasis Y2 dobrze wiedzą, do jakiej grupy kierują swój nostalgiczny produkt. Dlatego odwzorowuje nie tylko kultową formę klasycznego iPoda, ale także i jego wyjątkowe kółko, które pamiętam jak wczoraj, w 2004 roku sprawiło, że głowa mi wybuchła. Ono się nie obraca, tylko kręci się po nim palcem.

Innioasis

W dobie ekranów dotykowych jest na pewno trudno zrozumieć, jak coś takiego może zachwycać i rozczulać jednocześnie, ale kiedyś to była niezwykła rzecz. Zamiast czymś kręcić, po prostu się krążyło palcem, żeby zmieniać głośność, przewijać utwór (trochę jak ołówkiem kasetę lub płytę winylową), a co najważniejsze – nawigować po wizualnym menu.

Czytaj też: Styl iPoda zatacza koło. Shanling Q2 ma 4 przetworniki i zmieści się w każdej kieszeni

Nie było ono po prostu ikonkami folderów, tylko pokazywało nazwy piosenek, odtwarzacz i miniatury albumów. Te zaś samodzielnie się przenosiło na pamięć urządzenia, przez co mieliśmy ograniczony zasób utworów, nie to co teraz, ale za to nikt nie mógł go nagle odebrać, licencja dla kraju się nie kończyła.

Innioasis

Innioasis Y2 próbuje odtworzyć dokładnie to doświadczenie, a patrząc na grafikę promocyjną, wręcz chodzi na skraju skopiowania wyglądu applowskiej empetrójki. Wzorem klasyka, ekran jest umieszczony nad okręgiem do nawigacji, lecz dodano po bokach znane współcześnie ze smartfonów przyciski do regulowania dźwięku, włączania i wyłączania, a także gniazdko na kartę mini SD, co pozwoli samodzielnie zwiększyć pojemność bez ograniczeń znany z iPoda.

Czytaj też: Pierwszy iPod wystawiony na aukcji za niebotyczne pieniądze. Czy to jeszcze nostalgia, czy już szaleństwo?

Utworów nie dodaje się tutaj bezprzewodowo, twórcy oferują pełen old school, czyli kabel podłączony do komputera (USB-C) albo trzeba przerzucać na kartę pamięci używając adaptera. Mile widziane są współczesne rozwiązania, już nie trzeba szukać drogich urządzeń, żeby móc jednocześnie włączać MP3 oraz formaty audio bezstratne jak FLAC. W przeciwieństwie do tańszych rozwiązań, pozwala także na ładowanie playlist w formacie .m3u. A jest to szczególnie mile widziane w czasach, kiedy jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do słuchania plejek niż całych albumów.

Innioasis

Empetrójka inspirowana iPodem nie zmusi do szukania przewodowych słuchawek, można bez problemu używać dalej swoich zestawów Bluetooth, z opcją korzystania z gniazdka Jack. Wbudowana bateria gwarantuje około 24 godzin ciągłego słuchania muzyki (producent napisał, że 35, lecz użytkownicy komentują, że mniej), co jest raczej okej wynikiem, na pewno lepszym niż 5-7 Fiio Nano. Wszystko to w cenie 80 dolarów za pamięć wbudowaną 72 GB i 66 dolarów, jeżeli ktoś woli 8 GB.

Czytaj też: Test Snowsky Echo Nano. Przekonałem się na własnej skórze, czy odtwarzacze MP3 mają sens

Szczerze mówiąc, to jeżeli planuje się wrzucać wyłącznie .mp3, to naprawdę nie trzeba aż tak wychodzić poza 8 GB. Sam wybór w ramach ograniczeń daje wiele frajdy, a taka ilość pamięci to jest kilkanaście albumów muzycznych zgranych z domowej kolekcji CD lub kupionych na Bandcamp. Odtwarzacz jest dostępny w ośmiu kolorach, czarnym, srebrnym, różowym, niebieskim, fioletowym, czerwonym, kobaltowym i żółtym. Pozwala również na włączanie plików wideo i podobno potrzebuje zaledwie 90 minut do pełnego naładowania.

Źródło: yankodesign